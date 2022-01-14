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Специалист рассказала о главных ошибках, мешающих похудению

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Нутрициолог Анна Дробышева в разговоре с РИА «Новости» назвала на три главных ошибки, мешающих похудению.

По ее словам, похудению мешает недостаточное потребление питьевой воды. «Чтобы похудеть, нужно выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками», — пояснила специалист.

Другой ошибкой, по мнению нутрициолога, является недостаточное потребление жиров. Дробышева рассказала, что худеющие боятся есть жиры из-за высокой калорийности. Но без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины.

Кроме того, сбросить вес мешает недостаток белка в рационе, считает специалист. «Белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. Включайте белковые продукты в каждый прием пищи. Они должны составлять не менее 1/4 тарелки», — отметила она.

После десяти дней новогодних застолий случается, что брюки не сходятся на талии, а рубашка натягивается на животе. Но паниковать и срочно садиться на строгую диету нельзя, предупреждают врачи. Достаточно перестроить систему питания и вести чуть более активный образ жизни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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