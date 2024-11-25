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RuStore: полное руководство по использованию российского аналога Google Play

Как установить и пользоваться RuStore, функции и возможности магазина приложений

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Алексей Майшев/РИА Новости
RuStore — это магазин приложений, адаптированных для российской аудитории. Подробнее о функциях, преимуществах и недостатках платформы, которая стала альтернативой Google Play, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое RuStore Как скачать RuStore Поиск и установка приложений в RuStore Преимущества и недостатки RuStore

Что такое RuStore

RuStore — это российский магазин приложений, созданный VK при поддержке Минцифры России. Он предназначен для пользователей мобильных устройств на операционной системе Android. Платформа была разработана в качестве ответа на введение санкций и стала альтернативой, в частности, Google Play.

Основные функции RuStore

  • Доступ к приложениям. Платформа предлагает большой выбор приложений, включая русскоязычные версии популярных программ и игр.

  • Безопасность. RuStore акцентирует внимание на безопасности и конфиденциальности данных пользователей, предлагая только проверенные приложения.

  • Поддержка разработчиков. Платформа предоставляет возможность независимым разработчикам публиковать свои приложения и сервисы для широкой аудитории.

Как скачать RuStore

На телефон

1. Откройте на своем телефоне любой доступный вам браузер: Google Chrome, Яндекс.Браузер и другие.

2. Перейдите на официальный сайт RuStorerustore.ru. Обращайте внимание на домен и цифровой сертификат — его можно проверить, кликнув на значок замочка (🔒) в адресной строке. Если вы открыли официальный сайт RuStore, в цифровом сертификате отобразится организация VK LLC.

3. Скачайте APK-файл. Найдите кнопку для загрузки приложения (обычно это заметная кнопка с надписью «Скачать RuStore»). Нажмите на нее, чтобы начать загрузку APK-файла.

4. Разрешите установку из неизвестных источников. Перейдите в настройки вашего телефона (Настройки > Безопасность > Неизвестные источники) и разрешите установку приложений из неизвестных источников, либо на сайте повторно нажмите на кнопку «Все равно скачать», когда увидите уведомление о предупреждении.

5. Установите RuStore. Найдите загруженный файл на устройстве и нажмите на него. Затем следуйте инструкциям. После завершения установки иконка RuStore появится на главном экране.

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Алексей Майшев/РИА Новости

На планшет

Скачать RuStore на планшет можно так же, как и на телефон. Следуйте указанным шагам, и вы сможете использовать магазин приложений на вашем устройстве.

На смарт-телевизор

Установка RuStore на смарт-телевизор может отличаться в зависимости от модели устройства. С помощью версии RuStore для Android TV можно установить на свой телевизор онлайн-кинотеатры, видеохостинги и другие необходимые сервисы. Ниже приведены два способа скачивания.

Способ 1

  1. Откройте браузер на телевизоре. Если у вас не Android TV, перейдите в браузер вашего смарт-телевизора.
  2. Загрузите файл. Введите адрес https://rustore.ru/ и скачайте APK-файл, следуя тем же шагам, что и при скачивании на телефон.
  3. Установите приложение. Перейдите в файловый менеджер вашего телевизора и установите загруженный файл.

Обратите внимание, что не все телевизоры поддерживают приложения сторонних разработчиков. Возможно, потребуется включить «режим разработчика».

Способ 2

Если у вас Android TV, то создатели платформы рекомендуют установить RuStore следующим образом:

  1. Скачайте версию для TV на официальном сайте.
  2. Перенесите скачанный файл на флешку или другое Android-устройство и подключите к телевизору. Порт USB обычно находится на задней панели телевизора, где подключаются другие провода, например, HDMI.
  3. Откройте флешку или устройство на телевизоре, затем выберите и откройте APK–файл RuStoreTV.
  4. Запустите файл и, если потребуется, предоставьте разрешение на установку.
  5. После завершения установки иконка RuStore появится на главном экране «Домой» или в списке приложений смарт-телевизора.

Поиск и установка приложений в RuStore

Как найти нужное приложение

  • Откройте RuStore. Запустите приложение после установки.

  • Используйте строку поиска. Она находится в верхней части экрана. Введите название приложения или его категорию, например, «игры» или «видео».

  • Просматривайте категории. Если вы не уверены в выборе, то воспользуйтесь списком категорий или популярными приложениями, которые представлены на главной странице.

Установка приложений

Чтобы установить приложение из RuStore:

  • Выберите нужное приложение. После поиска нажмите на иконку приложения, чтобы открыть страницу с детальной информацией.

  • Нажмите на кнопку «Установить». После этого начнется загрузка и установка приложения на ваше устройство.

Обычно скачанные приложения хранятся во внутренней памяти устройства в закрытых папках.

  • Запустите приложение. После завершения установки вы можете запустить его прямо из RuStore или найти на главном экране телефона или в списке приложений на смарт-телевизоре.

Обновление и удаление приложений

  • Обновление. Глобальные и критические обновления происходят автоматически, так как они необходимы для стабильной работы магазина приложений. Все остальные обновления вы можете устанавливать по своему желанию. Новые версии магазина приложений появляются в разделе «Мое». Открывайте RuStore регулярно, чтобы увидеть доступные обновления для установленных приложений. Достаточно нажать «Обновить» на странице приложения.

  • Удаление. Чтобы удалить приложение, перейдите в раздел «Установленные» на вашем смартфоне или используйте стандартный способ удаления приложений через настройки вашего устройства — для этого зажмите иконку RuStore и нажмите «Удалить» в появившемся окне.

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Преимущества и недостатки RuStore

Плюсы использования RuStore

  • Адаптация под российский рынок. RuStore предлагает контент, соответствующий интересам и потребностям российских пользователей, включая популярные русскоязычные приложения.

  • Безопасность. Все приложения проходят проверку на наличие вредоносного кода, что снижает риск заражения устройства. Однако создатели платформы отметили, что устройство может предупредить об опасности скачивания. Дело в том, что оно воспринимает официальный сайт как сторонний источник. Вместе с тем, файл скачивания безопасен для устройства, а все приложения, загружаемые в RuStore, по словам разработчиков, проходят двойную проверку на безопасность с помощью систем «Лаборатории Касперского» и ручной модерации.

  • Удобный интерфейс. Пользовательский интерфейс RuStore интуитивно понятен и прост в использовании, так как напоминает привычный для владельцев Android магазин приложений Google Play.

  • Отсутствие санкционных ограничений. RuStore является полноценной альтернативой международным магазинам приложений, в частности Google Play, без ограничения доступа к контенту.

Минусы и возможные проблемы

  • Ограниченное количество приложений. Несмотря на растущий ассортимент, количество доступных приложений все еще ограничено по сравнению с такими гигантами, как Google Play.

  • Проблемы с совместимостью. Некоторые популярные приложения могут быть недоступны в RuStore или не работать так стабильно, как в других магазинах.

  • Трудности с обновлениями. Возможны ситуации, когда обновления приложений бывают реже, чем в международных версиях.

  • Зависимость от интернет-соединения. Как и любой магазин приложений, RuStore требует стабильного подключения к интернету для загрузки и обновления контента.

  • Требования к устройству. Cкачать и пользоваться RuStore могут лишь владельцы смартфонов с версией Android 7.0 или выше. Разработчики объяснили уязвимостью устаревших версий.

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