Для чего делают ламинирование бровей? Особенности процедуры, советы косметологов

Что такое ламинирование бровей
Ламинирование бровей — популярная, инновационная процедура, которая помогает привести в порядок и аккуратно уложить даже самые капризные брови с помощью особых химических составов.
По сути, ламинирование — это временная химическая завивка, которая делает волоски бровей подвижнее, послушными и укладывает их в нужную сторону. Проходит эта процедура в несколько этапов, рассказала «Газете.Ru» эксперт по перманентному макияжу Евгения Повар.
Во время ламинирования мастер анализирует особенности строения лица клиентки и подбирает наиболее подходящую форму бровей.
Показания к ламинированию бровей
Косметологи советуют ламинировать брови, если:
- Волосы растут в разном направлении;
- Есть небольшие промежутки между волосками;
- У вас жесткие волоски бровей;
- Нужно замаскировать неудачный татуаж;
- Брови не удовлетворяют вас своей шириной или формой;
- Вам надоело каждое утро укладывать и закреплять густые, непослушные волоски гелем;
- Вы хотите сделать особый акцент на бровях.
Среди показаний к процедуре — тонкие, узкие брови, отметила в беседе с «Газетой.Ru» косметолог-эстетист Ирина Русина.
«Тонкие брови мы расширяем, а те, что не слушаются, фиксируем в нужном направлении с помощью различных составов», — пояснила косметолог.
Благодаря процедуре внешний вид бровей значительно улучшается. Форма бровей подбирается в соответствии с особенностями лица девушки и типом внешности.
Благодаря процедуре бровные дуги становятся симметричными. В завершение ламинирования мастер наносит закрепляющую сыворотку. Брови приобретают аккуратный, ухоженный вид и хорошо держат форму.
При необходимости брови окрашивают, добавляет Русина.
«Однако делать это следует исключительно краской. Менять цвет бровей с помощью хны при ламинировании нельзя», — подчеркнула косметолог.
Стоимость ламинирования бровей варьируется в салонах от 1300 до 5000 рублей. Эффект держится от полутора до двух месяцев.
Как подготовиться к ламинированию бровей
Специальная подготовка к процедуре ламинирования бровей не нужна. Однако косметологи советуют учесть несколько нюансов:
- Если вы используете специальные кремы с ретиноидами для борьбы с акне, морщинами и другими несовершенствами кожи, откажитесь от них на несколько дней. Это поможет предотвратить раздражение кожи в области бровей после процедуры;
- Дайте бровям отдохнуть от окраски за три недели до процедуры;
- За пару дней до процедуры можно нанести на брови специальный воск для укладки, чтобы сильно отросшие волоски приобрели форму.
Как проходит процедура ламинирования бровей
Процедура ламинирования бровей длится около часа и проходит в несколько этапов:
- Мастер снимает макияж, обезжиривает брови, оценивает их и выясняет у клиента, какую форму тот желает видеть.
- Специалист приподнимает брови, аккуратно наносит на них специальный распрямляющий раствор. Как правило, у большинства брендов состав раствора схож и содержит тиогликолевую кислоту.
- Брови с нанесенным на них средством фиксируют пленкой: это нужно для того, чтобы избежать контакта с воздухом. На этом этапе волосяные фолликулы открываются, брови выпрямляются и становятся послушными.
- Примерно 15 минут спустя мастер убирает с бровей первый состав и наносит второй, задача которого — зафиксировать волоски в нужном направлении.
- Если брови нужно покрасить, мастер наносит краску.
- Сняв краску, специалист наносит финальный состав, закрывающий чешуйки волоса. Остатки всех предыдущих средств аккуратно убираются с помощью щеточки.
Противопоказания и нежелательные реакции
Хотя процедура ламинирования бровей считается безопасной, при ее проведении нужно соблюдать меры предосторожности и учитывать противопоказания, связанные с состоянием здоровья клиента.
Противопоказания к ламинированию бровей:
- Заболевания глаз, в частности, конъюнктивит;
- Механические повреждения кожи;
- Недавно перенесенные ОРВИ;
- Аллергические реакции;
- Беременность и период лактации.
Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии, микологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала «Газете.Ru», что в целом процедура ламинирования бровей безопасна. Однако есть нюансы, которые нужно учитывать.
«Ламинирование влияет на саму структуру отросшей части бровей, то есть на волоски. И влияние отрицательное. Поэтому со временем после ламинирования девушки отмечают обламывание и укорочение волосков», — рассказала Галлямова.
Также дерматолог напомнила, что, как любая косметологическая процедура, ламинирование бровей может вызвать аллергические реакции на компоненты. И предсказать это заранее сложно.
«Индивидуальная непереносимость возможна на любое вещество. Если говорить о конкретных заболеваниях, таких как псориаз, атопический дерматит, себорея, в период обострения заболевания лучше не проводить ламинирование бровей», — посоветовала дерматолог.
Галлямова подчеркнула, что в любом конкретном случае может сыграть свою роль индивидуальная непереносимость компонентов. Чтобы исключить нежелательные реакции, дерматолог рекомендует обязательно провести предварительный тест.
Также не рекомендуется проводить ламинирование бровей, если вы менее двух недель назад делали пилинг лица. Повременить с процедурой стоит и после возвращения из жарких стран: кожа и так перенесла стресс после загара. Дайте ей отдохнуть.
Ламинирование бровей в домашних условиях
Сегодня многие экспериментируют с ламинированием бровей в домашних условиях. Однако эксперты рекомендуют проводить такую процедуру под контролем профессионалов. Это поможет избежать нежелательных реакций.
Не забывайте, что в процессе ламинирования используются химические растворы, и наносить их приходится вблизи глаз. Любое неосторожное движение может иметь неприятные последствия для органов зрения.