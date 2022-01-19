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В России вырос спрос на товары для горнолыжного спорта и плавания

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В первые девять дней 2022 года в России резко выросла популярность спортивных товаров. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda.

Анализ данных за период с 1 по 9 января показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди россиян на 67% вырос спрос на горнолыжную экипировку и на 65% — на товары для занятий плаванием.

Также увеличился интерес к экипировке для занятий баскетболом (+42%), футболом (+37%), единоборствами (+28%) и теннисом (+21%).

При этом популярность различных видов спорта разнится в зависимости от региона. Так, в Москве вырос спрос на горнолыжную экипировку (+113%), а в Санкт-Петербурге — на товары для плавания (+125%).

«Пользователи из Краснодарского края почти в полтора раза чаще приобретали футбольную одежду и экипировку. А жители Ростовской и Самарской областей стали чаще приобретать одежду для занятий фитнесом, рост спроса на такие товары составил 37% и 28% соответственно», — подводят итоги авторы исследования.

Ранее сообщалось, что на каникулах россияне заинтересовались производством домашних спиртных напитков.

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