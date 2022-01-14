В Салехарде продают домашнюю библиотеку за 2,5 млн

Житель Салехарда выставил на продажу домашнюю библиотеку, насчитывающую 64 000 книг. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Объявления ВКонтакте», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе соцсети.

Цена, которую продавец просит за все книги, — 2,5 млн рублей.

«Домашняя библиотека 64000 книг, 70 томов, бонус — 50000 сертифицированных лицензионных дисков познавательной литературы, классическая музыка», — говорится в объявлении продавца.

Какие именно книги получит покупатель, не уточняется, но если судить по фотографиям, опубликованным продавцом, он станет обладателем, в частности, томов серии «Энциклопедия для детей» издательства «Аванта+», выходивших в конце 90-х и начале 2000-х.

Также в библиотеке можно заметить многочисленные книжные серии, посвященные военной истории — в частности, серию «Военно-историческая библиотека» издательства «АСТ».

В библиотеку также включена газета «Правда» за 10 мая 1945 года с портретами Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Гарри Трумэна на первой полосе.

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