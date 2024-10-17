Польза и вред кокосового масла: как его можно использовать и кому оно противопоказано

Что такое кокосовое масло
Кокосовое масло — это растительное масло, получаемое из плодов кокосовой пальмы (Cocos nucifera). Оно извлекается из мякоти кокосов и используется в различных отраслях: от кулинарии и косметологии до медицины. У него светлый цвет и характерный аромат.
Кокосовое масло можно использовать для жарки, выпечки, приготовления десертов и даже как заменитель подсолнечного или сливочного масла в различных рецептах. Кроме того, благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам оно активно применяется в косметических средствах, таких как кремы, бальзамы и маски.
5 отличий рафинированного и нерафинированного кокосового масла
Рафинированное и нерафинированное кокосовое масло отличаются по способу производства, содержанию полезных свойств, а также вкусу и аромату.
1. Способ получения
Нерафинированное кокосовое масло
Нерафинированное кокосовое масло, также известное как «масло первого холодного отжима», получают из свежей мякоти кокосов без применения внешних нагретых источников. Этот процесс включает в себя:
- Холодный отжим. Мякоть свежеотжатого кокоса прессуется на низких температурах, что позволяет сохранить все полезные микроэлементы и витамины.
- Минимальная обработка. Нерафинированное масло проходит минимальную обработку, что способствует сохранению аромата и вкуса свежего кокоса.
Рафинированное кокосовое масло
Рафинированное кокосовое масло производится из сушеной кокосовой мякоти, которая проходит несколько этапов обработки:
- Высокая температура. Сначала кокосовая мякоть сушится и затем нагревается, что приводит к получению масла.
- Фильтрация и очистка. После этого масло подвергается фильтрации для удаления примесей, а затем дополнительно очищается, что может включать в себя отбеливание и дезодорацию.
2. Вкус и аромат
Нерафинированное масло имеет ярко выраженный кокосовый вкус и аромат, что делает его идеальным для использования в кулинарии, где требуется натуральный кокосовый привкус.
Рафинированное масло имеет более нейтральный вкус и запах, что делает его подходящим для использования в различных блюдах, включая жарку.
3. Питательные вещества
Нерафинированное кокосовое масло сохраняет множество питательных веществ. Благодаря процессу холодного отжима нерафинированное масло сохраняет большинство витаминов, минералов и антиоксидантов, содержащихся в кокосах, таких как витамин E, витамин K и лауриновая кислота.
Проходя через высокотемпературную обработку, рафинированное кокосовое масло может потерять часть своих полезных свойств. Тем не менее, оно все еще содержит насыщенные жиры и может быть использовано как источник энергии.
4. Использование в кулинарии и косметологии
Нерафинированное кокосовое масло
- Кулинария. Идеально подходит для приготовления блюд, в которых важны аромат и вкус кокоса, например, в десертах или коктейлях.
- Косметология. Используется как натуральное средство для увлажнения кожи и волос благодаря своим питательным свойствам.
Рафинированное кокосовое масло
- Кулинария. Отлично подходит для жарки и выпечки, поскольку имеет более высокую температуру дымления (около 232°C), что делает его более безопасным для использования при высоких температурах.
- Косметология. Применяется в создании косметических средств, таких как кремы и масла, за счет своей нейтральности и долговечности.
5. Срок хранения
Нерафинированное кокосовое масло обычно имеет более короткий срок хранения из-за отсутствия обработки. Такой продукт рекомендуется хранить в прохладном, сухом месте.
Напротив, рафинированное кокосовое масло благодаря дезодорации и фильтрации может храниться дольше, и потому его лучше использовать в кулинарии.
Состав и калорийность кокосового масла
Кокосовое масло богато полезными веществами, включая витамины и минералы, которые играют важную роль в здоровье человека. Однако прежде чем вводить кокосовое масло в свой рацион или использовать его в уходе за кожей, важно понимать его состав и калорийность.
Кокосовое масло состоит в основном из жиров, большинство из которых (около 83%) являются насыщенными, отметила в беседе с «Газетой.Ru» председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук, председатель правления Ассоциации производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов Виктория Долгих.
Жирные кислоты
Лауриновая кислота (≈ 47–50%). Это основная жирная кислота, содержащаяся в кокосовом масле. Она обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Лауриновая кислота может повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови.
