В Москве продают «кровать фаворитки Николая II»

Жительница Москвы продает в «Объявлениях Вконтакте» антикварную кровать XIX века, которая, как утверждается в сообщении, принадлежала «фаворитке Николая II».

«В центре спинок – корень ореха. По кругу — шпон пирамида. Резная часть по кругу спинок – желтое дерево. В общем, экзотические деревья (это точная информация)», — говорится в описании предмета мебели. Сам товар называется «Кровать антиквариат, XIX, дом Романовых».

При этом продавец уточняет, что кровать доставили из Германии в Россию. Она не отреставрирована, но по желанию заказчика ее можно восстановить.

Цена антикварного предмета мебели составляет 1,4 млн рублей.

Доказательств того, что кровать принадлежала именно неназванной фаворитке императора Николая II, автор объявления не приводит. Однако приветствует «любые проверки с вашей стороны за ваш счет».

Ранее сообщалось, что в соцсетях продают прейскурант ЦУМа за 23 млн рублей.