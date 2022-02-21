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Кортни Кокс отказалась от инъекций и решила стареть красиво

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Jean Baptiste Lacroix/Nancy R. Schiff/Getty Images

Актриса Кортни Кокс пожалела о том, что пыталась сохранить молодость с помощью инъекций и приняла решение стареть красиво. Об этом пишет издание Daily Mail.

Звезда «Друзей» призналась, что несколько лет боролась со старением с помощью различных инъекционных и аппаратных процедур, но в конце концов поняла, что «сошла с ума» и теперь пытается стареть изящно.

По словам 57-летней Кортни Кокс, она «не осознавала», насколько «странно» выглядела после проведенных косметических процедур. Daily Mail цитирует интервью актрисы журналу Sunday Times Style, в котором она говорит, что годами пыталась догнать молодость, но не понимала, что из-за инъекций «теряет себя».

«Я не понимала, что делаю со своим лицом то, чего никогда бы не сделала сейчас. И я поняла, что надо остановиться. Это было просто безумие», — говорила актриса.

Несмотря на то, что Кокс полностью отказалась от инъекционных процедур, она постоянно пробует новые косметические продукты, так как задача «хорошо выглядеть» все еще является для нее одной из самых важных. «Я бьюти-шопоголик и активно пробую все новинки», — объясняет она свое решение.

Кортни Кокс также призналась, что ей тяжело осознавать, что через два года она отметит 60-летний юбилей. «О, Боже, это так трудно слышать и произносить вслух. Нет ничего плохого в том, что тебе 60, я просто не могу в это поверить. Время идет так быстро», — пожаловалась она. В то же время, по словам актрисы, она чувствует себя молодой и старается меньше думать о возрасте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Линда Евангелиста снялась на обложке впервые после неудачной пластики.

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