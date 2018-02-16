В год собаки: «Нафиг такие принципы нужны»

С губернаторами Дмитрий Медведев решил встретиться в горах, на Красной Поляне. Прибыли почти все главы регионов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, но главы Чечни Рамзана Кадырова, например, не было на встрече. Хотя тема была заявлена одна из самых болезненных — перспективы межбюджетных отношений.

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Причем, проблемная она не только для регионов, у которых вечно не хватает денег на выполнение публичных обязательств, которыми их нагрузил федеральный центр.

В этот раз само правительство находилось не в лучшей ситуации, учитывая предстоящую смену кабинета после президентских выборов.

Премьер, скорее всего, предвидел, что диалог может оказаться непростым и поэтому пригласил к участию почти весь кабмин, а также главу Счетной палаты Татьяну Голикову. Она обычно всегда имеет претензии к тому, как и на что регионы тратят бюджет, а значит, может выступить в качестве щита, охраняющего инициативы федерального центра. На эту же роль взяли и главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом по восточному календарю!» — неожиданно начал встречу Дмитрий Медведев.

Но выступление премьера сразу вернуло губернаторов и министров от праздника к суровым будням. Большая часть регионов увязли в долгах, в результате правительство решило реструктуризировать их в 73 субъектах. На это потребовалось более 1 трлн рублей (общий же объем федеральной финансовой помощи для регионов в этом году составит более 1,7 трлн руб.).

«Срок возврата кредитов продлён до 7 лет, на определённых условиях – даже до 12 лет. В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 млрд рублей», — приободрил Медведев.

Тем не менее долговая нагрузка на субъекты «остаётся ещё существенной»: в конце 2017 года совокупный долг российских регионов составлял 2 трлн руб.

Далее Медведев обрисовал вкратце, что правительство планирует сделать, «чтобы региональные бюджеты были более сбалансированными и устойчивыми».

Во-первых, премьер пообещал «прозрачное и предсказуемое распределение трансфертов из федерального бюджета». Губернаторы выслушали эту «меру поддержки» с тоскливым выражением в глазах.

Во-вторых, премьер пообещал продолжить поддержку успешных регионов грантами. На это губернаторы немного ожили и начали кивать головами.

«Для этого в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено почти 37 млрд рублей. Деньги станут не только своеобразной премией регионам за хорошую работу, но и помогут компенсировать возможное уменьшение дотаций из федерального бюджета», — сказал Медведев.

Но следующее предложение снова омрачило встречу китайского Нового года. Премьер предложил совершенствовать межбюджетные отношения в увязке со «Стратегией пространственного развития страны до 2025 года». Правительство её сейчас готовит.

«Уверен, что в каждом из регионов можно найти одно-два приоритетных направления и сконцентрировать свои финансовые ресурсы на этих вопросах», — сказал Медведев.

Конкретизировать грядущую тонкую настройку региональной политики премьер попросил министра финансов Антона Силуанова.

Без биде нет жизни на селе

Силуанов предупредил, что изменения коснутся налога на движимое имущество, который сам бизнес называет налогом на модернизацию.

«Знаю, что 25 субъектов РФ приняли отдельные решения либо по снижению ставки, либо по полной отмене (налога). И всё равно этот налог достаточно затратный для бизнеса, поэтому при настройке налоговой системы будем предлагать возможности заменить этот налог более комфортным для бизнеса, с одной стороны, с другой стороны – избежать потери налоговой базы для субъектов РФ», — туманно пообещал Силуанов.

Предстоит усовершенствовать и работу так называемых промпарков и возврат налогов в этой связи. «Знаю, что целый ряд субъектов Российской Федерации обращается к нам с тем, чтобы, особенно для экспортных предприятий, которые работают в этих промпарках, можно было возвращать и другие налоги, в том числе НДС. Такую работу, Дмитрий Анатольевич, мы проведём», — пообещал премьеру Силуанов, но ничего не пообещал губернаторам.

Еще Силуанов сказал, что слышал во время форума критику правительства по поводу северных коэффициентов и затрат на повышение МРОТ (в пятницу 16 февраля Госдума одобрила повышение до 11 163 руб.). Обязательства такие у федеральной власти есть, а деньги регионы не получают на эти обязательства в достаточном количестве. Силуанов пообещал, что

2018 год станет «последним сложным годом», поскольку «майские указы» 2012 года от президента правительство выполнит и «излишки» можно будет направить на закрытие проблемных точек и на инфраструктурные проекты.

Министр экономического развития Максим Орешкин тоже дал губернаторам несколько обещаний, которые облегчат экономическую ситуацию в регионах.

Пообещал, например, бороться с излишней зарегулированностью. Он привел пример строительства в одном из регионов школы, в которой по нормам должно быть было установлено биде, а строители не установили его, из-за чего школу не могли долго поставить на баланс.

Всего Орешкин насчитал 24 публичных полномочий регионов (всего их 110), вызывающих споры и разногласия с федеральным центром: кто их должен исполнять и почему на эти мандаты нет необходимых средств.

Главное сейчас, по словам Орешкина, не допустить разрастание новых необеспеченных деньгами полномочий. И привел в качестве отрицательного примера МЧС, штампующих приказы, которые усложняют жизнь бизнесу и региональным властям.

Но при этом Орешкин попенял регионам за то, что они слабо привлекают частные инвестиции и не активны в предложениях по инвестпроектам.

У региональных руководителей накопилось так много претензий к правительству, что привычный регламент Медведев был вынужден нарушить. Он демократично предложил губернаторам выступать с мест, без предварительной записи и увидел лес рук, поднятых вверх.

Каждый второй жаловался на то, что полномочия губернаторов насколько смехотворны, что они не могут даже закрыть «автостоянку, разбитую в песочнице».

Эту жалобу поддержал даже мэр Сергей Собянин, которому вроде бы и жаловаться-то в плане недостатка полномочий, не на что. Но Собянин покивал головой в знак согласия. А некоторые губернаторы хлопали в ладоши, когда их коллеги перечисляли те издержки, которые они несут из-за чрезмерной зарегулированности.

Премьер, услышав такую массу претензий, в какой-то момент был вынужден сдаться и признал, что нередко политическая целесообразность, например, в отношении партнеров по Евразийском союзу, мешает нормальному развитию регионов.

«Нафиг такие принципы нужны»,

— вздохнул Медведев и пообещал все проанализировать еще раз и дать соответствующие поручения. Правда, он же признал, что тема разграничения полномочий находится в стадии дискуссии уже лет 20 и конца края этому не видно.

Андрей Макаров после встречи пояснил «Газете.Ru», что на то, чтобы урегулировать взаимоотношения центра и регионов и выровнять финансовую обеспеченность всех субъектов не хватит и 20 трлн рублей.

Силуанов между тем, уточнил «Газете.Ru», что на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов не хватает всего 165 млрд руб. Не считая тех, что уже выделены, а это еще порядка 650 млрд руб.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин скромно сообщил, что ему не хватает всего 4 млрд руб.