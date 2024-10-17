Польза и вред кокосового масла: как его можно использовать и кому оно противопоказано Кокосовое масло: полезные свойства и возможный вред, как его используют для готовки и в косметологии

Кокосовое масло стало популярным во всем мире благодаря своим уникальным свойствам. Оно используется не только в кулинарии, но также в косметологии и народной медицине. Тем не менее, чрезмерное употребление кокосового масла может привести к негативным последствиям. Вместе с кандидатом биологических наук Викторией Долгих «Газета.Ru» разобралась, в чем разница между рафинированным и нерафинированным кокосовым маслом, как его добавить в рацион и применять в косметологических целях без вреда для здоровья.

Что такое кокосовое масло

Кокосовое масло — это растительное масло, получаемое из плодов кокосовой пальмы (Cocos nucifera). Оно извлекается из мякоти кокосов и используется в различных отраслях: от кулинарии и косметологии до медицины. У него светлый цвет и характерный аромат.

Кокосовое масло можно использовать для жарки, выпечки, приготовления десертов и даже как заменитель подсолнечного или сливочного масла в различных рецептах. Кроме того, благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам оно активно применяется в косметических средствах, таких как кремы, бальзамы и маски.

5 отличий рафинированного и нерафинированного кокосового масла

Рафинированное и нерафинированное кокосовое масло отличаются по способу производства, содержанию полезных свойств, а также вкусу и аромату.

1. Способ получения

Нерафинированное кокосовое масло

Нерафинированное кокосовое масло, также известное как «масло первого холодного отжима», получают из свежей мякоти кокосов без применения внешних нагретых источников. Этот процесс включает в себя:

Холодный отжим. Мякоть свежеотжатого кокоса прессуется на низких температурах, что позволяет сохранить все полезные микроэлементы и витамины.



Мякоть свежеотжатого кокоса прессуется на низких температурах, что позволяет сохранить все полезные микроэлементы и витамины. Минимальная обработка. Нерафинированное масло проходит минимальную обработку, что способствует сохранению аромата и вкуса свежего кокоса.

Рафинированное кокосовое масло

Рафинированное кокосовое масло производится из сушеной кокосовой мякоти, которая проходит несколько этапов обработки:

Высокая температура. Сначала кокосовая мякоть сушится и затем нагревается, что приводит к получению масла.

Фильтрация и очистка. После этого масло подвергается фильтрации для удаления примесей, а затем дополнительно очищается, что может включать в себя отбеливание и дезодорацию.

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2. Вкус и аромат

Нерафинированное масло имеет ярко выраженный кокосовый вкус и аромат, что делает его идеальным для использования в кулинарии, где требуется натуральный кокосовый привкус.

Рафинированное масло имеет более нейтральный вкус и запах, что делает его подходящим для использования в различных блюдах, включая жарку.

3. Питательные вещества

Нерафинированное кокосовое масло сохраняет множество питательных веществ. Благодаря процессу холодного отжима нерафинированное масло сохраняет большинство витаминов, минералов и антиоксидантов, содержащихся в кокосах, таких как витамин E, витамин K и лауриновая кислота.

Проходя через высокотемпературную обработку, рафинированное кокосовое масло может потерять часть своих полезных свойств. Тем не менее, оно все еще содержит насыщенные жиры и может быть использовано как источник энергии.

4. Использование в кулинарии и косметологии

Нерафинированное кокосовое масло

Кулинария . Идеально подходит для приготовления блюд, в которых важны аромат и вкус кокоса, например, в десертах или коктейлях.



. Идеально подходит для приготовления блюд, в которых важны аромат и вкус кокоса, например, в десертах или коктейлях. Косметология. Используется как натуральное средство для увлажнения кожи и волос благодаря своим питательным свойствам.

Рафинированное кокосовое масло

Кулинария . Отлично подходит для жарки и выпечки, поскольку имеет более высокую температуру дымления (около 232°C), что делает его более безопасным для использования при высоких температурах.



