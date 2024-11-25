RuStore: полное руководство по использованию российского аналога Google Play Как установить и пользоваться RuStore, функции и возможности магазина приложений

RuStore — это магазин приложений, адаптированных для российской аудитории. Подробнее о функциях, преимуществах и недостатках платформы, которая стала альтернативой Google Play, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое RuStore

RuStore — это российский магазин приложений, созданный VK при поддержке Минцифры России. Он предназначен для пользователей мобильных устройств на операционной системе Android. Платформа была разработана в качестве ответа на введение санкций и стала альтернативой, в частности, Google Play.

Обратите внимание RuStore работает только на операционных системах Android. На сегодняшний день RuStore нельзя установить на iPhone или iPad с операционной системой iOS. Однако создатели платформы в дальнейшем не исключают возможность разработки магазина приложений для iOS.

Основные функции RuStore

Доступ к приложениям. Платформа предлагает большой выбор приложений, включая русскоязычные версии популярных программ и игр.

Безопасность. RuStore акцентирует внимание на безопасности и конфиденциальности данных пользователей, предлагая только проверенные приложения.

Поддержка разработчиков. Платформа предоставляет возможность независимым разработчикам публиковать свои приложения и сервисы для широкой аудитории.

Как скачать RuStore

На телефон

1. Откройте на своем телефоне любой доступный вам браузер: Google Chrome, Яндекс.Браузер и другие.

2. Перейдите на официальный сайт RuStore — rustore.ru. Обращайте внимание на домен и цифровой сертификат — его можно проверить, кликнув на значок замочка (🔒) в адресной строке. Если вы открыли официальный сайт RuStore, в цифровом сертификате отобразится организация VK LLC.

Важно Перепроверяйте ссылку в адресной строке и не скачивайте приложения с подозрительных сайтов.

3. Скачайте APK-файл. Найдите кнопку для загрузки приложения (обычно это заметная кнопка с надписью «Скачать RuStore»). Нажмите на нее, чтобы начать загрузку APK-файла.

4. Разрешите установку из неизвестных источников. Перейдите в настройки вашего телефона (Настройки > Безопасность > Неизвестные источники) и разрешите установку приложений из неизвестных источников, либо на сайте повторно нажмите на кнопку «Все равно скачать», когда увидите уведомление о предупреждении.

5. Установите RuStore. Найдите загруженный файл на устройстве и нажмите на него. Затем следуйте инструкциям. После завершения установки иконка RuStore появится на главном экране.

close Алексей Майшев/РИА Новости

На планшет

Скачать RuStore на планшет можно так же, как и на телефон. Следуйте указанным шагам, и вы сможете использовать магазин приложений на вашем устройстве.

Требования к устройству и память гаджета Магазин приложений можно установить на смартфоны и планшеты с операционной системой Android версии 7.0 и выше. Устройства на Harmony OS 3 также совместимы.



Обычно размер файла RuStore.apk составляет около 70 МБ. Однако для установки приложений необходимо иметь свободное место — это особенность Android. Разработчики рекомендуют освободить не менее 2 ГБ памяти.



На смарт-телевизор

Установка RuStore на смарт-телевизор может отличаться в зависимости от модели устройства. С помощью версии RuStore для Android TV можно установить на свой телевизор онлайн-кинотеатры, видеохостинги и другие необходимые сервисы. Ниже приведены два способа скачивания.

Способ 1

Откройте браузер на телевизоре. Если у вас не Android TV, перейдите в браузер вашего смарт-телевизора.

Загрузите файл. Введите адрес https://rustore.ru/ и скачайте APK-файл, следуя тем же шагам, что и при скачивании на телефон.

Установите приложение. Перейдите в файловый менеджер вашего телевизора и установите загруженный файл.

Обратите внимание, что не все телевизоры поддерживают приложения сторонних разработчиков. Возможно, потребуется включить «режим разработчика».

Способ 2

Если у вас Android TV, то создатели платформы рекомендуют установить RuStore следующим образом:

Скачайте версию для TV на официальном сайте.

