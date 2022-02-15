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У японской принцессы Йоко развилась пневмония на фоне COVID-19

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Tadashi Miyamoto/Global Look Press

Японская принцесса Йоко была госпитализирована с пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает People со ссылкой на информационное агентство императорского дворца.

Заражение COVID-19 у 38-летней принцессы подтвердилось на прошлой неделе на следующий день после того, как она почувствовала боль в горле. Ее отправили в больницу при императорском дворце, после чего перевели в госпиталь Университета Токио для дальнейшего лечения.

Принцесса Йоко — дочь покойного принца Томохито, двоюродного брата прежнего императора Акихито — стала первой представительницей японской императорской семьи, заразившейся коронавирусной инфекцией. Результаты теста на COVID-19 ее старшей сестры Акико, контактировавшей с принцессой за несколько дней до болезни, оказались отрицательными.

При каких обстоятельствах принцесса Йоко могла заразиться, неясно, поскольку в последнее время она не принимала участия в каких-либо собраниях. Последнее мероприятие, на котором она присутствовала, проходило в императорском дворце 30 января.

Ранее сообщалось, что герцогиня Корнуольская Камилла получила положительный результат теста на COVID-19.

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