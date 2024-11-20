Telegram Premium: что дает платная подписка и стоит ли ее подключать Чем отличается Telegram Premium от бесплатной версии и какие функции есть в платной подписке

В последние годы мессенджер Telegram стал одной из самых популярных платформ для общения. С добавлением платной версии пользователи получили доступ к дополнительным возможностям. Какие функции есть в Telegram Premium по сравнению с бесплатной версией, сколько стоит подписка и как ее купить дешевле — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Telegram Premium

Telegram Premium — это платная подписка, которая открывает пользователям доступ к расширенному функционалу мессенджера. Она была введена в июне 2022 года и с тех пор стала довольно популярна среди пользователей Telegram.

В сентябре 2024 года Telegram сообщил, что Premium-подписка есть у более чем 10 млн пользователей по всему миру.

Основные отличия от бесплатной версии

Среди основных отличий Telegram Premium от бесплатной версии можно выделить:

Увеличенные лимиты. Подписчики могут отправлять сообщения до 4 ГБ в размере файла и загружать файлы объемом до 2 ГБ каждый.



Подписчики могут отправлять сообщения до 4 ГБ в размере файла и загружать файлы объемом до 2 ГБ каждый. Отсутствие рекламы. Отключение встроенной рекламы в публичных каналах позволяет пользователям сосредоточиться на общении или чтении без отвлекающих факторов.



Отключение встроенной рекламы в публичных каналах позволяет пользователям сосредоточиться на общении или чтении без отвлекающих факторов. Новые функции. Подписка дает доступ к новым функциям, таким как расшифровка голосовых сообщений и активные видеоаватары.

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Что дает Telegram Premium: основные функции

Прежде чем решиться на подключение платной подписки, оцените, какие функции она предлагает, и насколько они вам нужны.

Расшифровка голосовых сообщений. Premium-пользователи могут преобразовывать голосовые сообщения в текст. Это удобно, когда нет возможности послушать сообщение, а удобнее прочитать.

Увеличенная скорость загрузки и хранилище. Подписка обеспечивает более высокую скорость загрузки и отправки файлов. Подписка позволяет быстро загружать файлы размером до 4 ГБ, а объем облачного хранилища можно сделать неограниченным по памяти.

Активные видеоаватары. Premium-аккаунты позволяют устанавливать видеоаватары. Пользователи могут поставить любое видео на свою аватарку в профиле — в личном аккаунте и чатах аватарка будет беззвучной и с зацикленным видео.

Дополнительные реакции на сообщения. Пользователи получают доступ к большему количеству реакций на сообщения. Владельцы premium-подписки могут ставить до трех реакций на сообщения, в то время как пользователь с бесплатной версией приложения могут поставить лишь одну.

Больше возможностей управления чатами. Продвинутые функции управления чатами позволяют лучше организовывать свое общение и групповое взаимодействие. Владельцы premium-подписки могут архивировать и скрывать новые чаты с пользователями, которых нет в контактах.

Конфиденциальность. Владельцы premium-подписки могут скрывать не только время захода в мессенджер, но и время прочтения сообщений. Пользователи могут установить, кто будет видеть эту информацию, например, все, только контакты или никто.

Стикеры с полноэкранными анимациями. Платная подписка дает возможность использовать стикеры с эффектами, которые недоступны в бесплатной версии.

Значок подписчика или эмодзи-статус. В Telegram Premium пользователь получает специальный значок, который отображается рядом с его именем. Вместо значка можно поставить любой эмодзи.

Неограниченное количество участников в группах. Telegram Premium позволяет создавать и добавлять больше участников в группы, что особенно полезно для бизнес-аккаунтов.

Перевод чатов и каналов. С помощью подписки пользователи могут общаться с людьми и просматривать каналы на любом языке. Платная версия позволяет в реальном времени переводить весь контент на русский и другие языки.

Эксклюзивная иконка приложения. Premium-аккаунты могут выбрать эксклюзивную иконку приложения Telegram на главном экране своего смартфона.

Неограниченные истории. С платной подпиской пользователи могут публиковать неограниченное количество историй, которые затем сохраняются в профиле. Истории владельцев premium-подписки показываются в ленте в первую очередь.

Удвоенные лимиты. Владельцам подписки открывается возможность удвоить различные лимиты премиум-функций. Так, пользователи с Premium могут закреплять до 10 чатов, групп и каналов (при бесплатной — до пяти), добавлять до 10 избранных стикеров (при бесплатной — до пяти), в разделе «О себе» использовать до 140 символов (при бесплатной — до 70), а в личных каналах подписывать фото и видео до 4096 знаков (при бесплатной — до 1024).

