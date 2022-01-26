В «Туту.ру» назвали авианаправления, больше всего подешевевшие в феврале

За минувший год в России больше всего упала стоимость авиабилетов из Москвы в Томск. Как показало исследование динамики цен на февраль 2021 и 2022 года, проведенное аналитиками сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», средний чек на билет из столицы в этот западносибирский город стал меньше на 52%. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы.

Уточняется, что если в прошлом году билет из Москвы в Томск в одну сторону стоил 9588 руб., то в этом цена составляет 4643 руб.

Еще одним городом, в который стало дешевле улететь из Москвы, оказалась Чита — средний чек по этому направлению в 2022 году снизился по сравнению с 2021-м на 29%.

Для тех, кто улетает из Санкт-Петербурга, снизились авиабилеты в Ижевск (-43%), Калугу (-38%), Архангельск (-25%) и Оренбург (-19%).

Также отмечено существенное уменьшение стоимости билетов по направлениям Сочи — Пермь (-50%), Сочи — Новосибирск (-48%) и Симферополь — Пермь (-45%).

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