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И все-таки надо иногда делать что-то хорошее для людей, выходить из своего узкого мирка, смотреть вокруг, а чиновников – образовывать, чтоб добрее были к людям. Возможно, подробнее об этом Медведев расскажет уже на встрече с руководителями регионов. А мы, зарядившись творить добро, заканчиваем онлайн трансляцию. Держитесь там!
Но ключевым фактором развития остается поддержка государства. «И мы обязаны ее обеспечить», - подчеркнул Медведев.
Вообще, нужно обязательно создавать современные команды, новых людей искать. «Мы ведь подчас никого не видим, вращаемся в своем мирке», - говорит он. Собрал, вспоминает Медведев, я как-то заместителей министров... «Слушайте, какие интересные люди!», - делится он. К тому же некоторые потом и министрами становятся, намекая на Максима Орешкина, который ранее был замминистра финансов.
Да, и для приватизации у нас не так много объектов осталось... приватизирована у нас уже экономика, вздыхает премьер. Но на этот год еще планы есть.
Премьер-министр Дмитрий Медведев говорит, что не всякая конкуренция - чистое благо. В некоторых отраслях у нас есть дефицит конкуренции - и это плохо, но когда регионы начинают соревноваться между собой в выпуске идентичной продукции, которая рынку не нужна... что это? Просто амбиции? А еще, обращает внимание Медведев, не очень понятно, зачем какие-то конкурентные направления включать в госкорпорации. Надо как-то разумно подходить к вопросу.
Трудности перевода с чиновничьего языка. Новгородский губернатор рассказал, что вместе с коллегами из РАНХиГС готовят программу обучения вежливости сотрудников среднего звена - чтоб они могли с людьми нормально общаться и на письма отвечать. Андрей Никитин также признал, что стал охотнее давать больше денег главам моногородов, которых «жизнь перепахала», а именно которые прошли программу соответствующую обучения.
В цитатник. «Иногда надо пытаться сделать что-то хорошее для людей», - сказал Никитин. Эта фраза станет лозунгом форума, пообещал Шаронов.
Андрей Никитин был среди создателей и шесть лет руководил Агентством стратегических инициатив. Но когда об этом напоминает модератор, слегка обижается: я, говорит, уже год как губернатор. И область его, Новгородская, остается ниже 30-й строчки привлекательных регионов. «В вашем случае стабильность, это, наверное, не очень хорошо», - заметил Шаронов.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин начал свое выступление с самокритики. Мы, говорит, не создали условия для развития частного бизнеса, нет у нас технопарка и с инфраструктурой не все в порядке. А с другой стороны, может, это и неплохо - все сам частный бизнес и построит.
Нужно удлинить скамейку запасных. «Я, не за то, чтобы всех поменять - у нас много тех управленцев, которые давно работают в регионах и хорошо себя зарекомендовали, - говорит проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Однако должна быть «длинная скамейка» вариантов».
Кстати, перед пленарным заседанием Орешкин принял участие в сессии «Легко ли быть предпринимателем?» Модерировал секцию Герман Греф, глава Сбербанка. Он довольно убедительно агитировал малый бизнес выходить из тени, пользуясь цифровыми технологиями. Но из выступлений представителей бизнеса следовало, что «светиться» мало кто хочет, предпочитая оставаться в тени и не платить налоги. Греф признал, что бизнес не хочет работать легально, потому что придется платить до 40% налогов: «Это уж слишком, люди понимают это и поэтому не регистрируются. В теневом секторе 33% трудосопосбного населения, порядка 20 млн человек». Орешкин на это рассказал о предложении Минэкономразвития установить ставку для самозанятых в 6%.
«Самое яркое проявление этой истории - это цементная отрасль, где каждый регион обязательно хочет иметь свой цементный завод, чтобы не дай бог у соседей ничего не купить. Это привело к тому, что загрузка цементной отрасли ниже 50% - все понастроили, но загрузки и спроса адекватного нет», - посетовал Орешкин.
В качестве примера важности специализации он привел разговор со своим знакомым американцем. Тот говорит, что у вас в России один человек приносит водку, открывает и разливает ее, а в США приносит - один, открывает другой, а разливает третий, но каждый делает это лучше всех в мире. На это Андрей Шаронов заметил, что чаще всего в России этот один человек и выпьет сам водку.