«Почти половина состава приходится на лауриновую кислоту — это одна из главных отличительных черт кокосового масла. Лауриновая кислота обладает выраженными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Ее эффективность обусловлена способностью разрушать клеточные мембраны многих патогенных микроорганизмов. В организме лауриновая кислота метаболизируется в монолаурин, соединение с еще более выраженным антимикробным действием. Это объясняет положительное влияние кокосового масла на иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями», — объяснила биолог.
Каприловая кислота (≈ 7–10%). Эта жирная кислота также известна своими антимикробными свойствами. Каприловая кислота может поддерживать здоровье кишечника и помогать в борьбе с грибками.
Каприновая кислота (≈ 6–8%). Обладает антимикробными свойствами и также может способствовать улучшению обмена веществ.
«Каприновая кислота оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника. Она обладает противогрибковым и антибактериальным эффектом, подавляя рост патогенных микроорганизмов и способствуя размножению полезных бактерий, что улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Интересно, что каприловая кислота также проявляет противовоспалительные свойства», — обратила внимание Виктория Долгих.
Стеариновая и пальмитиновая кислоты (≈ 5–8%). Эти насыщенные жирные кислоты также содержат кокосовое масло и могут воздействовать на уровень холестерина, однако их количество значительно меньше, чем у лауриновой кислоты.
Олеиновая кислота (≈ 5%). Это мононенасыщенная жирная кислота, которая обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, по словам собеседницы «Газеты.Ru», олеиновая кислота участвует в регуляции липидного обмена, способствуя усвоению жиров и предотвращая их накопление в организме.
Общая жирнокислотная композиция делает кокосовое масло источником полезных жиров, которые могут иметь положительное влияние на здоровье, особенно при умеренном потреблении.
Витамины и минералы
Кокосовое масло также содержит некоторые витамины и минералы, хотя их не так много по сравнению с другими источниками.
- Витамин E. Этот витамин является мощным антиоксидантом и играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос. Он помогает защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
- Витамин K. Существует в небольших количествах и необходим для нормального обмена веществ и здоровья костей.
- Минералы. В кокосовом масле присутствуют следовые количества минералов, таких как калий, магний и фосфор, но их содержание незначительно и не оказывает серьезного влияния на общее состояние здоровья.
Калорийность кокосового масла
Кокосовое масло имеет высокую калорийность, что связано с его жировым составом. Это делает его одним из самых калорийных растительных масел на рынке.
При использовании кокосового масла в кулинарии важно контролировать размеры порций, чтобы не превышать дневную норму калорий.
6 полезных свойств кокосового масла
Кокосовое масло обладает множеством полезных свойств, которые влияют на организм человека, подчеркнула биолог.
1. Улучшение здоровья кожи
Кокосовое масло хорошо проникает в кожу, увлажняя ее и предотвращая пересушивание. Масло обладает антибактериальными свойствами, что помогает избежать кожных заболеваний, а также способствует восстановлению клеток кожи и снятию воспалений.
2. Улучшение здоровья волос
Кокосовое масло содержит жирные кислоты, которые помогают улучшить структуру волос, увлажняя их и предотвращая выпадение. Оно создает слой на волосах, который защищает от воздействия окружающей среды и тепловых приборов (фен, плойки для волос и так далее).
3. Поддержка пищеварения
Лауриновая кислота в кокосовом масле способствует уничтожению бактерий и грибков в пищеварительном тракте, что может помочь в предотвращении инфекций и других заболеваний. Оно также помогает организму лучше усваивать витамины и минералы из пищи.
4. Поддержка сердечно-сосудистой системы
Кокосовое масло может увеличить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), что способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребление кокосового масла может положительно сказаться на метаболизме жиров и на улучшении липидного профиля.
5. Улучшение обмена веществ
Кокосовое масло, содержащее среднецепочечные триглицериды, может помочь увеличить метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира.
6. Положительное влияние на иммунную систему
Антибактериальные и противовирусные свойства компонента кокосового масла помогают поддерживать здоровье иммунной системы и защищают от различных инфекций.
Вред кокосового масла: что нужно знать
Несмотря на свои достоинства, кокосовое масло может подойти не всем, и некоторым людям следует проявлять осторожность при его употреблении.
1. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Кокосовое масло содержит более 80% насыщенных жиров, что является значительно более высоким показателем, чем у большинства растительных масел. Например, для сравнения: оливковое масло содержит около 14% насыщенных жиров.
