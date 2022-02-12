Шеф-повар Кузнецов назвал запретные ингредиенты для котлет

В домашние котлеты не стоит класть яйца и размеченный хлеб. К этому призвал шеф-повар московского ресторана #СибирьСибирь Евгений Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru».

«Я против того, чтобы добавлять в фарш яйца, молоко, размоченный хлебный мякиш, чеснок, панировочные сухари или колотый лед, — заявил он. — Только соль, перец и огромное количество репчатого лука».

По словам Кузнецова, именно лук придает котлете сочность и «совсем не отвлекает от вкуса мяса».

Шеф-повар отметил, что лук в котлетном фарше не должен быть сырым, иначе получится «грубо, по-деревенски».

«Я карамелизую лук в сливочном масле. На килограмм мяса — 600 грамм лука», — поделился секретом Кузнецов.

Он объяснил, что при карамелизации из лука уходит горечь, и посоветовал перед приготовлением потомить лук на сковороде в сливочном масле в течение 15 минут, а затем протереть его через мелкое сито вместе с мясом и тертым сливочным маслом, «которое тоже придаст котлете сочность и будет ее держать во время жарки».

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