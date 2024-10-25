Польза и вред грейпфрута: главные свойства, калорийность и противопоказания

Что за фрукт — грейпфрут
Грейпфрут — это природный гибрид апельсина и помело. Эта субтропическая культура сочетает полезные свойства обоих фруктов.
Впервые мир узнал о грейпфруте в 1750 году от валлийского ботаника-священника Гриффитса Хьюджеса. А свое современное название фрукт получил в 1814 году на Ямайке. Так назвали его местные торговцы. Дословно грейпфрут переводится как виноградный фрукт: grape («виноград») и fruit («фрукт»).
В конце XIX века эту культуру начали выращивать в промышленных масштабах в США, Бразилии, странах Карибского бассейна, Израиле и ЮАР. В XX веке грейпфрут занял ведущее место на мировом фруктовом рынке. Сегодня этот один из самых полезных фруктов входит в топ популярных плодовых культур.
Больше всего полезных веществ содержится в горьковатой пленке грейпфрута.
Визуально плоды грейпфрута напоминают апельсины, но при этом они крупнее и, как правило, ярче. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с легкой горчинкой — этот оттенок вкуса придают фрукту тонкие пленки, разделяющие дольки.
В мире насчитывается около 20 сортов грейпфрута. Плоды на дереве зреют долго: от 9 до 12 месяцев.
Витамины и минералы в грейпфруте
Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева рассказала «Газете.Ru», что в грейпфруте содержится много витаминов и антиоксидантов. Особенно богат этот фрукт витамином С. Всего один плод обеспечивает практически суточную потребность организма в нем.
«Благодаря высокому содержанию различных витаминов и антиоксидантов грейпфрут помогает повысить устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, ОРВИ, гриппу», — подчеркнула Шмелева.
В мякоти грейпфрута содержится множество витаминов:
- Витамин С. Источник молодости, красоты и здоровья. Стимулирует выработку коллагена.
- Витамин А. Отвечает за остроту зрения, высокий иммунитет, поддержку работы сердца и легких.
- Витамин В1 (тиамин). Поддерживает здоровье кожи, мышц, костей, внутренних органов и нервной системы. Играет важную роль в обмене веществ.
- Витамин В5 (пантоненовая кислота). Участвует в производстве гормонов, улучшает обмен веществ, благотворно воздействует на работу печени.
- Витамин B6 (пиридоксин). Нормализует и поддерживает деятельность нервной системы.
- Витамин РР (никотинамид). Необходим для клеточного дыхания, снижает уровень холестерина, полезен для кожи и нервной системы.
Содержатся в грейпфруте и полезные минералы:
- Калий. Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца.
- Кальций. Укрепляет кости, иммунную систему, снижает риск аллергии.
- Магний. Повышает выносливость, улучшает координацию, помогает сжигать жир, укрепляет нервную систему.
- Медь. Помогает усваиваться железу, усиливает сопротивляемость организма инфекциям.
- Фосфор. Регулирует метаболизм, благотворно сказывается на здоровье костей и зубов.
Полезные свойства грейпфрута
Употребление грейпфрута поможет укрепить здоровье как женщин, так и мужчин. Его главные свойства:
- Полезен для кожи. Как отметила Шмелева, грейпфрут помогает замедлить процессы старения, избавляет мужчин и женщин от дерматологических проблем. В частности, врач рекомендует включить этот фрукт в рацион людям, страдающим от акне. Антиоксидант ликопин, входящий в состав грейпфрута, помогает нормализовать гормональный фон и устранить проблему.
- Помогает бороться с бессонницей. Считается, что грейпфрут помогает побороть усталость и бессонницу. Этот эффект достигается за счет витамина D, который содержится в фрукте.
- Снижает уровень холестерина. Терапевт обратила внимание, что грейпфрут снижает уровень липопротеинов низкой плотности, которые еще называют «плохим холестерином». Естественно, фрукт не заменит специализированные лекарственные средства, но в дополнение к ним его можно употреблять.
- Помогает похудеть. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон может помочь в снижении веса. Кроме того, грейпфрут может способствовать нормализации обмена веществ.
- Укрепляет сосуды. Гликозиды и биофлавоноиды, которые содержатся в грейпфруте, укрепляют стенки сосудов и повышают их эластичность.
- Укрепляет нервную систему. Шмелева рекомендует употреблять грейпфрутовый сок при высокой умственной и физической активности. Вещества, входящие в его состав, способствуют укреплению центральной нервной системы.
Калорийность грейпфрута
Достаточно много любителей грейпфрута среди тех, кто следит за своим питанием и фигурой. И они делают правильный выбор — этот фрукт относится к низкокалорийным.
Также в грейпфруте содержатся:
- 0,7 г белка;
- 0,2 г жира;
- 6,5 г углеводов;
- 1,8 г клетчатки.
Терапевт Яна Шмелева рекомендует есть грейпфрут после обеда в количестве нескольких долек.
Чем может быть вреден грейпфрут
Помимо полезных свойств, у грейпфрута есть серьезные противопоказания:
- Болезни ЖКТ. Врачи не рекомендуют употреблять грейпфрут людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, гастритами, язвами, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и другими проблемами с желудком.
- Проблемы с зубами. Высокое содержание кислоты в грейпфруте способно повредить эмаль и усугубить проблемы с зубами. Не забывайте полоскать рот или чистить зубы после употребления фрукта.
- Аллергия. Если вы страдаете аллергией на пыльцу деревьев или траву, высок риск, что и цитрусовые вызовут у вас аллергию.
- Прием медикаментов. Грейпфрут противопоказан при приеме антибиотиков, антикоагулянтов, иммунодепрессантов, антигистаминных препаратов и гормональных средств, а также противовирусных, противокашлевых, противозачаточных, а также ряда других.
«Грейпфрут способен блокировать фермент, который помогает организму расщеплять химические вещества. В результате снижается эффективность лекарств и повышается риск возникновения побочных действий. Поэтому запивать лекарства грейпфрутовым соком точно не стоит. Обязательно уточните у лечащего врача, сочетается ли этот фрукт с препаратами, которые вы принимаете», — предупредила Яна Шмелева.
Как выбрать грейпфрут
Выбирая грейпфрут, важно придерживаться определенных правил:
- Цвет. Обращайте внимание на цвет кожуры: яркий оттенок говорит о том, что плод содержит много бета-каротина.
- Вес. Взвесьте плод на ладони. Он должен быть тяжелым и мягким.
- Аромат. У зрелого грейпфрута ярко выраженный аромат.
Лучше всего хранить грейпфрут в холодильнике — не более 10 дней. При комнатной температуре срок хранения сокращается до 4 суток.
В каких блюдах можно использовать грейпфрут
Грейпфрут отлично сочетается с овощными салатами. Например, вкусный и беспроигрышный вариант — сочетание зеленого салата, креветок, авокадо и грейпфрута. Нарежьте ингредиенты и заправьте оливковым маслом.
«Дружит» грейпфрут и с творогом. Попробуйте объединить этот фрукт с манго, творогом, зернами граната и обжаренными на сухой сковороде зернами тыквенных семечек. Получится вкусно!
Так как сок грейпфрута очень кислый, его можно комбинировать с соком моркови и яблока.