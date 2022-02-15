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Мужчины мечтают о гаджетах на 23 февраля, но получат дезодоранты

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Большинство российских мужчин хотят получить на 23 февраля гаджеты. Это показало исследование, проведенное онлайн-платформой «Авито» в преддверии Дня защитника Отечества. Оно оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».

О подарке в виде техники мечтают, как выяснили аналитики, 29% мужчин — самыми желанными оказались смартфоны (6%) и ноутбуки (6%). При этом 20% хотят получить средства для ухода за собой, по 19% — часы, алкоголь и товары для занятий спортом, 18% предпочтут подарочный сертификат, 13% высказались за одежду и обувь, а еще 11% хотят получить книгу.

Планы женщин, однако, не совсем совпадают с этими желаниями: 33% намерены дарить своим близким-мужчинам предметы личной гигиены, в частности, дезодоранты и гели для душа. Одежду и обувь планируют преподнести 23% опрошенных, подарочные сертификаты — 22%, столько же женщин готовят подарки в виде спортивных товаров, отдельная категория в виде тех, кто собирается дарить носки и нижнее белье, составила 20%.

Средства для ухода за собой оказались самым популярным вариантом подарка и в 2021 году — их преподнесли 38% женщин. При этом 26% получили носки и нижнее белье, а алкоголь и одежду — 14% и 12% соответственно.

Ранее сообщалось, что спрос на товары для взрослых в России вырос за зиму 2022 года в 6 раз.

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