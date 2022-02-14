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Шведская кронпринцесса Виктория находится на грани развода с мужем

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Jean-Paul Pelissier/Reuters

Шведская кронпринцесса Виктория, старшая дочь короля Карла Густава, находится на грани развода с мужем принцем Даниэлем, а королева Сильвия готовит план по спасению брака. Об этом пишет Stoppa Pressarna.

Издание отмечает, что королева Сильвия не первый раз разрешает кризисы и конфликты, когда они затрагивают семью.

Шведские журналисты пообщались с несколькими приближенными к принцессе людьми и выяснили, что Виктория крайне разочарована в Даниэле и не исключает развод после 12 лет брака. Сейчас пара пытается спасти отношения, посещая психолога — на этом настояла королева. В случае неэффективности терапии Сильвия предложила паре обратиться в церковь, к специальному священнику, чтобы преодолеть свои проблемы.

«Королева провела несколько встреч со своей дочерью. Она также поговорила с принцем Даниэлем... Королева категорически против развода. Она отказывается принять это, и хотя она любит Викторию больше всего на свете, она не хочет, чтобы ее дочь разрушила все хорошее, что у нее есть с Даниэлем», — заявил королевский информатор.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Швеции Сильвия заразились коронавирусом. Результаты анализов на коронавирус монархов оказались положительными, уточнили в пресс-службе королевского дворца в Стокгольме. Отмечается, что король и его супруга привиты тремя дозами вакцины против COVID-19 и переносят заболевание в легкой форме.

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