«Насыщенные жирные кислоты кокосового масла отличаются от насыщенных жиров животного происхождения, которые чаще всего ассоциируются с негативным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Жирные кислоты кокосового масла имеют меньшую длину цепи, а также отличаются по своей структуре, что делает их менее склонными к отложению в артериях», — объяснила биолог.
Многие американские диетологи сходятся во мнении, что кокосовое масло не следует использовать в качестве основного для питания из-за высокого содержания насыщенных жирных кислот. Рекомендуется сочетать его с другими маслами. Члены Американской ассоциации кардиологов советуют заменять насыщенные жиры ненасыщенными, что помогает снижать уровень «плохого» холестерина и таким образом уменьшает риск развития атеросклероза.
2. Люди с ожирением
Как уже упоминалось выше, калорийность кокосового масла составляет примерно 862 калории на 100 граммов, что делает его одним из самых калорийных растительных масел. Избыточное потребление калорий может приводить к набору лишнего веса, особенно если нет достаточной физической активности или сбалансированного питания. Поэтому, если у человека есть избыточный вес, необходимо проконсультироваться с врачом перед включением в рацион кокосового масла, предупредила специалист.
«Важно следить за общим поступлением в организм насыщенных жиров и не превышать допустимый порог — 10% от общей калорийности суточного рациона», — уточнила Виктория Долгих.
3. Люди с диабетом 2-го типа
Некоторые исследования показывают, что высокое потребление насыщенных жиров может ухудшать инсулиновую чувствительность и способствовать развитию инсулиновой резистентности. Это особенно важно для людей, страдающих диабетом 2-го типа.
В одном из исследований Национального института здоровья, было показано, что потребление насыщенных жиров может ухудшить обмен углеводов у людей с диабетом, увеличивая уровень сахара в крови. Людям с диабетом следует быть осторожными при введении кокосового масла в свой рацион.
4. Люди с аллергией на кокос
Хотя аллергические реакции на кокосовое масло встречаются относительно редко, у некоторых людей может быть повышенная чувствительность или аллергия на кокос и его производные продукты. Аллергические реакции могут проявляться в виде кожной сыпи, зуда, отека и даже затруднений с дыханием.
5. Люди с заболеваниями печени
Кокосовое масло, благодаря высокому содержанию жирных кислот, может оказать влияние на печень. У людей с уже существующими заболеваниями печени, такими как жировая болезнь печени хроническое заболевание, связанное с накоплением избыточного количества жировых тяжелых веществ в клетках печени или гепатит, нежелательно чрезмерно употреблять насыщенные жиры.
В одном из исследований американских ученых сообщается о том, что высокое содержание насыщенных жиров может усугубить воспалительные процессы и нарушать функции печени, что может вызвать даже большее расстройство здоровья.
6. Беременные и кормящие женщины
Поскольку кокосовое масло обладает высоким содержанием насыщенных жиров, его избыток в рационе может быть нежелателен для беременных и кормящих женщин. Это может увеличить риск набора веса и заболеваний, относящихся к обмену веществ.
Рекомендуется придерживаться более низкокалорийных и менее насыщенных жиров, таких как оливковое масло, чтобы поддерживать здоровье матери и ребенка.
7. Люди с проблемной кожей
Хотя кокосовое масло используется в косметологии, у некоторых людей с жирной или склонной к акне кожей оно может вызывать закупорку пор. Кокосовое масло считается комедогенным, что может приводить к появлению прыщей и других кожных высыпаний.
Людям с проблемной кожей стоит использовать масла на основе жожоба или виноградных косточек, которые легче усваиваются и обычно не вызывают комедонов.
Кокосовое масло в народной медицине и косметологии
Кокосовое масло используют в народной медицине для лечения различных заболеваний благодаря его антимикробным, противовоспалительным и противоксидантным свойствам.
Укрепление иммунной системы
Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая обладает противомикробными свойствами. Это помогает организму борется с вирусами и бактериями.
Как использовать:
Добавьте 1-2 столовые ложки кокосового масла в чай, кофе или любой другой напиток, чтобы повысить иммунитет и улучшить общее самочувствие.
Поддержка пищеварительной системы
Кокосовое масло способствует улучшению обмена веществ и нормализации работы кишечника. Его умеренное употребление может помочь при различных проблемах с пищеварением.
