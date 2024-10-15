Тыквенные семечки: чем они полезны и можно ли их есть каждый день? Как правильно есть тыквенные семечки, в чем их польза и кому они противопоказаны

Тыквенные семечки — полезный перекус и настоящий кладезь витаминов и минералов. Но есть их нужно с осторожностью, не превышая рекомендуемой нормы. Какие вещества содержатся в тыквенных семечках, чем они полезны мужчинам и женщинам, могут ли быть вредны и сколько их можно съесть за день, «Газете.Ru» рассказал нутрициолог Антон Поляков.

Состав тыквенных семечек

Тыквенные семечки — это съедобные семена, которые получаются из плодов тыквы (Cucurbita pepo), одной из самых популярных овощных культур, выращиваемых по всему миру. Семена имеют плоскую, овальную форму. Кожура у них белого цвета, а внутри — зеленое семя, которое и представляет пищевую ценность для человека.

Это невероятно полезный продукт, который можно и даже нужно включать в свой рацион, если нет противопоказаний, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач функциональной медицины, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию функциональной, превентивной медицины и нутрициологии Антон Поляков. Однако, как и с любым другим продуктом, важно соблюдать умеренность.

Тыквенные семечки очень питательны и содержат:

Витамины

В тыквенных семечках содержится множество витаминов, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.

Витамин A. Важен для зрения, поддержания здоровья кожи и иммунной системы.

Витамин E. Мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений и поддерживает здоровье кожи.

Витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6 и B9).

Витамин B1 (тиамин). Участвует в обменных процессах и поддерживает нормальное функционирование нервной системы.



Витамин B2 (рибофлавин). Важен для обмена веществ и здоровья кожи.



Витамин B3 (ниацин). Способствует улучшению кровообращения и играет ключевую роль в обмене веществ.



Витамин B5 (пантотеновая кислота). Участвует в производстве гормонов и улучшает обмен веществ.



Витамин B6 (пиридоксин). Помогает в синтезе нейротрансмиттеров и поддерживает мозговую деятельность.



Витамин B9 (фолиевая кислота). Необходим при формировании клеток крови и поддержании здоровья нервной системы.

Минералы

Тыквенные семечки также богаты минералами, которые важны для нормального функционирования организма.

Цинк. Укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье кожи.

«Цинк — один из важнейших минералов, участвующий во множестве различных реакций в организме. Он поддерживает иммунную систему, обеспечивая противовирусные и антибактериальные реакции. Цинк также играет ключевую роль в регуляции выработки половых гормонов, включая тестостерон, который особенно чувствителен к дефициту цинка», — обратил внимание нутрициолог.

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По словам нутрициолога, регулярное добавление тыквенных семечек в рацион может способствовать повышению уровня цинка в организме, что, в свою очередь, положительно влияет на здоровье и функционирование различных систем.

Магний. Поддерживает нормальное функционирование сердца и нервной системы.

Фосфор. Важен для здоровья костей и зубов, участвует в процессе метаболизма.

Калий. Регулирует уровень жидкости в организме и поддерживает нормальное давление крови.

Железо. Участвует в образовании гемоглобина и необходим для транспортировки кислорода в организме.

Тыквенные семечки содержат магний, фосфор, а также довольно высокую концентрацию меди, цинка и марганца. Также в них присутствует определенное количество железа. Однако чаще всего тыквенные семечки выделяют как источник именно цинка и меди, в меньшей степени рассматривая их как источник фосфора, марганца или магния. Антон Поляков врач превентивной медицины, нутрициолог

Полезные вещества

Протеин. Тыквенные семечки содержат около 30% белка, что делает их отличным растительным источником этого макронутриента.

Полиненасыщенные жирные кислоты. Омега-3 и Омега-6, в частности, полезны для сердечно-сосудистой системы.

«В составе тыквенных семечек есть Омега-3, а именно альфа-линоленовая кислота. Это растительная форма Омега-3, которая при определенных условиях может синтезироваться в более активные формы, такие как эйкозапентаеновая и докозагексаеновая жирные кислоты. Эти активные формы обладают противовоспалительным эффектом, влияют на пластичность клеточных мембран, а также играют важную роль в поддержании памяти, концентрации внимания и мозговой активности», — объяснил врач.

