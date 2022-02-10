Елена Летучая ответила на вопрос: «Когда же дети?»

Елена Летучая на вопрос, который ей часто задают: «Когда же дети?» — ответила изданию 7days.ru.

«Я отношусь к этому спокойно. У нас дома есть дети — дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши», — заявила изданию знаменитость. При этом Елена Летучая призналась, что они с супругом работают над тем, чтобы у них были общие дети.

Хотелось бы девочку, разоткровенничалась ведущая. Она объяснила, что у них дома и так «уже два пацана»: одному почти четырнадцать, другому — двенадцать.

«Муж говорит: «Хочу девочку, чтобы ее можно было тискать». Посмотрим. Как будет — так и будет. Я не переживаю на тему, получится или нет. Но вообще, женщину в 43 года спрашивать: «Когда уже дети?» — это как-то не совсем нормально», — указала знаменитость.

Летучая поделилась мнением, что многие женщины выходят замуж и рожают детей от отчаяния, потому что смотрят на других и повторяют. По ее словам, она к этой категории не относится. Телезвезда считает, что для полноценного счастья надо быть в первую очередь гармоничной личностью.

Летучая посетовала, что в России неправильно воспитывают женщин: «Тебе уже 25, все подруги замужем, а ты когда? Тебе еще рожать!». По ее мнению, это приводит к тому, что в России огромное количество одиноких женщин, несчастных, нереализованных и разведенных.

«Общество не дает им расправить крылья», — заключила звезда.