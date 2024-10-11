Главные свойства инжира: в чем его польза и может ли он быть вреден для организма В чем польза свежего и сушеного инжира и сколько его можно съесть, чтобы не навредить организму

Инжир — натуральный источник множества витаминов, минералов и других полезных веществ, необходимых для здоровья человека. Какие у инжира калорийность и состав, в чем его польза и вред для организма человека, как его применяют в народной медицине и кулинарии, «Газета.Ru» узнала у врача-эндокринолога Натальи Петровой.

Что такое инжир

Инжир (Ficus carica) — это плодовое дерево, растущее в Средиземноморье, с древности его плоды используются в кулинарии и медицине. Его родиной считается Малая Азия.

Существует множество преданий, связанных с инжиром: он упоминается в Библии и Коране как символ благословения и изобилия. Инжир культивируют во многих странах, включая Россию.

Деревья инжира высотой до 10 метров, плоды созревают в конце лета и осенью. Они необычные по форме, на вкус — сладкие и сочные. Цвет может варьироваться от зеленого до темно-фиолетового.

Калорийность и БЖУ инжира

Инжир можно употреблять как в свежем, так и в сушеном виде. Рассмотрим калорийность и содержание БЖУ (белков, жиров и углеводов) в разных вариантах этого фрукта.

Свежий инжир (на 100 г):



Калорийность: 74 ккал;



Белки: 0,7 г;



Жиры: 0,3 г;



Углеводы: 19,1 г.

В сушеном или вяленом плоде в несколько раз больше питательных веществ, но и в несколько раз больше калорий. Он значительно калорийнее свежего, что обусловлено высокой концентрацией сахаров и отсутствием влаги.

Сушеный инжир (на 100 г):

Калорийность: 249 ккал;



Белки: 3,3 г;



Жиры: 0,9 г;



Углеводы: 63,8 г.

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Состав инжира: витамины, минералы и другие элементы

Витамины в инжире

Инжир — это не только вкусный и сладкий плод, но и кладезь полезных витаминов, необходимых для оптимального функционирования организма, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

1. Витамин С

Это мощный антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, улучшает иммунитет, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье кожи. Он также улучшает усвоение железа из пищи.

2. Витамины группы В

Витамин B1 (тиамин) . Участвует в обмене углеводов и поддерживает работу нервной системы.



. Участвует в обмене углеводов и поддерживает работу нервной системы. Витамин B2 (рибофлавин). Необходим для производства энергии и поддержания здоровья кожи и глаз.



Необходим для производства энергии и поддержания здоровья кожи и глаз. Витамин B3 (ниацин) . Улучшает обмен веществ и нормализует уровень холестерина.



. Улучшает обмен веществ и нормализует уровень холестерина. Витамин B6 (пиридоксин). Участвует в обмене аминокислот и играет важную роль в работе мозга.



Участвует в обмене аминокислот и играет важную роль в работе мозга. Витамин B9 (фолиевая кислота). Необходим для образования красных кровяных клеток и особенно важен для женщин во время беременности.

3. Витамин К. Он играет ключевую роль в процессе свертывания крови и здоровье костей, помогает организму усваивать кальций, что особенно полезно для поддержания прочности костной ткани. Недостаток витамина K может повысить риск кровотечения и проблем со здоровьем костей.

Минералы в инжире

Инжир богат различными минералами, которые способствуют поддержанию нормальной работы организма.

1. Кальций. Необходим для здоровья костей и зубов, он также участвует в передаче нервных импульсов, сокращении мышц и свертывании крови. Инжир — хороший источник этого минерала, что делает его полезным для предотвращения остеопороза.

2. Калий. По словам врача-эндокринолога, калий помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления, регулирует баланс жидкости в организме и способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы. Он также важен для поддержания функций мышц и нервов.

3. Магний. Участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме, включая синтез белка и регуляцию уровня сахара в крови. Он также помогает расслабить мышцы и поддерживает здоровье нервной системы.

4. Железо. Необходимо для образования гемоглобина, который переносит кислород к клеткам. Достаточное количество железа в организме помогает избежать анемии и поддерживать уровень энергии.

5. Фосфор. Участвует в образовании костной ткани и зубов, а также играет важную роль в обмене веществ. Этот минерал помогает поддерживать нормальную работу клеток и тканей.

