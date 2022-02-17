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Женщины в Саудовской Аравии массово решили стать машинистками поездов

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The Times

Железнодорожная компания в Саудовской Аравии объявила о 30 новых вакансиях для женщин и получила в ответ больше 28 тыс. резюме. Объявление о приеме на работу вызвало такой интерес после ослабления правил трудоустройства женщин в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Испанская железнодорожная компания Renfe, которая осуществляет перевозки в Саудовской Аравии, заявила, что онлайн-оценка академических знаний и английского языка позволила сократить число кандидатов примерно наполовину, а оставшиеся кандидатуры будут рассмотрены до середины марта.

Женщины, которые получат работу, будут водить скоростные поезда между городами Мекка и Медина после года платного обучения. В настоящее время в компании работает 80 машинистов, а еще 50 проходят — учатся.

До недавнего времени женщинам в Саудовской Аравии разрешалось работать только в сфере образования или медицины. Право водить машину они получили только в 2018 году.

За последние пять лет количество тработающих женщин в стране увеличилось вдвое и составило 33%. В третьем квартале 2021 года доля трудоустроенных саудиток составила примерно половину от числа трудоустроенных мужчин, тем не менее, уровень безработицы среди женщин был в три раза выше, чем среди мужчин — 21,9%.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что в России резко выросла популярность товаров для путешествий на поезде.

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