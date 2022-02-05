Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности и красоты

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая является матерью двоих детей, рассказала о своем образе жизни и поделилась секретами стройности и красоты. Об этом пишет Express.

Маркл заявила, что фигура тут же меняется, если начать придерживаться здорового образа жизни. Необходимо осознанно и с внимание относиться к своему здоровью, при этом не стоит делать что-либо фанатично — необходимо соблюдать баланс.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина... Я позволяю себе роскошь отдыха», — сказала герцогиня.

Ранее ее прошлый тренер Крейг МакНэми заявил, что «фитнес для Меган определенно имеет приоритет; она очень сосредоточена на своем здоровье.

«Когда она приходит в спортзал, на нее не на что жаловаться. Она сразу же приступает к делу и получает от этого настоящее удовольствие», — сказал он.

Он также напомнил, что Меган — заядлый бегун, еще до встречи с ним она много работала на беговой дорожке самостоятельно.

Ранее принц Гарри разгневал соцсети речью о выгорании. ля