. Отлично подходит для жарки и выпечки, поскольку имеет более высокую температуру дымления (около 232°C), что делает его более безопасным для использования при высоких температурах. Косметология. Применяется в создании косметических средств, таких как кремы и масла, за счет своей нейтральности и долговечности.

5. Срок хранения

Нерафинированное кокосовое масло обычно имеет более короткий срок хранения из-за отсутствия обработки. Такой продукт рекомендуется хранить в прохладном, сухом месте.

Напротив, рафинированное кокосовое масло благодаря дезодорации и фильтрации может храниться дольше, и потому его лучше использовать в кулинарии.

Состав и калорийность кокосового масла

Кокосовое масло богато полезными веществами, включая витамины и минералы, которые играют важную роль в здоровье человека. Однако прежде чем вводить кокосовое масло в свой рацион или использовать его в уходе за кожей, важно понимать его состав и калорийность.

Кокосовое масло состоит в основном из жиров, большинство из которых (около 83%) являются насыщенными, отметила в беседе с «Газетой.Ru» председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук, председатель правления Ассоциации производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов Виктория Долгих.

Жирные кислоты

Лауриновая кислота (≈ 47–50%). Это основная жирная кислота, содержащаяся в кокосовом масле. Она обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Лауриновая кислота может повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови.

«Почти половина состава приходится на лауриновую кислоту — это одна из главных отличительных черт кокосового масла. Лауриновая кислота обладает выраженными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Ее эффективность обусловлена способностью разрушать клеточные мембраны многих патогенных микроорганизмов. В организме лауриновая кислота метаболизируется в монолаурин, соединение с еще более выраженным антимикробным действием. Это объясняет положительное влияние кокосового масла на иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями», — объяснила биолог.

Каприловая кислота (≈ 7–10%). Эта жирная кислота также известна своими антимикробными свойствами. Каприловая кислота может поддерживать здоровье кишечника и помогать в борьбе с грибками.

Каприновая кислота (≈ 6–8%). Обладает антимикробными свойствами и также может способствовать улучшению обмена веществ.

«Каприновая кислота оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника. Она обладает противогрибковым и антибактериальным эффектом, подавляя рост патогенных микроорганизмов и способствуя размножению полезных бактерий, что улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Интересно, что каприловая кислота также проявляет противовоспалительные свойства», — обратила внимание Виктория Долгих.

Стеариновая и пальмитиновая кислоты (≈ 5–8%). Эти насыщенные жирные кислоты также содержат кокосовое масло и могут воздействовать на уровень холестерина, однако их количество значительно меньше, чем у лауриновой кислоты.

Олеиновая кислота (≈ 5%). Это мононенасыщенная жирная кислота, которая обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, по словам собеседницы «Газеты.Ru», олеиновая кислота участвует в регуляции липидного обмена, способствуя усвоению жиров и предотвращая их накопление в организме.

Общая жирнокислотная композиция делает кокосовое масло источником полезных жиров, которые могут иметь положительное влияние на здоровье, особенно при умеренном потреблении.

Витамины и минералы

Кокосовое масло также содержит некоторые витамины и минералы, хотя их не так много по сравнению с другими источниками.

Витамин E. Этот витамин является мощным антиоксидантом и играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос. Он помогает защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Витамин K. Существует в небольших количествах и необходим для нормального обмена веществ и здоровья костей.

Минералы. В кокосовом масле присутствуют следовые количества минералов, таких как калий, магний и фосфор, но их содержание незначительно и не оказывает серьезного влияния на общее состояние здоровья.

Калорийность кокосового масла

Кокосовое масло имеет высокую калорийность, что связано с его жировым составом. Это делает его одним из самых калорийных растительных масел на рынке .

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~862 ккал содержится в 100 граммах кокосового масла

При использовании кокосового масла в кулинарии важно контролировать размеры порций, чтобы не превышать дневную норму калорий.