«У нас, я считаю, есть в стране такая серьезная проблема, с которой нам надо в ближайшие годы справляться - региональный протекционизм», - сказал министр. По его словам, часто регионы, ограничивая систему госзакупок или заключая различные инвестиционные соглашения, говорят: делайте все у нас, полный цикл. Однако, уверен он, «максимальная производительность всегда достигается с точки зрения специализации». «Если ты специализируешься на том, что у тебя получается лучше всего, то экономика в целом, мир в целом становится сильнее и лучше», - подчеркнул Орешкин.
Что нужно бизнесу? Оказывается, инфраструктура и городская среда, говорит министр экономического развития Максим Орешкин.
Между тем, министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналу Российского инвестиционного форума – 2018 заявил, что доля коммерческой задолженности в структуре общего долга регионов РФ сократилась на 9% за три года и достигла 52% к 1 января 2018 г. С начала 2015 г. ведомство предоставило субъектам РФ бюджетные кредиты более чем на 1 трлн руб. на замещение рыночных обязательств. Бюджетные кредиты сроком на 3-5 лет предоставлялись регионам по льготной ставке 0,1%.
С 1 января 2018 года в России запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Она рассчитана на 7-12 лет и в первые два года регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Ранее Минфин подсчитал, что реструктуризация позволит регионам сэкономить около 430 млрд рублей за два года. А вот продлить реструктуризацию до 12 лет смогут только те регионы, которые в 2018-2019 годах покажут рост доходов выше инфляции.
При этом в конце 2017 года совокупный долг российских регионов составлял 2 трлн рублей.
Напомним, что в этом году общий объем федеральной финансовой помощи для регионов России в текущем году составит более 1,7 трлн рублей. «1,7 трлн рублей - огромный финансовый ресурс. Надо как-то целесообразно эти ресурсы использовать», - намекает глава правительства.
Ограничители есть в каждом регионе: в Великом Новгороде не полностью реализуется его туристический потенциал, рыболовству на Сахалине не хватает электроэнергии. Надо решать проблемы, и местные власти тут должны поактивнее участвовать, уверен премьер
А теперь о качестве дорог. С одной стороны автобан, а с другой - военная дорога. «Это плохо», - сказал Медведев.
«В любом городе, регионе могут быть созданы возможности, ... Для этого - надо найти ключ его развития: перспективную специализацию, конкурентное преимущество, если хотите - найти свое «лицо», - призывает Медведев. По его словам, в этом должна помочь Стратегия пространственного развития до 2025 года, работа над которой должна завершиться в этом году.
Медведев отмечает, что нужно создавать в России такие поселения, где могли бы развиваться 1-2 приоритетных направлений. И привел в пример Великий Устюг, Мышкин и Таштагол, где вокруг 1-2 точек крутится весь малый и средний бизнес.
Накануне агентство «РИА Рейтинг» опубликовало исследование, посвященное качеству жизни в российских регионах. Так, лучше всего в России живется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На четвертом и пятом месте - Татарстан и Белгородская область. Хуже всего обстоят дела в Тыве и Ингушетии. При этом в Татарстане меньше всего из всех российских регионов населения с доходами ниже прожиточного уровня. А по уровню трат денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг на первом месте оказался Ненецкий автономный округ.
«Жизнь на Итурупе, в Севастополе или Питере это совершенно разная жизнь. Здесь нет ничего сверхъестественного - это обычно для крупных государств, имеющих такую колоссальную территорию. Но жизнь в каждом конкретном месте - может стать лучше», - надеется Медведев.
«Страна у нас очень большая и живет она по-разному», - признал Медведев.
«Бюджетные инвестиции надо увеличивать. Прежде всего, в человека. Нам нужны современная высокотехнологичная медицина и образование и, конечно, инвестиции в инфраструктуру, в строительство качественных дорог и мостов, энергосетей, коммуникаций - того скелета, на котором вырастают «мышцы» экономики - современные производственные мощности». «Куда и когда вкладывать больше - предмет особого анализа», - подчеркнул премьер. «Очевидно, необходим строгий баланс, и его надо корректировать исходя из меняющейся реальности», - добавил он.