Премиум-функции для бизнеса. Создатели или админы публичных бизнес-каналов с premium-подпиской могут добавлять дополнительную информацию, такую как геопозиция и адреса, часов работы и использование быстрых ответов (сообщения для отправки новым клиентам и заготовки ответов с медиафайлами и форматированием).

Как подключить Telegram Premium

Если вы решили оформить платную подписку, то подключить Telegram Premium довольно просто.

Через личный аккаунт

Откройте приложение Telegram на своем устройстве.

Перейдите в настройки, нажав иконку шестеренки.

Прокрутите вниз до раздела «Telegram Premium» и зайдите в него. Telegram предложит вам ознакомиться с преимуществами подписки.

Выберите, на какой период хотите оформить подписку — на месяц или на год. Обычно при подписке на год Telegram предлагает более выгодное предложение со скидкой примерно 40%.

Нажмите кнопку «Подключить». После завершения процесса вы получите подтверждение об успешной подписке.

Важно Оплатить подписку данным способом вы сможете при наличии иностранной карты и возможности оплаты приложений в Play Market (для устройств Android) и App Store (для iOS) с ее помощью.

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Через официальный бот

Мессенджер предоставил пользователям из России возможность оформить и продлевать подписку Premium с помощью официального бота. Более того, при этом способе оформление подписки дешевле , чем, например, в App Store.

Откройте приложение Telegram на своем устройстве.

Перейдите в настройки, нажав на иконку шестеренки.

Прокрутите вниз до раздела «Telegram Premium» и зайдите в него. Telegram предложит вам ознакомиться с преимуществами подписки. Снова прокрутите страницу до самого конца.

Внизу нажмите на гиперссылку Premium bot (если у вас не отображается ссылка, то введите @PremiumBot в поиске на странице «Сообщения»).

У вас откроется новый чат с ботом. В левом нижнем углу нажмите на кнопку «Меню» и выберите команду «/start» — это активирует бота. Затем выберите, какой период подписки вы хотите приобрести: ежемесячный (299 руб./ мес.) или годовой со скидкой (1 990 руб. — 165,83 руб./ мес.) цены на конец 2024 года .

Для оплаты потребуются данные вашей банковской карты (номер, период действия и CVV). Также вы можете сохранить эту информацию для последующих платежей. Нажмите оплатить.

После завершения процесса вы получите подтверждение об успешной подписке в чате с ботом.

Что еще может бот?

Помимо оформления подписки, вы можете подарить Premium другим пользователям, перейти на годовую подписку (если оформили ежемесячную), а также купить или подарить звезды Telegram, или Telegram Stars — внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров. Она появилась в июне 2024 года и стала средством оплаты цифровых покупок и поддержки авторов публичных каналов в мессенджере.

Если вы хотите купить или подарить звезды Telegram, чтобы поддержать авторов контента, бот предложит вам определенное количество. Купить одну или две Звезды не получится: наименьшее количество для покупки — 100 звезд за 214,99 руб., наибольшее — 150 тыс. звезд за 293 тыс. руб. цены на конец 2024 года

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Стоит ли подключать Telegram Premium? Если вы активно пользуетесь Telegram, то подключение Premium может быть не лишним. Особенно если вам нужны такие функции, как расшифровка голосовых сообщений или их перевод, и для вас важно отсутствие рекламы.

Как отменить подписку на Telegram Premium? Чтобы отменить подписку, зайдите в настройки аккаунта, выберите раздел Telegram Premium и нажмите на «Отменить подписку». Вы останетесь на платной версии до окончания уже оплаченного срока. То же самое вы можете сделать в чате с официальным ботом, отказавшись от дальнейших платежей с помощью команды «/stop».

Перейти с бесплатной версии на платную можно в любой момент? Да, вы можете подключить платную подписку в Telegram в любое время. Бесплатная версия остается доступной, если вы решите отказаться от Premium.

Почему стоимость Premium-подписки различается? Цена на Telegram Premium может варьироваться по нескольким причинам:



• Платформа. Стоимость подписки зависит от того, где ее приобретают — в App Store, Google Play или напрямую через Telegram (бот @PremiumBot). Это связано с комиссиями, которые взимают магазины приложений с разработчиков.



• Регион. Географическое местоположение пользователя также влияет на цену, так как в разных странах разные налоги и экономические условия.



• Акции и специальные предложения. Telegram иногда проводит акции со скидками и бонусами, на время их проведения цена меняется.



Кроме того, стоимость подписки для личного пользования и в подарок рассчитывается по-разному. Цена для личного пользования зависит от региона покупателя, тогда как цена подарка не зависит от региона ни дарителя, ни получателя.