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Другие полезные элементы

Помимо необходимых для оптимальной работы организма витаминов и минералов, инжир богат другими полезными элементами, такими как клетчатка и различные антиоксиданты.

1. Клетчатка. Инжир богат пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению пищеварения, нормализуют уровень сахара в крови и помогают снизить уровень холестерина. Клетчатка также дает чувство насыщения и помогает в контроле веса.

Большое содержание клетчатки в инжире помогает ускорить наступление чувства насыщения и улучшает работу кишечника. Наталья Петрова врач-эндокринолог

2. Антиоксиданты. Инжир содержит полифенолы и флавоноиды — мощные антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и снижают риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Польза инжира для организма

Инжир обладает множеством полезных свойств, которые могут положительно влиять на здоровье различных групп людей.

Польза инжира для мужчин

Улучшение либидо. Инжир традиционно считается афродизиаком. Он богат витаминами и минералами, которые способствуют улучшению мужского здоровья.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты, содержащиеся в инжире, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, снижая риск ее заболеваний.

Польза инжира для женщин

Поддержка репродуктивной системы. Инжир помогает регулировать гормональный фон, что особенно важно для женщин в разные периоды жизни.

Улучшение состояния кожи. Благодаря высоким концентрациям антиоксидантов, инжир способствует улучшению состояния кожи, делая ее увлажненной и упругой.

Для мужчин и женщин польза инжира примерно одинакова, хотя кто-то считает, что инжир положительно влияет именно на мужской организм. Регулярное употребление инжира улучшает эрекцию и повышает мужскую потенцию. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Польза инжира для детей

Развитие иммунной системы. Инжир богат витаминами, особенно витамином C, который способствует укреплению иммунитета у детей.

Улучшение пищеварения. Инжир содержит клетчатку, что помогает в регулировании пищеварительных процессов и предотвращает запоры.

Польза инжира для пожилых людей

Поддержка здоровья костей. Инжир — источник кальция и других минералов, что делает его полезным для укрепления костей и предотвращает остеопороз.

Снижение уровня холестерина. Регулярное употребление инжира помогает снизить уровень плохого холестерина, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для детей и пожилых людей инжир особенно полезен тем, что содержит важные микроэлементы, такие как каротин, пектин, железо и медь, которые способствуют общему укреплению организма. Так, в пожилом возрасте крайне важны антиоксидантные свойства инжира, которые защищают клетки от свободных радикалов и снижают риск возрастных заболеваний, таких как атеросклероз и онкология. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Наталья Петрова добавила, что помимо вышеперечисленных полезных свойств, инжир обладает противовоспалительным действием за счет особенного фермента фицина.

«Фицин — это уникальный протеолитический фермент, получаемый из млечного сока инжира. Он также расщепляет белки, из которых состоит налет на зубах, обеспечивая эффективное очищение эмали от налета», — объяснила врач.

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Кроме того, собеседница «Газеты.Ru» обратила внимание, что инжир также может выступать в качестве помощника в борьбе с похмельем, уменьшая привычные симптомы этого состояния: тошноту, жажду, головную боль и общую слабость.

Разнообразные полезные компоненты, содержащиеся в инжире, такие как витамины, органические кислоты, минералы, аминокислоты, каротиноиды, пищевые волокна и полифенольные соединения, могут помочь в профилактике похмелья.

Сколько в день можно съесть инжира

Рекомендуемая норма потребления составляет 100-200 г свежего инжира в день.

При этом следует учитывать, что в сушеном виде инжир гораздо калорийнее, поэтому суточная норма для сушеного инжира будет значительно меньше — 30-50 г в день.

«Максимальное количество инжира, которое можно съесть в день без вреда для организма, зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Обычно рекомендуется употреблять не более двух-трех плодов в день», — отметила Наталья Петрова.

Чтобы не навредить организму, важно соблюдать умеренность и разнообразить свой рацион другими фруктами и овощами, подчеркнула врач. Если вы решили впервые попробовать инжир или значительно увеличить его потребление, лучше сначала проконсультироваться с врачом или диетологом.

Вред инжира для организма: 4 основных фактора

Несмотря на множество полезных свойств, инжир может оказать и вредное воздействие на организм, особенно при избыточном потреблении.

1. Высокое содержание сахара

Сушеный инжир очень богат натуральными сахарами — около 63 г углеводов на 100 г. Это означает, что избыточное употребление инжира может привести к повышению уровня сахара в крови. Это станет серьезной проблемой для людей с диабетом и преддиабетом.

