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В гендерные праздники россияне планируют выспаться и сделать уборку

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Pixabay

Большинство россиян планируют провести праздники 23 Февраля и 8 Марта дома. Доля тех, кто не планирует активный отдых и поездки, составляет 69% — это показал совместный опрос AliExpress Россия и компании ResearchMe, результаты которого поступили в «Газету.Ru».

При этом существенная часть респондентов призналась, что планирует выспаться и сделать уборку.

«Четверть из россиян, которые проведут праздники дома, заявила, что будет отсыпаться. Еще треть из них указала, что займется домашними делами — уборкой, стиркой и так далее (вопрос допускал множественные ответы)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с приближением праздников на платформе в 2,8 раза вырос спрос на бытовую химию — популярнее всего оказались таблетки для посудомоечной машины, палочки для чистки слива, гели для мытья посуды и кондиционеры для белья.

Увеличился и интерес к товарам для домашней уборки — в 2,2 раза.

«В топе самых популярных товаров — самоотжимная швабра со сменными насадками, мусорная корзина с умным датчиком, силиконовая щетка для мытья чашек и скребок для очистки стёкол в душе», — рассказали представители AliExpress Россия.

Ранее сообщалось, что спрос на резиновые сапоги и галоши для женщин вырос в России в девять раз.

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