Главные свойства инжира: в чем его польза и может ли он быть вреден для организма

Что такое инжир
Инжир (Ficus carica) — это плодовое дерево, растущее в Средиземноморье, с древности его плоды используются в кулинарии и медицине. Его родиной считается Малая Азия.
Существует множество преданий, связанных с инжиром: он упоминается в Библии и Коране как символ благословения и изобилия. Инжир культивируют во многих странах, включая Россию.
Деревья инжира высотой до 10 метров, плоды созревают в конце лета и осенью. Они необычные по форме, на вкус — сладкие и сочные. Цвет может варьироваться от зеленого до темно-фиолетового.
Калорийность и БЖУ инжира
Инжир можно употреблять как в свежем, так и в сушеном виде. Рассмотрим калорийность и содержание БЖУ (белков, жиров и углеводов) в разных вариантах этого фрукта.
Свежий инжир (на 100 г):
- Калорийность: 74 ккал;
- Белки: 0,7 г;
- Жиры: 0,3 г;
- Углеводы: 19,1 г.
В сушеном или вяленом плоде в несколько раз больше питательных веществ, но и в несколько раз больше калорий. Он значительно калорийнее свежего, что обусловлено высокой концентрацией сахаров и отсутствием влаги.
Сушеный инжир (на 100 г):
- Калорийность: 249 ккал;
- Белки: 3,3 г;
- Жиры: 0,9 г;
- Углеводы: 63,8 г.
Состав инжира: витамины, минералы и другие элементы
Витамины в инжире
Инжир — это не только вкусный и сладкий плод, но и кладезь полезных витаминов, необходимых для оптимального функционирования организма, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
1. Витамин С
Это мощный антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, улучшает иммунитет, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье кожи. Он также улучшает усвоение железа из пищи.
2. Витамины группы В
- Витамин B1 (тиамин). Участвует в обмене углеводов и поддерживает работу нервной системы.
- Витамин B2 (рибофлавин). Необходим для производства энергии и поддержания здоровья кожи и глаз.
- Витамин B3 (ниацин). Улучшает обмен веществ и нормализует уровень холестерина.
- Витамин B6 (пиридоксин). Участвует в обмене аминокислот и играет важную роль в работе мозга.
- Витамин B9 (фолиевая кислота). Необходим для образования красных кровяных клеток и особенно важен для женщин во время беременности.
3. Витамин К. Он играет ключевую роль в процессе свертывания крови и здоровье костей, помогает организму усваивать кальций, что особенно полезно для поддержания прочности костной ткани. Недостаток витамина K может повысить риск кровотечения и проблем со здоровьем костей.
Минералы в инжире
Инжир богат различными минералами, которые способствуют поддержанию нормальной работы организма.
1. Кальций. Необходим для здоровья костей и зубов, он также участвует в передаче нервных импульсов, сокращении мышц и свертывании крови. Инжир — хороший источник этого минерала, что делает его полезным для предотвращения остеопороза.
2. Калий. По словам врача-эндокринолога, калий помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления, регулирует баланс жидкости в организме и способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы. Он также важен для поддержания функций мышц и нервов.
3. Магний. Участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме, включая синтез белка и регуляцию уровня сахара в крови. Он также помогает расслабить мышцы и поддерживает здоровье нервной системы.
4. Железо. Необходимо для образования гемоглобина, который переносит кислород к клеткам. Достаточное количество железа в организме помогает избежать анемии и поддерживать уровень энергии.
5. Фосфор. Участвует в образовании костной ткани и зубов, а также играет важную роль в обмене веществ. Этот минерал помогает поддерживать нормальную работу клеток и тканей.
Другие полезные элементы
Помимо необходимых для оптимальной работы организма витаминов и минералов, инжир богат другими полезными элементами, такими как клетчатка и различные антиоксиданты.
1. Клетчатка. Инжир богат пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению пищеварения, нормализуют уровень сахара в крови и помогают снизить уровень холестерина. Клетчатка также дает чувство насыщения и помогает в контроле веса.
2. Антиоксиданты. Инжир содержит полифенолы и флавоноиды — мощные антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и снижают риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Польза инжира для организма
Инжир обладает множеством полезных свойств, которые могут положительно влиять на здоровье различных групп людей.
Польза инжира для мужчин
- Улучшение либидо. Инжир традиционно считается афродизиаком. Он богат витаминами и минералами, которые способствуют улучшению мужского здоровья.
- Поддержка сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты, содержащиеся в инжире, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, снижая риск ее заболеваний.
Польза инжира для женщин
- Поддержка репродуктивной системы. Инжир помогает регулировать гормональный фон, что особенно важно для женщин в разные периоды жизни.
- Улучшение состояния кожи. Благодаря высоким концентрациям антиоксидантов, инжир способствует улучшению состояния кожи, делая ее увлажненной и упругой.
Польза инжира для детей
- Развитие иммунной системы. Инжир богат витаминами, особенно витамином C, который способствует укреплению иммунитета у детей.
- Улучшение пищеварения. Инжир содержит клетчатку, что помогает в регулировании пищеварительных процессов и предотвращает запоры.
Польза инжира для пожилых людей
- Поддержка здоровья костей. Инжир — источник кальция и других минералов, что делает его полезным для укрепления костей и предотвращает остеопороз.
- Снижение уровня холестерина. Регулярное употребление инжира помогает снизить уровень плохого холестерина, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Наталья Петрова добавила, что помимо вышеперечисленных полезных свойств, инжир обладает противовоспалительным действием за счет особенного фермента фицина.
