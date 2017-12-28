Итоги года: 10 главных историй мира технологий

Слив года: секретные документы ЦРУ

Jon Nazca/Reuters

Весной 2017 года сайт WikiLeaks проанонсировал беспрецедентный слив секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Организация Джулиана Ассанжа пообещала выкладывать файлы порциями, в которых будет рассказывать о «хакерских» инструментах спецслужб, с помощью которых осуществлялась слежка.

Как выяснилось, ЦРУ обладает обширным арсеналом троянов и глубокими знаниями об уязвимостях практически любого устройства — от смартфона до телевизора. Кроме того, спецагенты могут взломать популярные мессенджеры и легко получить доступ к переписке пользователей.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, ныне проживающий в России, высказал предположение, что документы WikiLeaks являются подлинными, так как все использованные в них названия программ и офисов являются настоящими.

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Несмотря на то, что все и так догадывались о прослушке со стороны спецслужб, публикации Ассанжа оказали свое негативное влияние на репутацию ЦРУ, которое начало активные поиски информатора WikiLeaks. Судя по всему, виновник так и не был обнаружен.

Вирус года: WannaCry

Shutterstock

О вирусе WannaCry знают все, даже далекие от хакерства и кибербезопасности люди. Этот зловред атаковал 300 тыс. компьютеров по всему миру, останов работу нескольких крупных компаний, в том числе и в России, которая была названа самой крупной жертвой WannaCry.

Мир оказался полностью не готов к кибератаке — быстрому распространению вируса способствовала устаревшая версия операционной системы Windows, которую большинство пользователей забывают или просто не хотят обновлять.

WannaCry был остановлен случайно в течение небольшого периода времени, поэтому большого ущерба удалось избежать. Тем не менее, этот случай призвал лидеров стран задуматься о возможных последствиях хакерских атак, которые в будущем могут быть куда разрушительнее, чем в мае 2017 года.

Гаджет года: iPhone X

Marcio Jose Sanchez/AP iPhone X

Десятый iPhone, или iPhone X, ознаменовал собой начало новой эры смартфонов компании Apple — если все предыдущие модели в принципе являлись лишь улучшенной копией друг друга, то «десятка» стала инновационным устройством во многих смыслах, начиная от дизайна и заканчивая сканером лица Face ID.

iPhone X можно ругать или хвалить, но факт остается фактом: он произвел фурор на рынке мобильных устройств. Очередь за новеньким айфоном в России начала собираться за двое суток до старта продаж. Одного из участников очереди госпитализировали на «скорой помощи» после непрерывной вахты, зато остальные выдержали испытание до конца и первыми в стране получили новый продукт Apple.

Правда, впоследствии выяснилось, что у гаджета немало проблем: и сканер лица работает не всегда, и динамик как будто бы трещит, а у некоторых появилась вертикальная зеленая линия через весь экран. Впрочем, Apple уже потихоньку начала исправлять все недочеты.

Валюта года: биткоин

Dado Ruvic/Reuters

В 2017 году стоимость биткоина менялась так быстро, что за ней не успевали следить. О криптовалютах наконец начали говорить как на государственном, так и на бытовом уровне — в России, США и некоторых других странах мира слово «биткоин» вошло в список самых популярных слов этого года.

В начале зимы новости о новых рекордах биткоина появлялись практически каждый день. В конце 2016 года за один биткоин давали тысячу долларов. 17 декабря 2017 года стоимость биткоина превысила $20 тыс. за криптомонету.

Эксперты предупреждают инвесторов о рисков вложения в биткоин в связи со спекулятивным характером его роста, но от соблазна такого быстрого обогащения могут отказаться далеко не все. Кроме того, не исключено, что в следующем году биткоин снова обновит свой декабрьский рекорд.

