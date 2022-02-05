Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США заявили о намерении «удерживать Россию от опасных действий» 06:59
Тренер сборной России по мини-футболу рассказал об атмосфере в команде после... 06:55
Снег и до -7°C ожидается в Москве 06:49
Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Капризова на Матче звезд НХЛ 06:49
Россия обвинила США в двуличии из-за Deutsche Welle 06:45
Американская фигуристка Чен: готова побороться с одной из русских девочек 06:42
DPA: Киев направил ФРГ «список пожеланий» военной помощи 06:17
В Подмосковье на годовалого ребенка с 25 этажа упала глыба льда 06:03
На Украине рассказали о «запрете» США для Зеленского 05:54
Ковальчук рассказал, почему был отменен товарищеский матч против Латвии 05:53

Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности и красоты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая является матерью двоих детей, рассказала о своем образе жизни и поделилась секретами стройности и красоты. Об этом пишет Express.

Маркл заявила, что фигура тут же меняется, если начать придерживаться здорового образа жизни. Необходимо осознанно и с внимание относиться к своему здоровью, при этом не стоит делать что-либо фанатично — необходимо соблюдать баланс.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина... Я позволяю себе роскошь отдыха», — сказала герцогиня.

Ранее ее прошлый тренер Крейг МакНэми заявил, что «фитнес для Меган определенно имеет приоритет; она очень сосредоточена на своем здоровье.

«Когда она приходит в спортзал, на нее не на что жаловаться. Она сразу же приступает к делу и получает от этого настоящее удовольствие», — сказал он.

Он также напомнил, что Меган — заядлый бегун, еще до встречи с ним она много работала на беговой дорожке самостоятельно.

Ранее принц Гарри разгневал соцсети речью о выгорании. ля

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть