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Россияне решили не обращать внимание на материальное положение будущего партнера

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В 2022 году большинство пользователей приложений для знакомств решили не выбирать партнера на основе его дохода и материального положения. Это выявило исследование, проведенное экспертами дейтинг-приложения Badoo. Оно поступило в «Газету.Ru».

При составлении прогноза на дейтинг-тренды, аналитики обнаружили, что лишь 20% пользователей ищут партнера с хорошей работой, и еще меньше желают, чтобы у человека был собственный дом. Большинство — 66% — отметили, что хотели бы встретить того, с кем будет весело, на втором месте среди ожидаемых качеств оказалось здоровье — его отметили 30%.

Среди других дейтинг-трендов — желание ходить на более продолжительные свидания, чем раньше.

«Если в прошлом году среднее время свидания составляло три часа, сегодня опрошенным этого уже маловато – его желаемая продолжительность выросла до чуть более четырех часов», — отметили в сервисе.

Кроме того, россияне отказываются искать партнера определенного типа — об этом заявили 75% опрошенных.

Среди сохраняющихся тенденций прошлого года — нежелание пользователей дейтинг-приложений находить там своих знакомых.

«Подавляющее большинство россиян не хотели бы наткнуться на знакомых в дейтинг-приложениях и не готовы общаться с ними на этих платформах. Те, кто не против таких «мэтчей» считают необходимым «лайкнуть» их из вежливости – просто чтобы поздороваться (29%)», — отмечают авторы исследования.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какая одежда подорожает в 2022 году.

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