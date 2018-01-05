Как пережить зиму: гаджеты для новогодних каникул

Похмелью бой!

Праздничное застолье редко обходится без алкоголя, и главный неприятный момент в нем — утреннее похмелье. Для борьбы с ним был изобретен довольно простой по своей сути, но очень эффективный гаджет, который избавляет от неприятных симптомов в виде головной боли и покраснения кожи наутро.

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Американские ученые установили, что главная причина неприятных симптомов после употребления вина кроется не в этиловом спирте, а в гистаминах и сульфитах. Сложные изыскания привели к простому решению.

Был разработан фильтр, который надевается непосредственно на горлышко стандартной винной бутылки, а проходящее через него вино очищается от вышеупомянутых веществ.

Изобретение уже прошло проверки на безопасность и эффективность. Производитель обещает, что фильтрация никак не отразится на вкусовых качествах этого напитка. Данный гаджет работает лишь с вином и бесполезен с любым другим алкоголем.

И в снег, и в ветер

Не во всех регионах нашей страны зимы с мягкой погодой. При низкой отрицательной температуре воздуха становится некомфортно не только человеку, но и его любимым гаджетам вроде смартфона.

Сейчас можно найти так называемые «умные» куртки. Умного, правда, в них немного, зато греют они хорошо.

Суть заключается в том, что в легкую ветровку встроили нагревательные элементы на грудь, живот и спину, а также аккумулятор емкостью более 10 000 мАч.

Работает куртка в трех режимах интенсивности подогрева и рассчитана на 15 часов пребывания на улице. В кармане предусмотрен специальный разъем для подзарядки смартфона, что особенно актуально зимой, когда многие аппараты просто отключаются от переохлаждения батареи. Стоит отметить, что вес куртки без аккумулятора всего 80 гр, а стоит она примерно как обычный пуховик.

Разбудите меня в апреле

У большинства людей в период зимних каникул сбивается режим сна — подъем ближе к обеду, а отбой далеко после полуночи. Пока у человека много свободного времени, это не составляет большой проблемы, но когда надо идти на работу, начинаются «недосыпы», раздражительность и другие неприятные симптомы. Сгладить переход к нормальному режиму сна и рабочему графику помогут фитнес-трекеры и умные будильники.

Многие не подозревают о наличии очень полезной функции в своих «умных» часах и браслетах — это монитор сна.

Устройство отслеживает, в какой период вы обычно ложитесь, сколько времени тратите на сон и исходя из этих данных предлагает скорректировать график дня, чтобы продолжительность ночного отдыха была оптимальной.

К тому же большинство носимых гаджетов имеют в своем арсенале функций будильник, отслеживающий фазы сна. Давно известно, что человеческий сон имеет неравномерный характер, где активные фазы чередуются с фазами глубокого сна. Во время глубокого сна человеку снятся сновидения, и именно в это время пробуждение наиболее тяжелое и неприятное. Гаджет (браслет или часы) отслеживает ваше движение во время ночного отдыха и разбудит вас в фазу активного сна — благоприятное время для подъема.

Не стоит переживать, что будильник сработает сильно заранее или наоборот — когда вы выставляете время подъема на 8:00, то вас разбудят не раньше, чем за 30-40 минут до намеченного времени. Эти оторванные ото сна минуты никак не скажутся на бодрости в течении дня, зато подъем будет легким.

А с понедельника — новая жизнь!

Для всех, кто любит начинать новую жизнь с новой недели или месяца, настал идеальный момент, ведь 1 января 2018 года выпало на понедельник. Даже если вы не делаете зарядку по утрам, то никогда не поздно начать. В этой главе расскажем о гаджетах, которые помогут себя привести в форму или не набрать лишний вес за каникулы.

Мало кому в голову может прийти мысль, что такая простая и утилитарная вещь, как вилка, может быть «умным» помощником и даже личным диетологом.

Уже довольно долгое время на рынке есть специальные «умные» вилки, которые с помощью приложения и датчиков, расположенных в этом столовом приборе, определяют время и темп питания.

Если вносить в приложение сведения и о потребляемой пищи, то можно получать персональные рекомендации по диете, чтобы избежать проблем со здоровьем и добиться поставленных целей.

Восполнение водного баланса организма — очень важная и необходимая составляющая здоровья не только спортсмена, но и любого человека, особенно в период праздников. Специально разработанная «умная» бутылка отслеживает, сколько раз в день из нее пили и в каком объеме. Через приложение на смартфоне постоянно ведется статистика и отправляются уведомления о необходимости сделать глоток воды. Такой гаджет будет полезен не только людям, страдающим хроническими заболеваниями, но и всем, кто внимательно следит за своим здоровьем.