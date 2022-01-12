Британский модельер Пол Смит награжден Орденом кавалеров Почета

Британский модельер Пол Смит получил Орден кавалеров почета, сообщает WWD. Церемония награждения прошла в среду, 12 января, в Виндзорском замке.

Награду, которую вручают за достижения в искусствах, литературе, музыке, науке, политике, промышленности и религии, дизайнеру вручил герцог Кембриджский принц Уильям.

«Это особенный для меня момент, потому что лишь ограниченное число людей входит в группу кавалеров Ордена, — заявил Пол Смит. — К тому же, это означает признание твоей долговечности — того факта, что ты постоянно делаешь вклад в развитие общества, рынка труда и экспорта, а также питаешь энтузиазмом и энергией молодежь».

Модельер, которому в прошлом году исполнилось 75 лет, добавил, что ему самому помогает «вставать каждое утро» любовь к жизни.

В благодарственной речи Пол Смит также пошутил о преемственности поколений в королевской семье Великобритании.

«Меня сделала Командором Британской Империи королева, рыцарем — принц Чарльз, и теперь благодаря Уильяму у меня полный набор», — сказал дизайнер.

Творческий путь Пола Смита в день его 75-летия можно было проследить по фоторепортажу «Газеты.Ru».