Приказано уничтожить: «умные часы» детям не игрушка

Федеральное сетевое агентство Германии, которое занимается регулирование телеком-индустрии, ввело запрет на продажу «умных» часов для детей. Ведомство заявило о том, что устройство со встроенной функцией слежения нарушает закон ФРГ.

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Агентство сообщило о том, что уже приняло меры против нескольких компаний, которые торгуют смарт-часами в интернете, но представляют их под другими названиями, чтобы их было сложнее вычислить.

Кроме того, регулятор призвал родителей уничтожить уже существующие «умные» часы в целях безопасности.

«С помощью мобильного приложения родители могут тайно прослушивать разговоры своих детей через часы — таким образом, они являются запрещенным передатчиком. Наше расследование также выявило, что некоторые родители используют смарт-часы, чтобы следить за учителями во время уроков», — заявил руководитель Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

Не время для часов

На официальном сайте ведомства говорится о том, что большое количество смарт-часов на немецком рынке оснащены «подслушивающей» функцией. Эти устройства ориентированы на детей в возрасте от 5 до 12 лет.

У таких «умных» часов есть SIM-карта и некоторые функции полноценного смартфона, которые можно контролировать удаленно через мобильное приложение. Имеющий к нему доступ человек может заставить часы набрать номер без ведома владельца часов, а затем подслушать, что происходит вокруг него, включая звуки на улице или разговоры с другими людьми.

В Германии существует закон, согласно которому запись частных разговоров без разрешения является преступлением.

Кроме того, агентство связи порекомендовало немецким школам отследить учеников, которые до сих пор носят смарт-часы. Школы должны попросить владельцев таких устройств уничтожить их, а доказательства отправить соответствующим властям.

Такие же рекомендации относятся и к родителям, которые обязаны сохранить свидетельство уничтожения запрещенного гаджета.

Эксперты считают, что такое решение может сильно повлиять на рынок устройств интернета-вещей (IoT).

«В современном законодательстве интернет вещей практически никак не регулируется, что позволяет производителям продавать незащищенные смарт-устройства. Использование законов о защите частной жизни и запрет таких гаджетов может резко поменять правила игры, и компании перестанут безалаберно относиться к безопасности наших детей», — заявил специалист по информзащите Кен Мунро в интервью «Би-би-си».

Решению Федерального сетевого агентства предшествовал доклад Европейской потребительской организации (BEUC) в начале ноября 2017 года, указывающий на проблемы с безопасностью детей, которые пользуются смарт-часами. Норвежский совет потребителей также предупреждал о рисках «умных» часов, которые легко могут быть взломаны хакерами.

В ходе расследования было также установлено, что один из брендов-производителей перенаправлял полученные данные о геолокации пользователей в незашифрованном видео на неустановленные китайские сервера.

Кукла-шпион

Ранее Германия уже обвиняла детские устройства в шпионаже — в конце 2016 года IoT-куклу Cayla официально запретили на территории Германии. Эта игрушка производства американской компании Genesis Toys могла общаться с ребенком, отвечая на его вопросы с помощью поисковой функции в интернете.

Эксперты выяснили, что Cayla передавала записанные разговоры третьим лицам, которые, предположительно, занимались их расшифровкой.

Тогда Федеральное сетевое агентство признало куклу подслушивающим устройством и попросило родителей уничтожить игрушку.

«Устройства, в которых есть скрытые камеры или микрофоны, способные передавать информацию, подвергают риску безопасность граждан. Особенно это касается детских игрушек. В Германии кукла Cayla запрещена. Это сделано для того, чтобы защитить самые уязвимые слои нашего общества», — прокомментировал Йохен Хоманн.

Сетевое агентство пообещало провести расследование и в отношении других игрушек, относящихся к интернету вещей.