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Telegram Premium: что дает платная подписка и стоит ли ее подключать

Чем отличается Telegram Premium от бесплатной версии и какие функции есть в платной подписке

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Shutterstock
В последние годы мессенджер Telegram стал одной из самых популярных платформ для общения. С добавлением платной версии пользователи получили доступ к дополнительным возможностям. Какие функции есть в Telegram Premium по сравнению с бесплатной версией, сколько стоит подписка и как ее купить дешевле — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Telegram Premium Основные отличия от бесплатной версии Что дает Telegram Premium: основные функции Как подключить Telegram Premium Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Telegram Premium

Telegram Premium — это платная подписка, которая открывает пользователям доступ к расширенному функционалу мессенджера. Она была введена в июне 2022 года и с тех пор стала довольно популярна среди пользователей Telegram.

В сентябре 2024 года Telegram сообщил, что Premium-подписка есть у более чем 10 млн пользователей по всему миру.

Основные отличия от бесплатной версии

Среди основных отличий Telegram Premium от бесплатной версии можно выделить:

  • Увеличенные лимиты. Подписчики могут отправлять сообщения до 4 ГБ в размере файла и загружать файлы объемом до 2 ГБ каждый.
  • Отсутствие рекламы. Отключение встроенной рекламы в публичных каналах позволяет пользователям сосредоточиться на общении или чтении без отвлекающих факторов.
  • Новые функции. Подписка дает доступ к новым функциям, таким как расшифровка голосовых сообщений и активные видеоаватары.

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Что дает Telegram Premium: основные функции

Прежде чем решиться на подключение платной подписки, оцените, какие функции она предлагает, и насколько они вам нужны.

  • Расшифровка голосовых сообщений. Premium-пользователи могут преобразовывать голосовые сообщения в текст. Это удобно, когда нет возможности послушать сообщение, а удобнее прочитать.

  • Увеличенная скорость загрузки и хранилище. Подписка обеспечивает более высокую скорость загрузки и отправки файлов. Подписка позволяет быстро загружать файлы размером до 4 ГБ, а объем облачного хранилища можно сделать неограниченным по памяти.

  • Активные видеоаватары. Premium-аккаунты позволяют устанавливать видеоаватары. Пользователи могут поставить любое видео на свою аватарку в профиле — в личном аккаунте и чатах аватарка будет беззвучной и с зацикленным видео.

  • Дополнительные реакции на сообщения. Пользователи получают доступ к большему количеству реакций на сообщения. Владельцы premium-подписки могут ставить до трех реакций на сообщения, в то время как пользователь с бесплатной версией приложения могут поставить лишь одну.

  • Больше возможностей управления чатами. Продвинутые функции управления чатами позволяют лучше организовывать свое общение и групповое взаимодействие. Владельцы premium-подписки могут архивировать и скрывать новые чаты с пользователями, которых нет в контактах.

  • Конфиденциальность. Владельцы premium-подписки могут скрывать не только время захода в мессенджер, но и время прочтения сообщений. Пользователи могут установить, кто будет видеть эту информацию, например, все, только контакты или никто.

  • Стикеры с полноэкранными анимациями. Платная подписка дает возможность использовать стикеры с эффектами, которые недоступны в бесплатной версии.

  • Значок подписчика или эмодзи-статус. В Telegram Premium пользователь получает специальный значок, который отображается рядом с его именем. Вместо значка можно поставить любой эмодзи.

  • Неограниченное количество участников в группах. Telegram Premium позволяет создавать и добавлять больше участников в группы, что особенно полезно для бизнес-аккаунтов.

  • Перевод чатов и каналов. С помощью подписки пользователи могут общаться с людьми и просматривать каналы на любом языке. Платная версия позволяет в реальном времени переводить весь контент на русский и другие языки.

  • Эксклюзивная иконка приложения. Premium-аккаунты могут выбрать эксклюзивную иконку приложения Telegram на главном экране своего смартфона.

  • Неограниченные истории. С платной подпиской пользователи могут публиковать неограниченное количество историй, которые затем сохраняются в профиле. Истории владельцев premium-подписки показываются в ленте в первую очередь.

  • Удвоенные лимиты. Владельцам подписки открывается возможность удвоить различные лимиты премиум-функций. Так, пользователи с Premium могут закреплять до 10 чатов, групп и каналов (при бесплатной — до пяти), добавлять до 10 избранных стикеров (при бесплатной — до пяти), в разделе «О себе» использовать до 140 символов (при бесплатной — до 70), а в личных каналах подписывать фото и видео до 4096 знаков (при бесплатной — до 1024).

  • Премиум-функции для бизнеса. Создатели или админы публичных бизнес-каналов с premium-подпиской могут добавлять дополнительную информацию, такую как геопозиция и адреса, часов работы и использование быстрых ответов (сообщения для отправки новым клиентам и заготовки ответов с медиафайлами и форматированием).

Как подключить Telegram Premium

Если вы решили оформить платную подписку, то подключить Telegram Premium довольно просто.

Через личный аккаунт

  1. Откройте приложение Telegram на своем устройстве.
  2. Перейдите в настройки, нажав иконку шестеренки.
  3. Прокрутите вниз до раздела «Telegram Premium» и зайдите в него. Telegram предложит вам ознакомиться с преимуществами подписки.
  4. Выберите, на какой период хотите оформить подписку — на месяц или на год. Обычно при подписке на год Telegram предлагает более выгодное предложение со скидкой примерно 40%.
  5. Нажмите кнопку «Подключить». После завершения процесса вы получите подтверждение об успешной подписке.

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PixieMe/Shutterstock/FOTODOM

Через официальный бот

Мессенджер предоставил пользователям из России возможность оформить и продлевать подписку Premium с помощью официального бота. Более того, при этом способе оформление подписки дешевле, чем, например, в App Store.

  1. Откройте приложение Telegram на своем устройстве.
  2. Перейдите в настройки, нажав на иконку шестеренки.
  3. Прокрутите вниз до раздела «Telegram Premium» и зайдите в него. Telegram предложит вам ознакомиться с преимуществами подписки. Снова прокрутите страницу до самого конца.
  4. Внизу нажмите на гиперссылку Premium bot (если у вас не отображается ссылка, то введите @PremiumBot в поиске на странице «Сообщения»).
  5. У вас откроется новый чат с ботом. В левом нижнем углу нажмите на кнопку «Меню» и выберите команду «/start» — это активирует бота. Затем выберите, какой период подписки вы хотите приобрести: ежемесячный (299 руб./ мес.) или годовой со скидкой (1 990 руб. — 165,83 руб./ мес.) цены на конец 2024 года.
  6. Для оплаты потребуются данные вашей банковской карты (номер, период действия и CVV). Также вы можете сохранить эту информацию для последующих платежей. Нажмите оплатить.

После завершения процесса вы получите подтверждение об успешной подписке в чате с ботом.

Что еще может бот?

Помимо оформления подписки, вы можете подарить Premium другим пользователям, перейти на годовую подписку (если оформили ежемесячную), а также купить или подарить звезды Telegram, или Telegram Stars — внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров. Она появилась в июне 2024 года и стала средством оплаты цифровых покупок и поддержки авторов публичных каналов в мессенджере.

Если вы хотите купить или подарить звезды Telegram, чтобы поддержать авторов контента, бот предложит вам определенное количество. Купить одну или две Звезды не получится: наименьшее количество для покупки — 100 звезд за 214,99 руб., наибольшее — 150 тыс. звезд за 293 тыс. руб. цены на конец 2024 года

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

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