А инвестиции очень нужны. И государство должно больше инвестировать в человека и инвесторы должны больше поддерживать регионы. И государство, говорит премьер, понимает, что нужно инвесторам. Например, максимально оцифровать взаимоотношения бизнеса государства, чтобы исключить возможность давления на предпринимателей.
На селе - новый уклад. А еще в России рекордный урожай зерна. Это, отмечает Медведев, говорит о том, что на селе сложился новый уклад. Какой именно - он не уточнил.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии облигаций федерального займа для физлиц до 100 млрд руб. «Поручаю Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году по таким бумагам до 100 млрд руб. Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень», — сказал Медведев на Российском инвестиционном форуме
С-стабильность. Построена устойчивая финансовая система, отчитывается Медведев. Курс национальной валюты также стабилизировался.
Довели. Инфляцию. По словам премьер-министра, инфляция в России снижается: в январе она упала до 2,2%, а ведь еще два года назад была 13%.
Главное – внимание. Премьер-министр Дмитрий Медведев начал свое выступление с теории, объяснив, что такое инвестиции. По его словам, это выраженное через деньги внимание государства и частного бизнеса к чему-либо. Приток инвестиций в регионах в прошлом году был, но этого не достаточно.
В зале показывают вдохновляющий ролик, призванный настроить участников на мозговой штурм: как обеспечить приток инвестиций в регионы.
Перед пленаркой премьер обошел несколько стендов — с экспозициями регионов, министерств, компаний. Выбраны были те регионы, которые показали хороший инвестиционный потенциал, передает наш корреспондент.
Каждый стенд пытался завлечь потенциальных инвесторов и чиновников, чем был богат. Тверь — пряниками, баранками и инновационными мармеладом, изготовленным без применения сахара. Но вне конкуренции, судя по количеству желающих попасть на стенд, были республики Северного Кавказа и Краснодарский край. Здесь кормили мясом во всех видах — чебуреками, кебабами, предлагали утиное мясо. А на стендах красовался коньяк и прочая алкогольная и безалкогольная продукция.
При этом глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи предложила депутатам Госдумы работать без выходных, чтобы принять налоговые изменения в весеннюю сессию.
Ранее сегодня на форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время подготовит предложения об изменениях налоговой системы. «В ближайшее время такие предложения будут сформулированы и, действительно, все налоговые новации нужно будет принять в весеннюю сессию работы парламента», — пообещал он. Он подчеркнул, что необходимо улучшать расходы и увеличивать их для более быстрых темпов экономики. «Но никто не предполагает использовать для этого дополнительные вложения бизнеса и взимание у него денег», — отметил Силуанов.
Бизнесу в последнее время не приходится жаловаться на отсутствие внимание со стороны руководства страны – в прошлую пятницу, 9 февраля, встречу с представителями делового сообщества провел президент РФ Владимир Путин. На съезде РСПП он выслушал просьбы и жалобы предпринимателей, рассказал о новом этапе амнистии капитала и вместе с бизнесменами посетовал на «Кремлевский список» и возможные новые санкции.
Участие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Российском инвестиционном форуме в Сочи является традиционным. Помимо того, что глава правительства выступит на пленарном заседании форума, он также проведет встречу с представителями деловых кругов. Речь пойдет о несырьевом экспорте. В пятницу 15 февраля Медведев также пообщается с руководителями субъектов РФ.
В этом году свое участие подтвердили более 2 тысяч представителей бизнеса. Ожидаются более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других стран.
В пленарной сессии «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо него выступят министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также гендиректор Biocad Дмитрий Морозов и проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Модератором будет президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.
Добрый день, уважаемые читатели! В Сочи сегодня по-весеннему тепло и по-зимнему солнечно. В главном медиацентре Олимпийского парка собрались представители субъектов РФ, федеральные чиновники, российские и зарубежные предприниматели, чтобы обсудить перспективы инвестиций в российские регионы . Мы начинаем онлайн-трансляцию с пленарного заседания форума.