Врач назвал самое подходящее время для похода с дошкольником к стоматологу

Для того чтобы отвести ребенка дошкольного возраста к стоматологу, лучше всего выбирать первую половину дня. Об этом рассказал «Газете.Ru» главный врач стоматологической клиники Full Cycle Dentistry Андрей Опарин.

«Для дошкольников самым лучшим временем посещения врача является первая половина дня. Стоит избегать приема во время дневного сна и поздно вечером – в период 19-21 часов, как бы это ни было удобно родителям», — сказал Андрей Опарин.

Как объяснил стоматолог, к вечеру нервная система уже «устает», поэтому прием может сложиться неудачно.

Врач добавил, что первый визит к стоматологу для маленького ребенка должен проходить без лечения: его нужно познакомить с доктором и с новой обстановкой.

Чтобы ребенок не боялся посещения зубоврачебного кабинета, родителям не стоит при ребенке говорить о своем неудачном опыте лечения зубов — иначе есть опасность передать свои страхи.

«У детей очень богатая фантазия и, даже, если разговор ведется между двумя взрослыми и не направлен на него, он все равно это услышит и нафантазирует ненужного, начнет бояться», — объяснил Андрей Опарин.

Подробнее о том, как избавить ребенка от страха перед докторами, читайте в материале «Газеты.Ru».