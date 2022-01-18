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Над резиденциями короля и королевы Швеции были замечены дроны

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Global Look Press

В небе над резиденциями короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги, королевы Сильвии, в минувшие выходные были замечены дроны. Об этом сообщает Royal Central.

Двухметровые дроны «военного образца» летали как над королевским дворцом в Стокгольме, официальной резиденцией шведского монарха, так и над дворцом Дроттнингхольм, где проживают король и королева. Последний расположен вблизи от шведской столицы на острове Лувен посреди озера Меларен.

Находились ли супруги в этот момент в каком-то из этих зданий, неизвестно. Отмечается, что король Карл XVI Густав и королева Сильвия находятся на карантине с 4 января из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Дроны также были замечены над зданием парламента Швеции и несколькими атомными электростанциями на территории страны.

Полиция открыла расследование инцидентов. Королевский дворец их пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что Виндзорский замок планируют защитить бесполетной зоной в целях безопасности Елизаветы II.

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