Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США рассказали о «расплате» Киева за поддержку Вашингтона 07:34
В МОК заявили, что дело Валиевой по существу не рассмотрено 07:33
В Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину 07:31
В Южной Корее началась президентская предвыборная кампания 07:28
Ягудин об отношении Запада к России: в такие моменты я вспоминаю слова Татьяны... 07:16
Мужчины мечтают о гаджетах на 23 февраля, но получат дезодоранты 07:16
Россияне в период Олимпийских игр стали чаще есть вредные снеки 07:06
Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде 07:02
Бывший премьер Украины объяснил, для чего США необходимо «вторжение»... 06:59
В России предложили ввести полугодовые каникулы по любым потребкредитам 06:55

Британский принц Гарри завершил черновик мемуаров о жизни в королевской семье

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Британский принц Гарри практически завершил первый вариант рукописи своих мемуаров о жизни в королевской семье. Об этом сообщает Daily Mail.

Сумма контракта с издательством Penguin Random House составляет 14,7 млн фунтов стерлингов ($20 млн). Мемуары будут включать в себя личные данные и события, связанные с королевской семьей. Также Гарри расскажет о причинах разрыва отношений с родственниками.

Ранее Гарри обратился за помощью к своим союзникам, в первую очередь, к 31-летней принцессе Евгении с просьбой написать «взрывные» мемуары, сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье Великобритании.

Инсайдер сообщает, что в 2022 году принц Гарри совместно с американским журналистом Дж. Р. Мерингером, лауреатом Пулитцеровской премии, выпустит мемуары о жизни при дворе королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения Йоркская, двоюродная сестра Гарри и дочь принца Йоркского, Эндрю, остается одним из самых близких к Гарри представителей королевской семьи. По словам инсайдера, она поддерживает хорошие отношения с Меган Маркл.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть