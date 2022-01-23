Российская актриса выиграла «порно-Оскар» за лучшее инди-видео

Порноактриса из Омска Юлия Романова, больше известная под псевдонимом Ева Эльфи, выиграла «порно-Оскар» в категории AVN-2022 в категории Favorite Indie Clip Star («Звезда инди-клипов»). Об этом сообщает сетевое издание NGS55.Ru.

Девушка также подавала заявку на номинацию Social Media Star («Звезда соцсетей»), но проиграла другим номинантам.

«Это победа. Спасибо вам, что голосовали за меня, без вас я бы не одержала победу. Я выиграла в номинации Indi Clip Star, и это мой второй «Оскар» от AVN», — заявила Романова.

Свою первую награду девушка получила в 2021 году в номинации «Лучшая новая иностранная старлетка».

Ранее Ева Эльфи снялась в фотосессии в поддержку клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард».

При этом главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев выразил свое разочарование новостью о возможном сотрудничестве российской порнозвезды Евы Эльфи и омского «Авангарда».