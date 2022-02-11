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Особняк принца Гарри и Меган Маркл накрыло зловонием от птичьего заповедника

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Кадр из видео/YouTube

Жители района Монтесито, где проживают принц Гарри, Меган Маркл и другие знаменитости, страдают от зловония, исходящего от расположенного поблизости заповедника птиц Андре Кларка. Об этом сообщает Daily Mail.

Заповедник, который считается крупнейшим в районе Санта-Барбары уголком живой природы, представляет собой соленое болото площадью в 17 гектаров. Временами, когда вода застаивается, округа наполняется неприятным запахом, который беспокоит обитателей дорогих особняков в Монтесито.

«Воняет, как будто мертвечина под солнцем гниет. Меня просто выворачивает. Я видел, как многие владельцы домов захлопывают окна, когда это доносится», — цитирует издание одного из обитателей округи.

Местные власти заявили, что проблема может сохраниться до наступления осени.

«Там вода может застаиваться, — объяснил представитель администрации Санта-Барбары Кэмерон. — Проблемы с вонью возникают время от времени и могут усугубляться при некоторых условиях».

Помимо принца Гарри и Меган Маркл, в особняках Монтесито проживают Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, а также Кэти Перри и Орландо Блум.

Ранее принца Гарри раскритиковали за жалобы на выгорание.

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