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Визажист Хейли Бибер и Кендалл Дженнер раскрыла секрет их сияющей кожи

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maryphillips/Instagram

Звездный визажист Мэри Филлипс, рассказала, каким образом создает для своих клиенток, среди которых модели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, эффект безупречной сияющей кожи. Профессиональными секретами она поделилась с британским Vogue.

«Мои клиенты запрашивают разные типы макияжей, — рассказала Мэри Филлипс. — Но хотя их запросы различаются, они всегда просят, чтобы кожа выглядела свежей, увлажненной и естественной».

По мнению визажиста, свежая, безупречно выглядящая кожа в современном макияже должна быть слегка матовой в Т-зоне, но блестящей — на скулах. При этом «все начинается с увлажнения».

«Системный уход за кожей и выполнение рутинных процедур по уходу всегда приводит к успеху», — объяснила Мэри Филлипс.

Что же до средств декоративной косметики, которые применяет визажист, то это праймер, тональная основа, консилер, пудра, бронзер, румяна и хайлайтер.

Визажист объяснила, что праймер необходим для того, чтобы макияж держался в течение дня. Следом за ним она предлагает использовать основу.

«Я наношу основу кистью — от центра лица растушевываю ее по направлению к линии волос. После основы нанесите консилер туда, где это необходимо — особенно под глаза, вокруг носа, на середину лба, на переносицу, на центр подбородка», — посоветовала Мэри Филлипс.

Далее она предложила пройтись по лицу пудрой, нанести бронзер на те места, которые лучше всего загорают, и добавить румяна на «яблочки щек». Чтобы придать дополнительное сияние, остается нанести хайлайтер на выступающие части лица — скулы и надбровные дуги.

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