«Легче не стало»: регионам не хватает стимулов и денег

Здесь собрались «те, кто больше всех заинтересован, чтобы проблемы решались», — сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, открывая сессию «Новая региональная политика: совершенствуя управление».

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Началась с того, что чиновники рассказали, как много делается для российских регионов. Так, министр финансов Антон Силуанов отметил, что в этом году вступила в действие программа реструктуризации бюджетных кредитов. По задумке законодателей, она даст возможность регионам сэкономить около 430 млрд рублей только в 2018-2019 годах и поможет сбалансировать бюджет. Кроме того, по словам Силуанова, экономический потенциал регионов также поддерживался выделяемыми грантами.

Однако несмотря на такие меры поддержки со стороны федерального центра, регионы не слишком дисциплинированы, упрекнула их глава Счетной палаты Татьяна Голикова. В частности, они не очень хорошо планируют свои бюджеты.

«За этой ситуацией никто не следит, и на самом деле это порождает потом очень серьезные последствия», — сказала Голикова.

«Посмотрите, что происходило с государственным долгом на 1 декабря 2017 года: он очень серьезно сокращался, и тенденция была достаточно хорошая. То, что произошло всего за декабрь: нарастили долг на 173,6 млрд руб.»,

— упрекнула она регионы

В частности, по ее словам, если по состоянию на 1 декабря 2017 года дефицитными были бюджеты 25 регионов, то уже на 1 января 2018 года таких регионов стало 47.

Потом слово взяли регионы. Им нашлось, что ответить федеральному центру. Например, губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о том, что,

несмотря на программу реструктуризации бюджетных кредитов, «легче не стало ни на столько».

Напомним, что с 1 января 2018 года в РФ запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Она рассчитана на 7-12 лет и в первые два года регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.

Продлить реструктуризацию до 12 лет смогут только те регионы, которые в 2018-2019 годах покажут рост доходов выше инфляции. 73 региона, которые имеют задолженность по бюджетным кредитам, заключили соглашения об их реструктуризации.

Далее губернатор Сергей Левченко объяснил, с чем связаны повышенные расходы региона. «Есть указ президента об увеличении расходов», — констатировал он.

И похвастался, насколько образцово ведет себя регион. «Минфин нам третий год подряд присваивает третью степень качества. Мы сократили госдолг за последний год. Удовлетворили на этот год все условия по увеличению доходной части на 12%. За прошлый год мы ввели 208 бюджетных объектов», — рассказал губернатор. По его словам, это школы, больницы, детские сады.

При этом никаких экономических стимулов, кроме того, чтобы гордиться честно выполненным долгом, регион не получает, пожаловался Левченко. Так, в прошлом году регион «мобилизовал» в бюджетную систему 180 млрд рублей, тогда как получил в итоге в качестве грантов обратно от Минфина 70 млн рублей.

«Должна быть мотивация»,

— упрекнул Минфин Сергей Левченко.

«А грамота?» — в шутку предложил губернатору стимул Макаров.

Антон Силуанов также ответил на этот выпад. Наверное, у области выросли поступления из-за роста цен на сырье, предположил он причину высоких сборов налогов в регионе.

Нет, стала расти собираемость налогов от компаний обрабатывающего сектора, парировал губернатор, повторив еще раз, что регион нуждается в мотивации.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс поддержал коллегу. «Грамоты все имеем», — начал он презентацию региона. Однако по объему госдолга мы являемся одними из лидеров в России, посетовал он. При этом ответственность за высокий госдолг он переложил на центр. У нас растет средний уровень зарплаты, проводится в 2019 году Универсиада. «Мы на это тратим, и немало, — отметил он. – Нам бы хотелось, чтобы учитывалась специфика Красноярского края».

«Очень много политических решений», посочувствовал регионам вице-премьер, куратор регионального развития Дмитрий Козак.

При этом, по его словам, одной из целью региональной политики должно стать снижение дотационности регионов. По его словам, сейчас в 49 регионах затраты на выполнение предписаний превышают их доходы, так что некоторые высокодоходные регионы даже предлагают распределить их долю стимулирующих выплат в пользу дотационных регионов.

Сам Дмитрий Козак считает, что регионам необходимо передать полномочия контрольно-надзорных органов, за исключением тех полномочий, которые несут межрегиональный характер. Это должно помочь развитию бизнеса в регионах.

«Сегодня действующие властные полномочия федерального уровня можно безболезненно передавать на региональный уровень. Сегодня регионы имеют опыт исполнения различных федеральных полномочий», — сказал он.

Положительный опыт уже был получен, когда Крым был присоединен к России, напомнил Дмитрий Козак. Такая инициатива решит по крайне мере одну проблему в регионах – низкие заработные платы сотрудников контролирующих органов. Такие организации – например, Россельхознадзор, природнадзор, транспортный надзор — обладают огромной властью, которая может «убить любой бизнес», но при этом не получают достаточной оплаты своего труда, сказал Козак.

Зарплата работников этих организаций в два раза ниже, чем у региональных чиновников, и в полтора раза ниже, чем у муниципальных, резюмировал вице-премьер.

При этом дискуссию о региональной политике Андрей Макаров по традиции завершил в шутливом тоне, предложив в следующем году собраться и уже рассказать, что улучшится.

«Может быть, другие люди это будут говорить», — отреагировал на это Дмитрий Козак.