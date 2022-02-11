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Фото Ким Кардашьян оказалось на рекламе салона африканских косичек

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diet_prada/Instagram

Старая фотография Ким Кардашьян с прической в виде африканских косичек была помещена на рекламный плакат салона красоты, где делают такие прически, в Брюсселе. Подтверждающий это снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Diet Prada.

«Прямиком с Рю Брабант в Брюсселе», — подписали пост авторы паблика.

В комментариях пользователи соцсетей высмеяли идею поместить Ким Кардашьян, не имеющую африканских корней, на рекламный плакат салона причесок, характерных для темнокожих. При этом они иронизировали по поводу того, что это произошло именно в Европе.

«Очень типично для этого города», — написала одна из пользовательниц. Она добавила, что как темнокожая путешественница не в восторге от Брюсселя.

«Если бы мне платили доллар каждый раз, когда европейцы говорят «Мы не воспринимаем расу так, как вы в США», я была бы очень богата», — прокомментировала девушка латиноамериканского происхождения.

При этом некоторые пользователи предположили, что Ким Кардашьян не имеет отношения к этому плакату и даже может подать в суд на тех, кто его поставил.

Противоречивый плакат был опубликован всего через день после того, как паблик Diet Prada сравнил фотографии Ким Кардашьян для последнего номера Vogue, на которых она копирует образы знаменитых темнокожих женщин.

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