Перенесите скачанный файл на флешку или другое Android-устройство и подключите к телевизору. Порт USB обычно находится на задней панели телевизора, где подключаются другие провода, например, HDMI.

Откройте флешку или устройство на телевизоре, затем выберите и откройте APK–файл RuStoreTV.

Запустите файл и, если потребуется, предоставьте разрешение на установку.

После завершения установки иконка RuStore появится на главном экране «Домой» или в списке приложений смарт-телевизора.

Поиск и установка приложений в RuStore

Как найти нужное приложение

Откройте RuStore. Запустите приложение после установки.

Используйте строку поиска. Она находится в верхней части экрана. Введите название приложения или его категорию, например, «игры» или «видео».

Просматривайте категории. Если вы не уверены в выборе, то воспользуйтесь списком категорий или популярными приложениями, которые представлены на главной странице.

Какие приложения доступны в RuStore? • Финансы: банковские приложения, платежные сервисы.

• Покупки: онлайн-магазины, маркетплейсы.

• Развлечения: стриминговые сервисы, игры, социальные сети.

• Образование: обучающие программы, офисные приложения.



Установка приложений

Чтобы установить приложение из RuStore:

Выберите нужное приложение. После поиска нажмите на иконку приложения, чтобы открыть страницу с детальной информацией.

Нажмите на кнопку «Установить». После этого начнется загрузка и установка приложения на ваше устройство.

Обычно скачанные приложения хранятся во внутренней памяти устройства в закрытых папках.

Запустите приложение. После завершения установки вы можете запустить его прямо из RuStore или найти на главном экране телефона или в списке приложений на смарт-телевизоре.

Обновление и удаление приложений

Обновление. Глобальные и критические обновления происходят автоматически, так как они необходимы для стабильной работы магазина приложений. Все остальные обновления вы можете устанавливать по своему желанию. Новые версии магазина приложений появляются в разделе «Мое». Открывайте RuStore регулярно, чтобы увидеть доступные обновления для установленных приложений. Достаточно нажать «Обновить» на странице приложения.

Удаление. Чтобы удалить приложение, перейдите в раздел «Установленные» на вашем смартфоне или используйте стандартный способ удаления приложений через настройки вашего устройства — для этого зажмите иконку RuStore и нажмите «Удалить» в появившемся окне.

close leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Преимущества и недостатки RuStore

Плюсы использования RuStore

Адаптация под российский рынок. RuStore предлагает контент, соответствующий интересам и потребностям российских пользователей, включая популярные русскоязычные приложения.

Безопасность. Все приложения проходят проверку на наличие вредоносного кода, что снижает риск заражения устройства. Однако создатели платформы отметили, что устройство может предупредить об опасности скачивания. Дело в том, что оно воспринимает официальный сайт как сторонний источник. Вместе с тем, файл скачивания безопасен для устройства, а все приложения, загружаемые в RuStore, по словам разработчиков, проходят двойную проверку на безопасность с помощью систем «Лаборатории Касперского» и ручной модерации.

Удобный интерфейс. Пользовательский интерфейс RuStore интуитивно понятен и прост в использовании, так как напоминает привычный для владельцев Android магазин приложений Google Play.

Отсутствие санкционных ограничений. RuStore является полноценной альтернативой международным магазинам приложений, в частности Google Play, без ограничения доступа к контенту.

Минусы и возможные проблемы

Ограниченное количество приложений. Несмотря на растущий ассортимент, количество доступных приложений все еще ограничено по сравнению с такими гигантами, как Google Play.

Проблемы с совместимостью. Некоторые популярные приложения могут быть недоступны в RuStore или не работать так стабильно, как в других магазинах.

Трудности с обновлениями. Возможны ситуации, когда обновления приложений бывают реже, чем в международных версиях.

Зависимость от интернет-соединения. Как и любой магазин приложений, RuStore требует стабильного подключения к интернету для загрузки и обновления контента.