6 полезных свойств кокосового масла

Кокосовое масло обладает множеством полезных свойств, которые влияют на организм человека, подчеркнула биолог.

1. Улучшение здоровья кожи

Кокосовое масло хорошо проникает в кожу, увлажняя ее и предотвращая пересушивание. Масло обладает антибактериальными свойствами, что помогает избежать кожных заболеваний, а также способствует восстановлению клеток кожи и снятию воспалений.

Олеиновая кислота, присутствующая в кокосовом масле, является мононенасыщенной жирной кислотой, значительно отличающейся по свойствам от насыщенных. Она играет важную роль в поддержании водного баланса кожи, предотвращая ее сухость и шелушение. Виктория Долгих кандидат биологических наук

2. Улучшение здоровья волос

Кокосовое масло содержит жирные кислоты, которые помогают улучшить структуру волос, увлажняя их и предотвращая выпадение. Оно создает слой на волосах, который защищает от воздействия окружающей среды и тепловых приборов (фен, плойки для волос и так далее).

3. Поддержка пищеварения

Лауриновая кислота в кокосовом масле способствует уничтожению бактерий и грибков в пищеварительном тракте, что может помочь в предотвращении инфекций и других заболеваний. Оно также помогает организму лучше усваивать витамины и минералы из пищи.

4. Поддержка сердечно-сосудистой системы

Кокосовое масло может увеличить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), что способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребление кокосового масла может положительно сказаться на метаболизме жиров и на улучшении липидного профиля.

5. Улучшение обмена веществ

Кокосовое масло, содержащее среднецепочечные триглицериды, может помочь увеличить метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира.

6. Положительное влияние на иммунную систему

Антибактериальные и противовирусные свойства компонента кокосового масла помогают поддерживать здоровье иммунной системы и защищают от различных инфекций.

Вред кокосового масла: что нужно знать

Несмотря на свои достоинства, кокосовое масло может подойти не всем, и некоторым людям следует проявлять осторожность при его употреблении.

1. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Кокосовое масло содержит более 80% насыщенных жиров, что является значительно более высоким показателем, чем у большинства растительных масел. Например, для сравнения: оливковое масло содержит около 14% насыщенных жиров.

«Насыщенные жирные кислоты кокосового масла отличаются от насыщенных жиров животного происхождения, которые чаще всего ассоциируются с негативным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Жирные кислоты кокосового масла имеют меньшую длину цепи, а также отличаются по своей структуре, что делает их менее склонными к отложению в артериях», — объяснила биолог.

Многие американские диетологи сходятся во мнении, что кокосовое масло не следует использовать в качестве основного для питания из-за высокого содержания насыщенных жирных кислот. Рекомендуется сочетать его с другими маслами. Члены Американской ассоциации кардиологов советуют заменять насыщенные жиры ненасыщенными, что помогает снижать уровень «плохого» холестерина и таким образом уменьшает риск развития атеросклероза.

Основной насыщенной жирной кислотой кокоса является MCT-лауриновая кислота, и исследования показывают, что хотя она и может повышать уровень вредного для здоровья холестерина (ЛПНП), она также повышает уровень полезного холестерина (ЛПВП) и таким образом может нейтрально влиять на риск сердечных заболеваний. Виктория Долгих кандидат биологических наук

2. Люди с ожирением

Как уже упоминалось выше, калорийность кокосового масла составляет примерно 862 калории на 100 граммов, что делает его одним из самых калорийных растительных масел. Избыточное потребление калорий может приводить к набору лишнего веса, особенно если нет достаточной физической активности или сбалансированного питания. Поэтому, если у человека есть избыточный вес, необходимо проконсультироваться с врачом перед включением в рацион кокосового масла, предупредила специалист.

«Важно следить за общим поступлением в организм насыщенных жиров и не превышать допустимый порог — 10% от общей калорийности суточного рациона», — уточнила Виктория Долгих.

3. Люди с диабетом 2-го типа

Некоторые исследования показывают, что высокое потребление насыщенных жиров может ухудшать инсулиновую чувствительность и способствовать развитию инсулиновой резистентности. Это особенно важно для людей, страдающих диабетом 2-го типа.