Клетчатка. Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Калорийность

Тыквенные семечки — высококалорийный продукт благодаря содержанию жиров, однако самое главное, что все жиры в их составе — полезные.

~560 ккал содержится в 100 г тыквенных семечек

Восемь полезных свойств тыквенных семечек

1. Поддержка сердечно-сосудистой системы

Благодаря высокому содержанию магния и полезных жиров, тыквенные семечки способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Они помогают улучшить кровообращение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Укрепление иммунной системы и нормализация работы щитовидной железы

Цинк, содержащийся в семечках, помогает повышать иммунитет, особенно в холодное время года. Он способствует заживлению ран и улучшает состояние кожи, что также важно для иммунной защиты.

«Цинк обладает антиоксидантной защитой. Сочетание цинка и меди в составе тыквенных семечек особенно эффективно, поскольку оба этих компонента участвуют в защите организма от свободных радикалов. Нельзя забывать и о том, что цинк играет важную роль в нормальной работе щитовидной железы, что делает его важным элементом для общего здоровья», — подчеркнул Антон Поляков.

3. Улучшение качества сна

Тыквенные семечки содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих сон. Употребление семечек может помочь улучшить качество сна и справиться с бессонницей.

4. Польза для здоровья простаты

Для мужчин тыквенные семечки имеют особую пользу. Исследования показывают, что регулярное употребление семечек может снизить риск заболевания простаты и облегчить симптомы простатита.

5. Профилактика диабета

Тыквенные семечки могут способствовать нормализации уровня сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов. Это особенно важно для людей с предрасположенностью к диабету второго типа.

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6. Контроль аппетита

Благодаря высокому содержанию белка и жиров, тыквенные семечки способствуют чувству сытости. Их употребление помогает контролировать аппетит и избегать переедания.

7. Здоровье кожи и волос

Антиоксиданты, содержащиеся в тыквенных семечках, а также витамин E, способствуют улучшению состояния кожи и волос, замедляя процессы старения и защищая клетки от вредного воздействия окружающей среды.

8. Антипаразитарное действие

Одно из значимых эффектов тыквенных семечек, по словам врача, — антипаразитарное действие, в том числе при лечение аскаридоза и гельминтоза.

В составе тыквенных семечек содержится вещество кукурбитин, которое обладает противопаразитарной активностью, в том числе против ленточных червей. Длительное употребление тыквенных семечек может способствовать дегельминтизации, то есть освобождению организма от различных форм паразитов. Антон Поляков врач превентивной медицины, нутрициолог

Чем тыквенные семечки полезны для мужчин

Тыквенные семечки оказывают множество положительных эффектов на мужское здоровье.

Улучшение функции простаты. Как уже упоминалось, регулярное употребление тыквенных семечек может снизить риск заболеваний простаты, включая рак простаты.

Повышение тестостерона. Цинк, который содержится в семечках, способствует поддержанию нормального уровня тестостерона, что оказывается полезным для половой активности и общего здоровья.

Цинк в составе тыквенных семечек способствует повышению выработки тестостерона, улучшает сперматогенез у мужчин, а также увеличивает физическую выносливость и способствует росту мышечной массы. Кроме того, он необходим для нормального функционирования простаты. Цинк входит в пятерку нутрицептиков, которые необходимо регулярно потреблять мужчинам для защиты простаты от различных воспалительных и невоспалительных изменений. Антон Поляков врач превентивной медицины, нутрициолог

Чем тыквенные семечки полезны для женщин

Регуляция гормонального баланса. Семечки могут помочь в регулировании уровня эстрогена и других гормонов, что особенно актуально во время менопаузы.

«Тыквенные семечки — источник жирных кислот, минералов и витаминов. Эти нутриенты в совокупности влияют на репродуктивную функцию и работу иммунной системы», — обратил внимание нутрициолог.

Кроме того, по словам собеседника «Газеты.Ru», тыквенные семечки в целом поддерживают репродуктивную систему, поскольку содержат магний, фосфор, медь, цинк и марганец, которые также играют важную роль в этом процессе.

