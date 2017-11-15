Brexit повесили на русских хакеров

«Самое внушительное доказательство»

Во время выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что возможное вмешательство России в референдум по Brexit проверит специальный комитет, который займется расследованием инцидента.

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«Мы наблюдали вмешательство России в ряде стран в Европе. Министр иностранных дел высказался по конкретному поводу, а в своей речи в понедельник я приводила примеры вмешательства России, которое происходило не в Великобритании. А то, о чем идет речь сейчас, это вопрос комитета по разведке и безопасности, который формируется сегодня», — сказала Мэй, отвечая на слова главы МИД Великобритании об отсутствии доказательств причастности Кремля к голосованию.

Этому предшествовала публикация специального доклада Университета Эдинбурга,

который вычислил несколько тысяч аккаунтов Twitter, якобы принадлежащих российской организации Internet Research Agency, или «фабрике троллей».

Одним из деяний «русских троллей» называют распространение снимка, который был сделан сразу после теракта на Вестминстерском мосту в марте 2017 года. На фото видно, как несколько человек пытаются помочь пострадавшему, в то время как женщина в хиджабе, разговаривающая по телефону, безучастно проходит мимо.

Аккаунт одного из таких «троллей» опубликовал фотографию в своем аккаунте. «Женщине-мусульманке плевать на теракт, она копается в своем телефоне, проходя мимо умирающего мужчины», — так был подписан снимок. Запись сопровождалась хэштегом #ЗапретимИслам.

@SouthLoneStar / Twitter

Джейми Лорриман, который сделал этот снимок, позже выступил в защиту женщины, указывая на то, что на других фотографиях она явно выглядела расстроенной и подавленной. Он добавил, что она была одной из сотен лондонцев, которые убегали с места теракта, стараясь «не смотреть на тот ужас, что там творился».

Позже на связь со СМИ вышла и сама женщина с фотографии, которая пожелала остаться анонимной. Она сообщила, что шокирована тем фактом, что ее изображение вовсю тиражируется в социальных сетях, и заявила, что специально остановилась на том мосту, чтобы помочь раненым.

Как считают в Университете Эдинбурга, эти же самые пророссийские агенты, пытающиеся посеять вражду между британцами с помощью социальных платформ, повлияли на исход референдума по Brexit, касающегося выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Согласно докладу университета, свыше 150 тыс. аккаунтов из России опубликовали около 45 тыс. сообщений о Brexit в дни голосования. Даже утром 24 июня 2016 года, когда уже стал известен результат референдума, публикации продолжали появляться. Британские исследователи настаивают, что дезинформирующие сообщения исходили от ботов. В общей сложности их посмотрели «сотни миллионов» раз.

Ранее политики Великобритании уже говорили о возможном вмешательстве России в референдум 2016 года, но фактически не имели на руках никаких исследований на этот счет. Теперь же публикация Университета Эдинбурга указывает на то, что «накануне дня выборов было создано огромное количество твитов со стороны российских агентов, которое достигло пика во время голосования, а потом моментально пошло на спад».

«На текущий момент это самое внушительное доказательство того, что пророссийские аккаунты в соцсетях вмешивались в референдум по Brexit», — заявил член парламента от Консервативной партии Дэмиен Коллинз.

До исследования Эдинбургского университета британцы открыто не обвиняли Россию во влиянии на итоги Brexit. В апреле 2017 года Парламентский спецкомитет опубликовал доклад, в котором указал на вероятность того, что иностранные агенты могли взломать сайт референдума. При этом было сделано аккуратное предположение, что за этим могут стоять Китай или Россия, так как ранее они уже были замечены за DDoS-атаками, которые влияли на государственные выборы других стран.

Послание для России

Буквально накануне своей речи в парламенте Тереза Мэй выступила с резкой критикой российского правительства, обвинив Кремль во вмешательстве в выборы и распространении фейковых новостей и пропаганды. Премьер Великобритании заявила, что Россия «военизирует информацию», чтобы расколоть западное общество.

«У меня есть очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы пытаетесь сделать, но у вас ничего не выйдет, потому что вы недооцениваете стойкость нашей демократии, привлекательность открытого и свободного общества, а также приверженность западных наций к союзу, который нас связывает», — сообщила Мэй.

Она также рассказала о российских «троллях», которые размещают в интернете сфабрикованные истории и фотомонтаж с целью подорвать доверие к государственным институтам.

«Я надеюсь, что когда-нибудь Россия сможет выбрать другой путь. Но пока этого не случилось, мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят», — заключила Тереза Мэй во время выступления 13 ноября.

В переговорах по Brexit ЕС занимает достаточно жесткую консолидированную позицию, в то время как внутри консервативной парии и также внутри британского правительства единства по этому вопросу нет, считает сотрудник Российского совета по международным делам Людмила Бабынина.

«Это не добавляет очков Мэй, и сейчас она находится в достаточно сложном положении. Именно поэтому глава британского правительства использует риторику о внешнем вмешательстве, что достаточно удобный ход, который можно использовать для того, чтобы отвлечь всеообщее внимание ЕС от основных проблем», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».