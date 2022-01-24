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Французский модельер Тьерри Мюглер умер на 74-м году жизни

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Depositphotos

Французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на странице модельера в социальной сети Facebook.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — сказано в посте.

France Press представитель Мюглера Жан-Батист Ружо заявил, что смерть модельера наступила от естественных причин.

В 1973 году в будущем именитый модельер создал свою первую коллекцию женской одежды. Он сочетал классику классику и современные тенденции.

Мировая известность к Мюглеру пришла в 1980-х. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд. В 2002 году дизайнер покинул пост креативного директора своего дома моды, но продолжал шить одежду и устраивать показы.

Однажды даже Ким Кардашьян для майского Бала Института костюма договорилась о пошиве платья с одним из самых ярких дизайнеров 90-х годов. Тьерри Мюглер создал специально для нее два платья.

В декабре прошлого года В Большом театре главной премьерой вечера стал балет «MCGREGOR+MUGLER» – коллаборация двух визионеров от искусства из мира танца и высокой моды. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для Ольги Смирновой. Ее партнером станет премьер Большого театра Денис Савин.

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