Как использовать:
Употребление 1-2 чайных ложек кокосового масла в чистом виде или добавление в смузи, салаты и заправки помогает улучшить пищеварение.
Уменьшение воспалений
По словам собеседницы «Газеты.Ru», кокосовое масло может применяться для снятия воспалительных процессов, а также помогает при кожных заболеваниях.
Как использовать:
Нанесите кокосовое масло на поврежденные участки кожи (при экземе, псориазе) и оставьте на несколько часов или на ночь. Это поможет уменьшить воспаление и зуд.
Применение кокосового масла в косметологии
Кокосовое масло — популярный компонент в косметических средствах благодаря своим питательным и увлажняющим свойствам. Оно подходит для всех типов кожи и волос.
Увлажнение кожи
Кокосовое масло прекрасно увлажняет сухую и обезвоженную кожу, а также помогает восстановить ее эластичность.
Как использовать:
Наносите масло на проблемные участки кожи после принятия душа для достижения максимального эффекта. Это обеспечит защиту и удержание влаги.
Уход за волосами
Кокосовое масло помогает восстановить структуру волос, предотвращает их ломкость и сухость.
Как использовать:
Смешайте 2 столовые ложки кокосового масла с 1 столовой ложкой меда и 1 яичным желтком. Нанесите смесь на волосы, оставьте на 30–40 минут и смойте шампунем.
Средство для снятия макияжа
Кокосовое масло безопасно для кожи вокруг глаз и эффективно удаляет макияж, не вызывая раздражения.
Как использовать:
Смочите ватный диск теплым кокосовым маслом и аккуратно удалите макияж с лица.
Применение кокосового масла в кулинарии: 3 рецепта
Кокосовое масло прекрасно подходит для приготовления различных блюд благодаря своему насыщенному вкусу и высоким температурным характеристикам.
Из-за высокой точки горения (примерно 232 °C) рафинированное кокосовое масло идеально подходит для жарки и выпечки.
- Кокосовые блинчики
Ингредиенты:
- 1 стакан муки;
- 1 стакан кокосового молока;
- 2 яйца;
- 2 ст. ложки кокосового масла;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- В миске смешайте муку, яйца, кокосовое молоко и соль.
- Разогрейте сковороду с добавлением кокосового масла.
- Порционно выливайте тесто на сковороду, жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте с медом или свежими фруктами.
- Заправка для салатов
Кокосовое масло можно использовать как основу для заправок, комбинируя его с другими ингредиентами.
Ингредиенты:
- 3 ст. ложки кокосового масла;
- 1 ст. ложка яблочного уксуса;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в банке и тщательно перемешайте.
- Используйте заправку для овощных и фруктовых салатов.
- Кокосовые трюфели
Кокосовое масло прекрасно подходит для приготовления сладостей и десертов, придавая сладостям насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- 1 чашка кокосового масла (около 200 мл);
- 1 чашка какао-порошка;
- ½ чашки меда или кленового сиропа;
- ½ чашки тертого кокоса.
Приготовление:
- В миске смешайте кокосовое масло, какао и мед до однородного состояния.
- Сформируйте небольшие шарики и обваляйте в тертом кокосе.
- Уберите в холодильник на 30 минут до застывания.
Суточная норма и безопасное использование кокосового масла
При употреблении кокосового масла в пищу важно соблюдать умеренность, обратила внимание Виктория Долгих.
«При отсутствии особых рекомендаций от вашего врача, 1-2 чайные ложки кокосового масла в день принесут вашему организму много пользы. Поэтому можно смело чередовать любимые масла для заправки салатов или добавок в утреннюю кашу», — уточнила кандидат биологических наук.
В качестве косметического средства для ухода за кожей и волосами кокосовое масло можно применять ежедневно.
Общие рекомендации по употреблению и применению кокосового масла
- Постарайтесь не использовать кокосовое масло каждый день в кулинарных целях, если ваше питание уже содержит другие источники насыщенных жиров. Это поможет снизить риск избыточного потребления насыщенных жиров в течение недели.
- Используйте кокосовое масло в комбинации с другими маслами, чтобы разнообразить жиры в вашем рационе. Это не только улучшает здоровье, но и поддерживает баланс питательных веществ.
- Выбирайте нерафинированное органическое кокосовое масло, которое прошло минимальную обработку, чтобы получить максимум пользы от его состава.