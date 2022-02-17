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У 95-летней Елизаветы II начали отказывать ноги

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The Royal Family Channel/YouTube

Британская королева Елизавета II на встрече с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке с трудом двигалась. Она всем телом опиралась на трость, но даже с ее помощью у королевы не получилось сделать хотя бы пару шагов. Daily Mail пишет , что у королевы отказывают ноги.

«Как видите, я не могу двигаться», — прокомментировала Елизавета II свое самочувствие.

Стало известно, что недуг вызван возрастными изменениями. Также отмечается, что после смерти принца Филиппа, Елизавета II стала реже появляться на публике.

Несмотря на проблемы со здоровьем, королева продолжает трудиться. Она проводит встречи с чиновниками, но от путешествий пока решила воздержаться.

Большую часть времени она проводит в Букингемском дворце или в Виндзорском замке.

Недавно в Великобритании отмечалось 70-летие правления Елизаветы II. Она является самым долгоправящим монархом в мире.

Ранее сообщалось, что в Королевстве разрабатывается план коронации старшего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы, операция носит кодовое название Operation Golden Orb.

В начале февраля, накануне 70-летия своего правления королева Великобритании Елизавета II официально назвала супругу принца Чарльза Камиллу будущей королевой -консортом. Тогда и появились слухи о скорой коронации наследника.

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