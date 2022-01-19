Vogue раскритиковали за позднее сообщение о смерти бывшего редактора

Пользователи Instagram выразили недоумение в связи с тем, что журнал Vogue опубликовал в своем аккаунте сообщение о кончине своего бывшего редактора Андре Леона Телли слишком поздно.

Пост в аккаунте Vogue, в котором приводилось заявление главного редактора издания Анны Винтур, появился через 12 часов после того, как о смерти Андре Леона Телли сообщило издание TMZ.

«Уход Андре ощущают сегодня многие из нас: дизайнеры, которых он с энтузиазмом подбадривал каждый сезон и которые любили его за это; поколения, которых он вдохновил на работу в индустрии, видевшие в нем человека, который разрушил границы, не забывая, откуда он пришел; многие коллеги из разных мест, которые постоянно воодушевлялись каждым новым открытием Андре, которое он так громко — и обильно — обсуждал. Никто, кроме него, не мог заставить людей так взволноваться из-за, казалось бы, незначительной модной детали», — говорится в заявлении Анны Винтур.

Она добавила, что, как в любых продолжительных отношениях, между ней и Андре Леоном Телли возникали конфликты, но сейчас она хочет запомнить Андре Леона Телли как «блестящего, чуткого человека, который был искренним и любящим другом» для нее и ее семьи.

В комментариях пользователи заметили, что отклик на смерть бывшего соратника Анны Винтур появился в аккаунте Vogue слишком поздно.

«Заняло столько времени, чтобы что-то написать», — заметила одна из подписчиц.

«Я бы отписалась за то, что у вас это заняло так много времени, но все равно уже этого не сделала. Vogue в наши дни потерял связь с реальностью», — написала другая пользовательница.

«Думаю, общественное возмущение подвигло на это», — предположила еще одна девушка в комментариях.

Пользователи также призвали Vogue посвятить обложку Андре Леону Телли.

О том, как сложилась жизнь модного авторитета и редактора, читайте в материале «Газеты.Ru».