«Иногда надо пытаться сделать что-то хорошее для людей»

В качестве примера важности специализации он привел разговор со своим знакомым американцем. Тот говорит, что у вас в России один человек приносит водку, открывает и разливает ее, а в США приносит - один, открывает другой, а разливает третий, но каждый делает это лучше всех в мире. На это Андрей Шаронов заметил, что чаще всего в России этот один человек и выпьет сам водку.