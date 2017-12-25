Падение гигантов: провалы года из Кремниевой долины

Uber

Для Uber 2017 год стал одним из самых трудных за всю историю компании. Перевозчика буквально преследовали неудачи с самого начала года.

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Когда президент США Дональд Трамп представил свой указ, запрещающий беженцам и гражданам некоторых стран с мусульманским населением въезжать на территорию США, Кремниевая долина в едином порыве осудила действия главы государства.

Uber, однако, отказался поддержать часовую забастовку таксистов, и продолжал осуществлять перевозки.

Этот факт так возмутил американцев, что в социальных сетях распространился хэштег #DeleteUber (#УдалиUber), который быстро попал в тренды дня.

Тогдашнему главе Uber Трэвису Каланику пришлось извиниться и пообещать денежную компенсацию тем водителям, которые пострадают от указа Трампа.

Кроме того, в 2017 году началось судебное разбирательство касательно сексизма и сексуальных домогательств в Uber, которое инициировала бывшая сотрудница компании Сьюзен Фаулер. Весной стало известно, что Uber некоторое время шпионил за владельцами iPhone, из-за чего глава Apple Тим Кук угрожал удалить мобильное приложение перевозчика из своего магазина AppStore.

Но «вишенкой на торте» стала кибератака, последствия которой компания предпочла скрыть, заплатив хакеру за удаление украденной им информации. А украл он немало — из базы данных были похищены личные данные 57 млн человек — клиентов и водителей.

«Мы не можем изменить прошлое, но я обещаю от имени каждого сотрудника Uber, что мы извлечем урок из своих ошибок. Отныне мы будем вести бизнес по-другому — в основе каждого нашего решения будет лежать добросовестность, а доверие наших клиентов мы будем зарабатывать хорошей работой», — заявил нынешний глава компании Дара Хосровшахи, сменивший Каланика в июне 2017 года.

Google

Одним из самых громких провалов Google в этом году стало увольнение программного инженера Джеймса Деймора из-за сексистского скандала. Деймор разослал своим коллегам 10-страничное письмо, в котором объяснил неуспешность женщин в сфере IT биологическими особенностями.

Инженер несколько раз подчеркнул, что выступает за разнообразие, уважает женщин и просто хочет обратить внимание общественности на то, что не все различия между полами являются результатом дискриминационного обращения.

Тем не менее, Google решил перестраховаться и уволил Деймора за нарушение норм поведения компании, заодно заклеймив сексистом.

Деймор не стал терпеть такое несправедливое обращение и подал в суд на материнскую компанию Google Alphabet, пытаясь оспорить свое увольнение и доказать, что работодатель не смог защитить его права как работника.

Кроме того, Google грозит коллективный иск от 60 сотрудниц, которые в свете «сексистских» событий решили указать на то, что женщины в компании получают меньшую зарплату, чем их коллеги мужского пола.

YouTube

Несмотря на определенные финансовые успехи, в этом году YouTube тоже оказался в центре нескольких скандалов. В марте сразу несколько крупных рекламодателей отказались от размещения своих промороликов на YouTube из-за того, что их демонстрировали перед экстремистскими видео.

Таким образом, объявления популярных брендов оказались в непосредственной близости от контента, поощряющего насилие, дискриминацию и даже терроризм.

Помимо прочего, на YouTube разгорелся «Эльзагейт» (по аналогии с Уотергейтом) — скандал, названный по имени главной героини «Холодного сердца» принцессы Эльзы.

Видеохостинг наводнили ролики недетского содержания, эксплуатирующие героев, которые являются популярными у современных детей.

При этом они сопровождались яркой обложкой, привлекающей малышей и провоцирующих их на просмотр.

Кроме этого, общественность обратила внимание на видео, в которых фигурировали сами дети. Как выяснилось, даже самые невинные ролики привлекали людей, оставляющих странные комментарии о «сексуальности» детей. Существует мнение, что некоторые такие видео могут быть спонсированны педофилами.

В декабре компания Google, владеющая YouTube, пообещала увеличить число сотрудников, которые отслеживают нежелательный контент, чтобы сделать видеохостинг безопасным для пользователей всех возрастов и убеждений.

Facebook

Главными врагами американцев в этом году стали прокремлевские боты, а также помогающий им Facebook.

Конгресс США пришел к выводу, что в распространении российской пропаганды главную роль сыграла социальная сеть Марка Цукерберга, которая не смогла вовремя распознать политическую рекламу и фактически повлияла на исход президентских выборов 2016 года.

Вместе с Facebook «под раздачу» попали Twitter и YouTube, которые, сами того не осознавая, тиражировали «фейк ньюс», не справляясь с потоком недостоверной информации. Разбирательства по «российскому делу» продолжаются до сих пор, а все усилия Facebook по выявлению «вбросов» пока не приносят желаемого результата.