Реклама года: публикации троллей в Facebook

Shutterstock

Самой эффективной рекламой года по праву стали публикации так называемых «прокремлевских троллей» в социальной сети Facebook, которые подрывали веру простых американцев в демократию, а также сеяли раздор и вражду.

Кроме того, эта реклама настолько агрессивно внедрилась в соцсеть и сознание граждан США, что якобы позволило России повлиять на результаты президентских выборов в Америке. Вмешательство Кремля, впрочем, только предстоит доказать, хотя у американских сенаторов даже есть в распоряжении примеры рекламных записей, поднимающих важные для США вопросы: религиозная рознь, расизм и права ЛГБТ-меньшинств.

Слово года: covfefe

Reddit

Президент США Дональд Трамп очень любит твиттер и публикует свои записи по несколько раз на день. К сожалению, не всегда публикации уходят в том виде, в каком их рассчитывал видеть глава государства.

Это привело к тому, что 30 мая в твиттере Трампа появилась запись «Despite the constant negative press covfefe» («Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе...»). До того, как твит был удален, он собрал свыше сотни тысяч «лайков» и ретвитов, а главное вызвал неудомение читателей — что же значит загадочное слово «covfefe»?

К сожалению, тайна так и осталась тайной. Дональд Трамп не рассказал, что он имел в виду, предложив пользователям самим догадаться о значении слова.

Скандал года: провалы Uber

Kai Pfaffenbac/Reuters

Главным неудачником года стала компания Uber, которая просто утонула в череде скандалов, связанных с работой перевозчика. Uber допустил глобальную утечку данных, скрыв ее от своих клиентов и водителей, не поддержал массовую забастовку водителей против указа Трампа, а также фигурировал в сексистском разбирательстве.

Все это привело к отставке главы компании Трэвиса Каланика, который покинул свой пост по просьбе инвесторов. Uber возглавил новый управленец, который предположительно наведет порядок и восстановит честное имя компании, а увидим мы это уже в будущем году.

Флешмоб года: #PutinShirtlessChallenge

durov/instagram.com и Алексей Никольский/РИА «Новости» Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и президент России Владимир Путин, коллаж

В 2017 году не было масштабного флешмоба, который захватил бы всю нацию, но был один, который точно остался в памяти. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров неожиданно предложил всем выкладывать фотографии с голым торсом, подражая президенту России Владимиру Путину. Флешмоб получил название #PutinShirtlessChallenge.

«Если ты русский, ты обязан принять участие, или подвергнуться забвению!» — написал Дуров в своем Instagram. Что характерно, его поддержали не только мужчины, но и некоторые девушки, которые тоже выложили свои снимки, но постарались не нарушать правила Instagram о женской наготе.

Закон года: отмена сетевого нейтралитета

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

С приходом к власти Дональда Трампа у Федеральной комиссии связи США сменился глава — им стал Аджит Пай, известный своими консервативными взглядами на регулирование интернета. Последствия этого назначения не заставили себя ждать — администрация президента поддержала предложение Пая отменить политику сетевого нейтралитета, введенную при Бараке Обаме.

Не помогли ни массовые протесты обычных граждан, ни бойкоты крупных техкомпаний. Теперь США ждут замедления скорости передачи данных и предупреждают, что «свободному интернету пришел конец».

Признание года: Apple замедляет iPhone

Reuters



Под конец года прекратил свое существование миф о том, что Apple специально замедляет процессоры своих старых моделей iPhone. Миф прекратил существовать потому, что оказался правдой.

Эксперты эмпирическим путем проверили работу процессоров на двух айфонах и заметили, что их производительность действительно разная, причем это зависело и от версии операционной системы.

Apple ничего не осталось, кроме как признать, что уже два года использует эту функцию, но намерения у нее были хорошие — замедление процессора спасает износившийся аккумулятор от внезапного отключения. К сожалению, не все пользователи поверили в искренность компании, а также возмутились тому факту, что функция была внедрена тайно и никак не ставила в известность владельцев iPhone.