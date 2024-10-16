Для чего делают ламинирование бровей? Особенности процедуры, советы косметологов В чем особенности процедуры ламинирования бровей, кому она противопоказана, сколько держится эффект

Вот уже несколько лет ламинирование бровей входит в топ самых популярных косметологических услуг. Благодаря ему можно улучшить внешний вид бровей, придать им желаемую форму и укротить самые непослушные волоски. Как делается ламинирование бровей, кому оно подходит, есть ли у процедуры противопоказания и можно ли ее проводить в домашних условиях — в материале «Газеты.Ru».

Что такое ламинирование бровей

Ламинирование бровей — популярная, инновационная процедура, которая помогает привести в порядок и аккуратно уложить даже самые капризные брови с помощью особых химических составов.

По сути, ламинирование — это временная химическая завивка, которая делает волоски бровей подвижнее, послушными и укладывает их в нужную сторону. Проходит эта процедура в несколько этапов, рассказала «Газете.Ru» эксперт по перманентному макияжу Евгения Повар.

Во время ламинирования мастер анализирует особенности строения лица клиентки и подбирает наиболее подходящую форму бровей.

Суть процедуры ламинирования бровей заключается в усмирении всех волосков в области бровей для того, чтобы они красиво укладывались. В результате наши брови — очень длинные, очень кучерявые или очень плотные — будут красиво лежать. Процедура особенно показана девушкам восточных национальностей, а также славянским девушкам с густыми бровями. Евгения Повар эксперт по перманентному макияжу

Показания к ламинированию бровей

Косметологи советуют ламинировать брови, если:

Волосы растут в разном направлении;



Есть небольшие промежутки между волосками;



У вас жесткие волоски бровей;



Нужно замаскировать неудачный татуаж;



Брови не удовлетворяют вас своей шириной или формой;



Вам надоело каждое утро укладывать и закреплять густые, непослушные волоски гелем;



Вы хотите сделать особый акцент на бровях.

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Среди показаний к процедуре — тонкие, узкие брови, отметила в беседе с «Газетой.Ru» косметолог-эстетист Ирина Русина.

«Тонкие брови мы расширяем, а те, что не слушаются, фиксируем в нужном направлении с помощью различных составов», — пояснила косметолог.

Благодаря процедуре внешний вид бровей значительно улучшается. Форма бровей подбирается в соответствии с особенностями лица девушки и типом внешности.

Благодаря процедуре бровные дуги становятся симметричными. В завершение ламинирования мастер наносит закрепляющую сыворотку. Брови приобретают аккуратный, ухоженный вид и хорошо держат форму.

При необходимости брови окрашивают, добавляет Русина.

«Однако делать это следует исключительно краской. Менять цвет бровей с помощью хны при ламинировании нельзя», — подчеркнула косметолог.

Стоимость ламинирования бровей варьируется в салонах от 1300 до 5000 рублей. Эффект держится от полутора до двух месяцев.

Как подготовиться к ламинированию бровей

Специальная подготовка к процедуре ламинирования бровей не нужна. Однако косметологи советуют учесть несколько нюансов:

Если вы используете специальные кремы с ретиноидами для борьбы с акне, морщинами и другими несовершенствами кожи, откажитесь от них на несколько дней. Это поможет предотвратить раздражение кожи в области бровей после процедуры;



Дайте бровям отдохнуть от окраски за три недели до процедуры;



За пару дней до процедуры можно нанести на брови специальный воск для укладки, чтобы сильно отросшие волоски приобрели форму.

Как проходит процедура ламинирования бровей

Процедура ламинирования бровей длится около часа и проходит в несколько этапов:

Мастер снимает макияж, обезжиривает брови, оценивает их и выясняет у клиента, какую форму тот желает видеть.

Специалист приподнимает брови, аккуратно наносит на них специальный распрямляющий раствор. Как правило, у большинства брендов состав раствора схож и содержит тиогликолевую кислоту.

Брови с нанесенным на них средством фиксируют пленкой: это нужно для того, чтобы избежать контакта с воздухом. На этом этапе волосяные фолликулы открываются, брови выпрямляются и становятся послушными.

Примерно 15 минут спустя мастер убирает с бровей первый состав и наносит второй, задача которого — зафиксировать волоски в нужном направлении.

Если брови нужно покрасить, мастер наносит краску.

Сняв краску, специалист наносит финальный состав, закрывающий чешуйки волоса. Остатки всех предыдущих средств аккуратно убираются с помощью щеточки.

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Противопоказания и нежелательные реакции

Хотя процедура ламинирования бровей считается безопасной, при ее проведении нужно соблюдать меры предосторожности и учитывать противопоказания, связанные с состоянием здоровья клиента.

Противопоказания к ламинированию бровей:

Заболевания глаз, в частности, конъюнктивит;



Механические повреждения кожи;



Недавно перенесенные ОРВИ;



Аллергические реакции;



Беременность и период лактации.

Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии, микологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала «Газете.Ru», что в целом процедура ламинирования бровей безопасна. Однако есть нюансы, которые нужно учитывать.

«Ламинирование влияет на саму структуру отросшей части бровей, то есть на волоски. И влияние отрицательное. Поэтому со временем после ламинирования девушки отмечают обламывание и укорочение волосков», — рассказала Галлямова.

Также дерматолог напомнила, что, как любая косметологическая процедура, ламинирование бровей может вызвать аллергические реакции на компоненты. И предсказать это заранее сложно.

«Индивидуальная непереносимость возможна на любое вещество. Если говорить о конкретных заболеваниях, таких как псориаз, атопический дерматит, себорея, в период обострения заболевания лучше не проводить ламинирование бровей», — посоветовала дерматолог.

Галлямова подчеркнула, что в любом конкретном случае может сыграть свою роль индивидуальная непереносимость компонентов. Чтобы исключить нежелательные реакции, дерматолог рекомендует обязательно провести предварительный тест.

На тыльной стороне руки, в районе запястья — там, где самая нежная кожа — можно нанести каплю вещества и посмотреть, как будет вести себя кожа. Если спустя два часа кожа начнет зудеть и краснеть, процедура ламинирования бровей противопоказана. Юлия Галлямова Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии, микологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования

Также не рекомендуется проводить ламинирование бровей, если вы менее двух недель назад делали пилинг лица. Повременить с процедурой стоит и после возвращения из жарких стран: кожа и так перенесла стресс после загара. Дайте ей отдохнуть.

Ламинирование бровей в домашних условиях

Сегодня многие экспериментируют с ламинированием бровей в домашних условиях. Однако эксперты рекомендуют проводить такую процедуру под контролем профессионалов. Это поможет избежать нежелательных реакций.

Не забывайте, что в процессе ламинирования используются химические растворы, и наносить их приходится вблизи глаз. Любое неосторожное движение может иметь неприятные последствия для органов зрения.