Пластический хирург Гогиберидзе назвал операцию, которую не стоит делать

Удаление комков Биша — жировых отложений под скулами — приводит к тому, что женщина в будущем приобретает изможденный внешний вид. Об этом рассказал пластический хирург Отари Гогиберидзе в интервью «Газете.Ru».

«Я бы никогда в жизни не стал делать операции по удалению комков Биша. С моей точки зрения, удалив комки Биша, ты обрекаешь женщину на изможденный и изнуренный вид в будущем», — заявил пластический хирург.

Врач уточнил, что операция — не опасная, но неэстетичная.

При этом исправить последствия удаления комков Биша невозможно.

«В это пространство, которое находится между мышцей и щекой, после удаления жировых комков ничего вставить нельзя – там образуется рубец», — объяснил он.

Операция по удалению комков Биша обрела популярность несколько лет назад — она подразумевает устранение жировых отложений с целью уменьшения округлости щек и придания четких очертаний скулам.

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