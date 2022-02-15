Британский принц Гарри завершил черновик мемуаров о жизни в королевской семье

Британский принц Гарри практически завершил первый вариант рукописи своих мемуаров о жизни в королевской семье. Об этом сообщает Daily Mail.

Сумма контракта с издательством Penguin Random House составляет 14,7 млн фунтов стерлингов ($20 млн). Мемуары будут включать в себя личные данные и события, связанные с королевской семьей. Также Гарри расскажет о причинах разрыва отношений с родственниками.

Ранее Гарри обратился за помощью к своим союзникам, в первую очередь, к 31-летней принцессе Евгении с просьбой написать «взрывные» мемуары, сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье Великобритании.

Инсайдер сообщает, что в 2022 году принц Гарри совместно с американским журналистом Дж. Р. Мерингером, лауреатом Пулитцеровской премии, выпустит мемуары о жизни при дворе королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения Йоркская, двоюродная сестра Гарри и дочь принца Йоркского, Эндрю, остается одним из самых близких к Гарри представителей королевской семьи. По словам инсайдера, она поддерживает хорошие отношения с Меган Маркл.