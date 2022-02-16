Британский таблоид назвал 12 способов похудеть без диет

Британский таблоид The Sun предложил 12 «ленивых» способов похудеть для тех, кто не хочет сидеть на диетах и считать калории.

В частности, читателям посоветовали держать над кухонным столом зеркало — это поспособствует выбору более здоровой пищи. Издание ссылается на исследование, которое показало, что люди с большей вероятностью отдадут предпочтение фруктовому салату, нежели шоколадному торту, если будут есть в зеркальной комнате, и съедят на треть меньше, наблюдая за собой во время еды.

Любителям сладкого предложили отдавать предпочтение конфетам в упаковке: аргумент в пользу этой идеи приводится в швейцарском исследовании, опубликованном в журнале Appetite — согласно ему, сладкоежки съедают меньше конфет, если они завернуты в целлофан. Участники эксперимента съедали пять неупакованных конфет по сравнению с тремя с половиной конфетами в обертке.

Еще один полезный совет желающим похудеть – есть только из маленьких тарелок. Предполагается, что таким образом можно обмануть свой мозг, заставив его думать, что в тарелке много еды – блюдо на маленькой тарелке выглядит более внушительно, чем такая же порция на тарелке большего размера.

Помимо этого, читателям посоветовали есть на завтрак яйца вместо каш и бутербродов, начинать обед с вкусных, но не тяжелых супов, отказаться от газированных диетически напитков, больше спать — и, что важно, при температуре не выше 20 градусов, — не есть стоя и отказаться во время еды от просмотра телевизора и чтения социальных сетей. Также стоит включать во время еды расслабляющую музыку – ученые доказали, что под такой аккомпанемент люди съедают на 54% меньше.

Ранее диетолог Полина Королева рассказала «Газете.Ru» о том, почему не стоит считать шоколад афродизиаком.