В одном из исследований Национального института здоровья, было показано, что потребление насыщенных жиров может ухудшить обмен углеводов у людей с диабетом, увеличивая уровень сахара в крови. Людям с диабетом следует быть осторожными при введении кокосового масла в свой рацион.

4. Люди с аллергией на кокос

Хотя аллергические реакции на кокосовое масло встречаются относительно редко, у некоторых людей может быть повышенная чувствительность или аллергия на кокос и его производные продукты. Аллергические реакции могут проявляться в виде кожной сыпи, зуда, отека и даже затруднений с дыханием.

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5. Люди с заболеваниями печени

Кокосовое масло, благодаря высокому содержанию жирных кислот, может оказать влияние на печень. У людей с уже существующими заболеваниями печени, такими как жировая болезнь печени хроническое заболевание, связанное с накоплением избыточного количества жировых тяжелых веществ в клетках печени или гепатит, нежелательно чрезмерно употреблять насыщенные жиры.

В одном из исследований американских ученых сообщается о том, что высокое содержание насыщенных жиров может усугубить воспалительные процессы и нарушать функции печени, что может вызвать даже большее расстройство здоровья.

6. Беременные и кормящие женщины

Поскольку кокосовое масло обладает высоким содержанием насыщенных жиров, его избыток в рационе может быть нежелателен для беременных и кормящих женщин. Это может увеличить риск набора веса и заболеваний, относящихся к обмену веществ.

Рекомендуется придерживаться более низкокалорийных и менее насыщенных жиров, таких как оливковое масло, чтобы поддерживать здоровье матери и ребенка.

7. Люди с проблемной кожей

Хотя кокосовое масло используется в косметологии, у некоторых людей с жирной или склонной к акне кожей оно может вызывать закупорку пор. Кокосовое масло считается комедогенным, что может приводить к появлению прыщей и других кожных высыпаний.

Людям с проблемной кожей стоит использовать масла на основе жожоба или виноградных косточек, которые легче усваиваются и обычно не вызывают комедонов.

Кокосовое масло в народной медицине и косметологии

Кокосовое масло используют в народной медицине для лечения различных заболеваний благодаря его антимикробным, противовоспалительным и противоксидантным свойствам.

Укрепление иммунной системы

Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая обладает противомикробными свойствами. Это помогает организму борется с вирусами и бактериями.

Кокосовое масло можно принимать в качестве пищевой добавки — источника монолаурина и других полезных жирных кислот. Монолаурин эффективен в отношении многих патогенных бактерий и вирусов, в частности, герпеса. Виктория Долгих кандидат биологических наук

Как использовать:

Добавьте 1-2 столовые ложки кокосового масла в чай, кофе или любой другой напиток, чтобы повысить иммунитет и улучшить общее самочувствие.

Поддержка пищеварительной системы

Кокосовое масло способствует улучшению обмена веществ и нормализации работы кишечника. Его умеренное употребление может помочь при различных проблемах с пищеварением.

Как использовать:

Употребление 1-2 чайных ложек кокосового масла в чистом виде или добавление в смузи, салаты и заправки помогает улучшить пищеварение.

Уменьшение воспалений

По словам собеседницы «Газеты.Ru», кокосовое масло может применяться для снятия воспалительных процессов, а также помогает при кожных заболеваниях.

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Кокосовое масло используют для заживления воспалительных реакций на коже, в том числе раздражения после бритья. Некоторые отмечают его защитное свойство от солнечных ожогов и используют на коже для отпугивания комаров. Виктория Долги кандидат биологических наук

Как использовать:

Нанесите кокосовое масло на поврежденные участки кожи (при экземе, псориазе) и оставьте на несколько часов или на ночь. Это поможет уменьшить воспаление и зуд.

Применение кокосового масла в косметологии

Кокосовое масло — популярный компонент в косметических средствах благодаря своим питательным и увлажняющим свойствам. Оно подходит для всех типов кожи и волос.

