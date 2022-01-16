Защита принца Эндрю полагает, что обвинившая его женщина может страдать от «ложных воспоминаний»

Адвокаты сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю вызвали свидетелем мужа активистки Вирджинии Джуффре, которая обвинила герцога в насилии. Об этом сообщает Sky News.

Кроме того, защита Эндрю хочет услышать под присягой показания ее психолога. Согласно судебным документам, адвокаты полагают, что Вирджиния Джуффре «может страдать от ложных воспоминаний», поскольку ее утверждения об «обстоятельствах, при которых принц Эндрю якобы напал на нее, неоднократно менялись с годами».

Защита герцога считает, что Роберт Джуффре обладает информацией о «предполагаемом эмоциональном и психологическом» ущербе, причиненном его жене. Также они планируют спросить супруга Вирджинии о ее отношениях с Джеффри Эпштейном и его соучастницей Гислейн Максвелл, а также о том, причастна ли она «к вербовке несовершеннолетних девочек» для схемы Эпштейна по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Адвокат принца Мелисса Лернер утверждает, что Роберт Джуффре познакомился со своей женой в Таиланде примерно в 2002 году, когда она посещала курс обучения массажу и «вербовала одну или несколько женщин для занятий сексом для Джеффри Эпштейна, который финансировал поездку».

Сын королевы Великобритании Елизаветы II на фоне обвинений был лишен всех воинских званий и королевского покровительства. В суде он будет защищать себя как частное лицо.

Обвинения против герцога выдвинула американо-австралийская активистка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что сын королевы пользовался услугами бизнесмена Джеффри Эпштейна, который поставлял влиятельным людям по всему миру подростков для сексуальных утех. Сам принц не отрицает, что дружил с Эпштейном, но настаивает на своей невиновности.

Ситуация вокруг дела Джуффре против герцога Йоркского обострилась в последнее время, поскольку накануне, 12 января, американский суд согласился рассмотреть гражданский иск против принца. Его адвокаты пытались убедить суд в несостоятельности дела, однако судья Льюис Каплан посчитала подозрения против герцога достаточно обоснованными.