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Кендалл Дженнер оправдалась за непристойное платье на свадьбе подруги

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kendalljenner/Instagram

Фотографии американской модели и звезды реалити-шоу Кендалл Дженнер со свадьбы ее подруги Лорен Перес вызвали негодование у консервативно настроенных пользователей Instagram. Тем не менее, как сообщает BuzzFeed, как Дженнер, так и ее подруге было что ответить на критику.

Открытое платье, которое Дженнер надела в ноябре послужило поводом активной критики со стороны интернет-юзеров, называвших его «неподобающим», «мерзким» и «непристойным». Так, одна из подписчиц написала модели: «Неподобающая одежда для свадьбы, Кендалл Дженнер. Мне за тебя стыдно!».

Спустя какое-то время, за выбор подруги сначала вступилась сама Лорен Перес, написавшая, что «Кендалл выглядела ослепительно и мне это очень понравилось!», а позже подключилась и сама Дженнер, отметив поддержавшую ее подругу.

«И я, конечно, спросила у тебя разрешение на эту одежду заранее. Свадьба на пляже была прекрасной!», — написала она.

Ранее сообщалось, что американскую звезду реалити-шоу Кейтлин Дженнер отказались обслуживать в ресторане из-за рваных джинсов.

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