Увлажнение кожи

Кокосовое масло прекрасно увлажняет сухую и обезвоженную кожу, а также помогает восстановить ее эластичность.

Как использовать:

Наносите масло на проблемные участки кожи после принятия душа для достижения максимального эффекта. Это обеспечит защиту и удержание влаги.

Уход за волосами

Кокосовое масло помогает восстановить структуру волос, предотвращает их ломкость и сухость.

Как использовать:

Смешайте 2 столовые ложки кокосового масла с 1 столовой ложкой меда и 1 яичным желтком. Нанесите смесь на волосы, оставьте на 30–40 минут и смойте шампунем.

Средство для снятия макияжа

Кокосовое масло безопасно для кожи вокруг глаз и эффективно удаляет макияж, не вызывая раздражения.

Как использовать:

Смочите ватный диск теплым кокосовым маслом и аккуратно удалите макияж с лица.

Применение кокосового масла в кулинарии: 3 рецепта

Кокосовое масло прекрасно подходит для приготовления различных блюд благодаря своему насыщенному вкусу и высоким температурным характеристикам.

В кулинарии нерафинированным кокосовым маслом можно заправлять салаты, а вот жарить лучше на рафинированном, и его же добавлять в выпечку. Виктория Долгих кандидат биологических наук

Из-за высокой точки горения (примерно 232 °C) рафинированное кокосовое масло идеально подходит для жарки и выпечки.

Кокосовые блинчики

Ингредиенты:

1 стакан муки;



1 стакан кокосового молока;



2 яйца;



2 ст. ложки кокосового масла;



соль по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте муку, яйца, кокосовое молоко и соль.

Разогрейте сковороду с добавлением кокосового масла.

Порционно выливайте тесто на сковороду, жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте с медом или свежими фруктами.

Заправка для салатов

Кокосовое масло можно использовать как основу для заправок, комбинируя его с другими ингредиентами.

Ингредиенты:

3 ст. ложки кокосового масла;



1 ст. ложка яблочного уксуса;



соль и перец по вкусу.

* 1 ч. ложка меда;

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в банке и тщательно перемешайте.

Используйте заправку для овощных и фруктовых салатов.

Кокосовые трюфели

Кокосовое масло прекрасно подходит для приготовления сладостей и десертов, придавая сладостям насыщенный вкус.

Ингредиенты:

1 чашка кокосового масла (около 200 мл);



1 чашка какао-порошка;



½ чашки меда или кленового сиропа;



½ чашки тертого кокоса.

Приготовление:

В миске смешайте кокосовое масло, какао и мед до однородного состояния.

Сформируйте небольшие шарики и обваляйте в тертом кокосе.

Уберите в холодильник на 30 минут до застывания.

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Суточная норма и безопасное использование кокосового масла

При употреблении кокосового масла в пищу важно соблюдать умеренность, обратила внимание Виктория Долгих.

«При отсутствии особых рекомендаций от вашего врача, 1-2 чайные ложки кокосового масла в день принесут вашему организму много пользы. Поэтому можно смело чередовать любимые масла для заправки салатов или добавок в утреннюю кашу», — уточнила кандидат биологических наук.

Полезный совет Если вы стараетесь сократить потребление насыщенных жиров, рассматривайте кокосовое масло как добавку, а не основной источник жиров в вашем рационе. Смешивайте его с другими маслами, например, оливковым или авокадо.



В качестве косметического средства для ухода за кожей и волосами кокосовое масло можно применять ежедневно.

Рекомендации по применению Прежде чем начать регулярное использование кокосового масла на коже, выполните тест на аллергию, нанеся небольшое количество масла на внутреннюю часть запястья.



Чтобы усилить эффект ухода, кокосовое масло можно смешивать с другими натуральными маслами или добавками, такими как масло жожоба, алоэ вера или витамин E.



Общие рекомендации по употреблению и применению кокосового масла