2. Возможные аллергические реакции

Инжир может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы могут варьироваться от сыпи и зуда до более серьезных проявлений, таких как затрудненное дыхание или анафилаксия.

Важно Если вы никогда раньше не пробовали инжир, следует начать с небольшого количества, чтобы проверить индивидуальную реакцию организма.



3. Проблемы с пищеварением

Хотя клетчатка в инжире помогает при запорах, у некоторых людей высокое содержание клетчатки может вызвать метеоризм, вздутие и дискомфорт в животе, особенно если употреблять инжир в больших количествах.

4. Увеличение веса

Как уже упоминалось, инжир очень калорийный в сушеном виде. Даже если это здоровая сладость, избыточное потребление может свести на нет ваши усилия по контролю веса.

Кому противопоказан инжир: 3 категории людей

Несмотря на множество полезных свойств, инжир может быть противопоказан определенным группам людей.

Люди с диабетом

Инжир содержит много сахара, и его употребление может повысить уровень глюкозы в крови, напомнила врач-эндокринолог. Для людей с диабетом это нежелательно, поскольку такие колебания сахара в крови могут вызвать серьезные проблемы. Важно проконсультироваться с врачом или нутрициологом перед добавлением инжира в рацион.

Люди с несварением или чувствительным кишечником

Инжир может раздражать кишечник у некоторых людей и вызывать проблемы с пищеварением. Если у вас уже есть предрасположенность к несварению, лучше ограничить потребление инжира.

Инжир не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом в качестве самостоятельного перекуса из-за высокого гликемического индекса. Однако для пациентов с избыточным весом инжир рекомендован в качестве десерта из-за низкой калорийности. Как и все продукты, богатые клетчаткой, инжир не рекомендован пациентам с острыми желудочно-кишечными заболеваниями. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Люди, склонные к образованию камней в почках

Инжир содержит много оксалатов — веществ, которые могут способствовать образованию почечных камней. Если вы склонны к этому заболеванию, вам стоит ограничить его употребление.

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Применение инжира в медицине

В традиционной медицине инжир используется для лечения множества заболеваний благодаря своим целебным свойствам.

Улучшение пищеварения. Инжир помогает при запорах и других расстройствах пищеварения, благодаря высокому содержанию клетчатки.



Инжир помогает при запорах и других расстройствах пищеварения, благодаря высокому содержанию клетчатки. Снижение воспалений. Отвары и настои из инжира имеют противовоспалительные свойства, что делает их полезными при заболеваниях дыхательных путей.



Отвары и настои из инжира имеют противовоспалительные свойства, что делает их полезными при заболеваниях дыхательных путей. Укрепление иммунитета. Инжир содержит множество витаминов и антиоксидантов, которые помогают организму противостоять инфекциям и болезням.

В народной медицине инжир используют для лечения простуды, ангины и заболеваний сердечно-сосудистой системы, но в доказательной медицине он уступил свое место лекарственным препаратам с подтвержденными эффектами клинических исследований. Инжиром можно лишь «подкрепить» назначенное лечение, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях в случае рекомендации калиевой диеты. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Блюда из инжира

Инжир можно использовать в различных блюдах — от салатов до десертов. «Газета.Ru» предлагает три простых рецепта с инжиром.

1. Салат с инжиром и козьим сыром

Ингредиенты:

4-5 свежих плодов инжира;



100 г козьего сыра;



50 г грецких орехов;



Салатные листья (руккола или шпинат);



Оливковое масло;



Бальзамический уксус;



Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помойте инжир и нарежьте его на четвертинки.

Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.

В миске смешайте салатные листья, инжир и грецкие орехи.

Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец.

Разложите на тарелках и посыпьте тертым козьим сыром. Подавайте свежим.

2. Инжир, запеченный с медом и орехами

Ингредиенты:

5-6 свежих плодов инжира;



2-3 ст. ложки меда;



100 г фисташек или грецких орехов;



Корица по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C.

Помойте инжир и аккуратно отрежьте верхушку.

Выложите инжир на противень и полейте медом.

Посыпьте орехами и корицей.

Запекайте в духовке 15-20 минут до мягкости. Подавайте горячими.

3. Компот из инжира

Ингредиенты:

500 г свежего или сушеного инжира для компота лучше использовать сушеные плоды ;



; 2 литра воды;



150-200 г сахара;



Корица по вкусу.

Приготовление: