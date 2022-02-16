Зависимая от пластики женщина сделала себе «нос Барби» и «кошачьи глаза»

Зависимая от пластических операций женщина сделала себе «нос Барби» и «кошачьи глаза», пишет Daily Mail. Несмотря на то, что во время одной из прошлых процедур она чуть не умерла, все равно не планирует останавливаться на достигнутом.

Женщина, которая называет себя Марией Магдалиной, потратила на пластические операции уже более $100 тысяч. Она увеличила себе грудь, ягодицы, губы, полностью изменив свою внешность. Однако этого ей было мало — недавно женщина снова легла под нож хирурга.

На этот раз Мария сделала себе «нос Барби» и «кошачьи глаза». Благодаря этому она надеется, что будет выглядеть в стиле эльфов. Как рассказала Магдалина, это многоразовая процедура — впереди еще несколько сеансов.

«На следующей неделе мне сделают пересадку бровей, подправят челюсть и губы, после чего мое лицо будет завершено», — объяснила женщина.

Ранее бывший банкир из США сделал несколько пластических операций и превратил себя в бесполую рептилию.