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Принц Чарльз приказал принцу Эндрю «убраться с глаз долой» из Виндзорского замка

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Max Mumby/Indigo/Getty Images

Принц Чарльз приказал своему брату Эндрю «убраться с глаз долой» и изгнал его из Виндзорского замка. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По их данным, сыновья королевы Елизаветы II находятся «на тропе войны» после скандала с изнасилованием, в котором был замешан Эндрю. Младшего брата Чарльза не видели рядом с замком с тех пор, как королева вызвала его туда в прошлом месяце, чтобы лишить его всех королевских регалий.

«Его предупредили, чтобы он не высовывался. Чарльз не хочет, чтобы Эндрю через день фотографировали счастливым и машущим рукой на пути в замок», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Елизавета II одобрила лишение 61-летнего принца Эндрю почетных воинских званий и королевского покровительства. В суде он будет защищать себя как частное лицо.

Обвинения против герцога выдвинула американо-австралийская активистка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что сын королевы пользовался услугами бизнесмена Джеффри Эпштейна, который поставлял влиятельным людям по всему миру подростков для сексуальных утех. Сам принц не отрицает, что дружил с Эпштейном, но настаивает на своей невиновности.

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