«Фицин — это уникальный протеолитический фермент, получаемый из млечного сока инжира. Он также расщепляет белки, из которых состоит налет на зубах, обеспечивая эффективное очищение эмали от налета», — объяснила врач.
Кроме того, собеседница «Газеты.Ru» обратила внимание, что инжир также может выступать в качестве помощника в борьбе с похмельем, уменьшая привычные симптомы этого состояния: тошноту, жажду, головную боль и общую слабость.
Разнообразные полезные компоненты, содержащиеся в инжире, такие как витамины, органические кислоты, минералы, аминокислоты, каротиноиды, пищевые волокна и полифенольные соединения, могут помочь в профилактике похмелья.
Сколько в день можно съесть инжира
Рекомендуемая норма потребления составляет 100-200 г свежего инжира в день.
При этом следует учитывать, что в сушеном виде инжир гораздо калорийнее, поэтому суточная норма для сушеного инжира будет значительно меньше — 30-50 г в день.
«Максимальное количество инжира, которое можно съесть в день без вреда для организма, зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Обычно рекомендуется употреблять не более двух-трех плодов в день», — отметила Наталья Петрова.
Чтобы не навредить организму, важно соблюдать умеренность и разнообразить свой рацион другими фруктами и овощами, подчеркнула врач. Если вы решили впервые попробовать инжир или значительно увеличить его потребление, лучше сначала проконсультироваться с врачом или диетологом.
Вред инжира для организма: 4 основных фактора
Несмотря на множество полезных свойств, инжир может оказать и вредное воздействие на организм, особенно при избыточном потреблении.
1. Высокое содержание сахара
Сушеный инжир очень богат натуральными сахарами — около 63 г углеводов на 100 г. Это означает, что избыточное употребление инжира может привести к повышению уровня сахара в крови. Это станет серьезной проблемой для людей с диабетом и преддиабетом.
2. Возможные аллергические реакции
Инжир может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы могут варьироваться от сыпи и зуда до более серьезных проявлений, таких как затрудненное дыхание или анафилаксия.
3. Проблемы с пищеварением
Хотя клетчатка в инжире помогает при запорах, у некоторых людей высокое содержание клетчатки может вызвать метеоризм, вздутие и дискомфорт в животе, особенно если употреблять инжир в больших количествах.
4. Увеличение веса
Как уже упоминалось, инжир очень калорийный в сушеном виде. Даже если это здоровая сладость, избыточное потребление может свести на нет ваши усилия по контролю веса.
Кому противопоказан инжир: 3 категории людей
Несмотря на множество полезных свойств, инжир может быть противопоказан определенным группам людей.
Люди с диабетом
Инжир содержит много сахара, и его употребление может повысить уровень глюкозы в крови, напомнила врач-эндокринолог. Для людей с диабетом это нежелательно, поскольку такие колебания сахара в крови могут вызвать серьезные проблемы. Важно проконсультироваться с врачом или нутрициологом перед добавлением инжира в рацион.
Люди с несварением или чувствительным кишечником
Инжир может раздражать кишечник у некоторых людей и вызывать проблемы с пищеварением. Если у вас уже есть предрасположенность к несварению, лучше ограничить потребление инжира.
Люди, склонные к образованию камней в почках
Инжир содержит много оксалатов — веществ, которые могут способствовать образованию почечных камней. Если вы склонны к этому заболеванию, вам стоит ограничить его употребление.
Применение инжира в медицине
В традиционной медицине инжир используется для лечения множества заболеваний благодаря своим целебным свойствам.
- Улучшение пищеварения. Инжир помогает при запорах и других расстройствах пищеварения, благодаря высокому содержанию клетчатки.
- Снижение воспалений. Отвары и настои из инжира имеют противовоспалительные свойства, что делает их полезными при заболеваниях дыхательных путей.
- Укрепление иммунитета. Инжир содержит множество витаминов и антиоксидантов, которые помогают организму противостоять инфекциям и болезням.
Блюда из инжира
Инжир можно использовать в различных блюдах — от салатов до десертов. «Газета.Ru» предлагает три простых рецепта с инжиром.
1. Салат с инжиром и козьим сыром
Ингредиенты:
- 4-5 свежих плодов инжира;
- 100 г козьего сыра;
- 50 г грецких орехов;
- Салатные листья (руккола или шпинат);
- Оливковое масло;
- Бальзамический уксус;
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте инжир и нарежьте его на четвертинки.
- Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
- В миске смешайте салатные листья, инжир и грецкие орехи.
- Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец.
- Разложите на тарелках и посыпьте тертым козьим сыром. Подавайте свежим.
2. Инжир, запеченный с медом и орехами
Ингредиенты:
- 5-6 свежих плодов инжира;
- 2-3 ст. ложки меда;
- 100 г фисташек или грецких орехов;
- Корица по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Помойте инжир и аккуратно отрежьте верхушку.
- Выложите инжир на противень и полейте медом.
- Посыпьте орехами и корицей.
- Запекайте в духовке 15-20 минут до мягкости. Подавайте горячими.
3. Компот из инжира
Ингредиенты:
- 500 г свежего или сушеного инжира для компота лучше использовать сушеные плоды;
- 2 литра воды;
- 150-200 г сахара;
- Корица по вкусу.
Приготовление:
- В кипящую воду добавьте инжир и сахар.
- Доведите до кипения и уменьшите огонь.
- Добавьте корицу и варите компот на слабом огне 20-30 минут.
- Остудите компот и подавайте как охлажденный напиток.