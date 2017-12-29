Беспрецедентный случай: Apple пошла на попятную

Признание ошибок

После скандала с замедлением старых моделей iPhone, которое Apple удавалось скрывать на протяжении пары лет, «яблочная» компания решила принести официальные извинения всем своим клиентам. Ранее Apple призналась, что действительно понижала производительность процессора втайне от пользователя.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple вас подвела. Мы приносим своим извинения. Касательно этого дела было много недопонимания, поэтому мы хотим кое-что прояснить и рассказать о некоторых изменениях, над которыми мы работаем», — говорится в сообщении.

Apple подчеркнула, что никогда не занималась намеренным сокращением срока службы любого из продуктов Apple. «Нашей целью было создание продуктов, которые нравятся нашим клиентам, и продление жизни iPhone — важная часть этого процесса», — сообщает компания.

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В своем заявлении купертиновцы еще раз напомнили о том, что литий-ионные аккумуляторы смартфонов изнашиваются со временем, а потому уже не могут справляться с пиковой нагрузкой, что может привести к неожиданным выключениям гаджета.

Именно поэтому Apple приняла решение добавить в обновление iOS 10.2.1 функцию, которая намеренно занижает производительность процессора на моделях iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Это позволяет не нагружать батарею и избежать перезагрузок.

С выходом iOS 11.2 такая же функция стала доступна и для iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Компания добавила, что при замене износившегося аккумулятора на новый процессор смартфона возвращается к нормальному режиму работы.

Нетипичное поведение

Эта история оставила неприятный осадок, поэтому Apple решила предпринять несколько шагов, чтобы «вернуть доверие тех, кто начал сомневаться в наших намерениях».

В качестве компенсации компания снизила цену на замену батареи с $79 до $29 для всех владельцев iPhone 6 или более новых моделей, кому требуется новый аккумулятор. Эта акция продлится с конца января по декабрь 2018 года.

Кроме того, в новой версии iOS пользователь сможет отслеживать состояние своей батареи, и таким образом иметь представление о причинах «притормаживания» своего гаджета.

«Для нас доверие наших клиентов — самое важное, поэтому мы будем продолжать работу по его сохранению. Мы делаем то, что любим, только благодаря вашей вере и поддержке — мы никогда об этом не забудем и никогда не примем как должное», — говорится в сообщении Apple.

Эксперты считают, что такой ход со стороны Apple является во многих отношениях экстраординарным. Производитель айфонов в принципе нечасто просит прощения, но если такое случается, то причиной извинений становятся недочеты в софте или проблемы в «железе». На этот раз Apple пришлось извиниться за решение, которое было принято осознанно, не уведомив об этом своих клиентов.

Таким образом, перефразируя известный мем, Apple извинилась не за «баг», а за «фичу», а значит признала, что допустила ошибку.

Apple светит уголовка

Тем временем, Apple придется столкнуться сразу с несколькими судебными исками, которые были переданы в соответствующие органы власти после того, как стало известно о намеренном замедлении айфонов. Одна из истиц требует от компании целый триллион долларов за то, что купертиновцы ввели ее в заблуждение.

Кроме того, Apple обвинили в несправедливой конкуренции, а также сокрытии важных сведений от своих клиентов.

Один из исков был подан во Франции, в которой, в отличие от Америки, намеренный износ устройства считается уголовным делом.

Максимальным наказанием в этом случае является два года тюрьмы для ответчика.

В свете последних событий, извинений и скидки на замену аккумулятора пока неясно, будут ли эти судебные дела доведены до конца, или Apple сможет договориться о мирном исходе. В любом случае, последствия этого декабрьского скандала, причиной которого стало «желание обеспечить наилучший потребительский опыт», еще долго будут ощущаться и несомненно скажутся на репутации компании Тима Кука.