Также в состав тыквенных семечек входит витамин В9, или фолиевая кислота. И хотя содержание последней не столь высоко, фолиевая кислота способствует улучшению репродуктивного потенциала женщины, что положительно сказывается на способности к зачатию и вынашиванию ребенка. Антон Поляков врач превентивной медицины, нутрициолог

Улучшение состояния кожи и волос. Благодаря высокому содержанию питательных веществ тыквенные семечки помогают поддерживать здоровье кожи и волос.

«Цинк, содержащийся в тыквенных семечках, полезен для кожи, так как он способствует улучшению ее состояния. Тыквенные семечки особенно полезны для женщин, кожа которых склонна к жирности или акне. В таких случаях они могут помочь уменьшить симптоматику этих состояний», — подчеркнул врач.

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Можно ли есть тыквенные семечки каждый день?

Рекомендуемая суточная норма тыквенных семечек для взрослого человека — от 30 до 50 граммов . Этого достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Регулярное употребление тыквенных семечек может положительно сказаться на здоровье благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Однако важно не превышать рекомендуемую порцию, чтобы избежать избыточного потребления калорий.

Говоря о положительных эффектах тыквенных семечек, которые выделяет народная медицина, стоит упомянуть о слабительном действии. Этот эффект наблюдается у многих семян, богатых жирами. Антон Поляков врач превентивной медицины, нутрициолог

Возможные риски ежедневного употребления

Несмотря на все полезные свойства, ежедневное употребление тыквенных семечек может иметь некоторые неприятные последствия:

Высокая калорийность. Как уже упоминалось, тыквенные семечки достаточно калорийны, и переедание может привести к набору лишнего веса. Поэтому стоит учитывать их в общем составе рациона, а не как отдельное блюдо.

Проблемы с пищеварением. Большое количество клетчатки в семечках может вызвать дискомфорт, вздутие живота или другие проблемы с пищеварением, особенно у людей с чувствительным желудком. Вместе с тем, по словам нутрициолога, если у вас не наблюдается проблем с работой ЖКТ, большое содержание клетчатки в тыквенных семечках принесет организму пользу.

Если у вас аллергия на тыквенные семена, следует избегать их употребления, чтобы предотвратить неблагоприятные реакции, включая зуд, сыпь и даже отеки.

Применение тыквенных семечек в народной медицине

Тыквенные семечки широко используются в народной медицине благодаря своим полезным свойствам.

Антигельминтное средство. Тыквенные семечки содержат кукурбитин, который помогает уничтожать гельминтов (паразитов) в организме. Рекомендуется принимать их натощак вместе с медом для усиления эффекта.

«Тыквенные семечки активно используются в различных противопаразитарных схемах. Однако есть и ограничения по их употреблению. Не рекомендуется использовать тыквенные семечки при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, особенно если речь идет о гастрите или язвенной болезни. Также стоит быть осторожными при гиперацидных состояниях, то есть при повышенной кислотности желудочного сока, так как тыквенные семечки могут усугубить симптомы», — предупредил врач.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию магния и полезных жиров, тыквенные семечки помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение состояния кожи. Масло, получаемое из тыквенных семечек, активно используется в косметологии для улучшения состояния кожи и волос.

Поддержание здоровья печени. По словам Антона Полякова, в народной медицине выделяются гепатопротекторные свойства тыквенных семечек, что означает их способность поддерживать здоровье печени.

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Использование тыквенных семечек в кулинарии

Тыквенные семечки активно используются в кулинарии и могут добавляться в разнообразные блюда.

1. Салаты

Тыквенные семечки придают блюдам хрусткость и насыщенный вкус. Добавьте их в салат с авокадо, шпинатом и томатами для дополнительной пользы.

2. Десерты

Семечки можно использовать в выпечке — блинчиках, маффинах и пирогах, что сделает их более питательными. Они также могут выступать в роли украшения для тортов и десертов.

3. Смузи и коктейли

Тыквенные семечки идеально подходят для приготовления смузи и коктейлей. Просто добавьте их в блендер при приготовлении ваших любимых напитков для улучшения вкуса и пользы.

4. Закуски

Обжаренные тыквенные семечки с различными специями (например, с солью, паприкой или чесноком) — отличная закуска и альтернатива чипсам или сухарикам.

5. Полезная добавка к завтраку

Семечки можно добавлять в овсянку или йогурт. Это поможет обогатить завтрак питательными веществами и сделать его сытнее.