Польза и вред грейпфрута: главные свойства, калорийность и противопоказания Грейпфрут: полезные свойства и противопоказания, как и в каких блюдах его использовать

Грейпфрут — один из самых полезных фруктов. Благодаря высокому содержанию витамина С он помогает защититься от простуд и сохранить молодость кожи. Врачи советуют обратить внимание на грейпфрут, если вы следите за весом, уровнем сахара и холестерина в крови. Однако есть и нюансы: в некоторых случаях этот фрукт может нанести вред организму. Кому грейпфрут можно и нужно есть, в каких случаях от него следует воздержаться и можно ли запивать грейпфрутовым соком лекарства — в материале «Газеты.Ru».

Что за фрукт — грейпфрут

Грейпфрут — это природный гибрид апельсина и помело. Эта субтропическая культура сочетает полезные свойства обоих фруктов.

Впервые мир узнал о грейпфруте в 1750 году от валлийского ботаника-священника Гриффитса Хьюджеса. А свое современное название фрукт получил в 1814 году на Ямайке. Так назвали его местные торговцы. Дословно грейпфрут переводится как виноградный фрукт: grape («виноград») и fruit («фрукт»).

В конце XIX века эту культуру начали выращивать в промышленных масштабах в США, Бразилии, странах Карибского бассейна, Израиле и ЮАР. В XX веке грейпфрут занял ведущее место на мировом фруктовом рынке. Сегодня этот один из самых полезных фруктов входит в топ популярных плодовых культур.

Больше всего полезных веществ содержится в горьковатой пленке грейпфрута.

Визуально плоды грейпфрута напоминают апельсины, но при этом они крупнее и, как правило, ярче. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с легкой горчинкой — этот оттенок вкуса придают фрукту тонкие пленки, разделяющие дольки.

В мире насчитывается около 20 сортов грейпфрута. Плоды на дереве зреют долго: от 9 до 12 месяцев.

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Витамины и минералы в грейпфруте

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева рассказала «Газете.Ru», что в грейпфруте содержится много витаминов и антиоксидантов. Особенно богат этот фрукт витамином С. Всего один плод обеспечивает практически суточную потребность организма в нем.

«Благодаря высокому содержанию различных витаминов и антиоксидантов грейпфрут помогает повысить устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, ОРВИ, гриппу», — подчеркнула Шмелева.

В мякоти грейпфрута содержится множество витаминов:

Витамин С. Источник молодости, красоты и здоровья. Стимулирует выработку коллагена.



Источник молодости, красоты и здоровья. Стимулирует выработку коллагена. Витамин А. Отвечает за остроту зрения, высокий иммунитет, поддержку работы сердца и легких.



Отвечает за остроту зрения, высокий иммунитет, поддержку работы сердца и легких. Витамин В1 (тиамин). Поддерживает здоровье кожи, мышц, костей, внутренних органов и нервной системы. Играет важную роль в обмене веществ.



Поддерживает здоровье кожи, мышц, костей, внутренних органов и нервной системы. Играет важную роль в обмене веществ. Витамин В5 (пантоненовая кислота). Участвует в производстве гормонов, улучшает обмен веществ, благотворно воздействует на работу печени.



Участвует в производстве гормонов, улучшает обмен веществ, благотворно воздействует на работу печени. Витамин B6 (пиридоксин). Нормализует и поддерживает деятельность нервной системы.



Нормализует и поддерживает деятельность нервной системы. Витамин РР (никотинамид). Необходим для клеточного дыхания, снижает уровень холестерина, полезен для кожи и нервной системы.

Содержатся в грейпфруте и полезные минералы:

Калий. Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца.



Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца. Кальций. Укрепляет кости, иммунную систему, снижает риск аллергии.



Укрепляет кости, иммунную систему, снижает риск аллергии. Магний. Повышает выносливость, улучшает координацию, помогает сжигать жир, укрепляет нервную систему.



Повышает выносливость, улучшает координацию, помогает сжигать жир, укрепляет нервную систему. Медь. Помогает усваиваться железу, усиливает сопротивляемость организма инфекциям.



Помогает усваиваться железу, усиливает сопротивляемость организма инфекциям. Фосфор. Регулирует метаболизм, благотворно сказывается на здоровье костей и зубов.

Полезные свойства грейпфрута

Употребление грейпфрута поможет укрепить здоровье как женщин, так и мужчин. Его главные свойства:

Полезен для кожи. Как отметила Шмелева, грейпфрут помогает замедлить процессы старения, избавляет мужчин и женщин от дерматологических проблем. В частности, врач рекомендует включить этот фрукт в рацион людям, страдающим от акне. Антиоксидант ликопин, входящий в состав грейпфрута, помогает нормализовать гормональный фон и устранить проблему.



Как отметила Шмелева, грейпфрут помогает замедлить процессы старения, избавляет мужчин и женщин от дерматологических проблем. В частности, врач рекомендует включить этот фрукт в рацион людям, страдающим от акне. Антиоксидант ликопин, входящий в состав грейпфрута, помогает нормализовать гормональный фон и устранить проблему. Помогает бороться с бессонницей. Считается, что грейпфрут помогает побороть усталость и бессонницу. Этот эффект достигается за счет витамина D, который содержится в фрукте.



Считается, что грейпфрут помогает побороть усталость и бессонницу. Этот эффект достигается за счет витамина D, который содержится в фрукте. Снижает уровень холестерина. Терапевт обратила внимание, что грейпфрут снижает уровень липопротеинов низкой плотности, которые еще называют «плохим холестерином». Естественно, фрукт не заменит специализированные лекарственные средства, но в дополнение к ним его можно употреблять.



Терапевт обратила внимание, что грейпфрут снижает уровень липопротеинов низкой плотности, которые еще называют «плохим холестерином». Естественно, фрукт не заменит специализированные лекарственные средства, но в дополнение к ним его можно употреблять. Помогает похудеть. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон может помочь в снижении веса. Кроме того, грейпфрут может способствовать нормализации обмена веществ.



Благодаря высокому содержанию пищевых волокон может помочь в снижении веса. Кроме того, грейпфрут может способствовать нормализации обмена веществ. Укрепляет сосуды. Гликозиды и биофлавоноиды, которые содержатся в грейпфруте, укрепляют стенки сосудов и повышают их эластичность.



Гликозиды и биофлавоноиды, которые содержатся в грейпфруте, укрепляют стенки сосудов и повышают их эластичность. Укрепляет нервную систему. Шмелева рекомендует употреблять грейпфрутовый сок при высокой умственной и физической активности. Вещества, входящие в его состав, способствуют укреплению центральной нервной системы.

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Калорийность грейпфрута

Достаточно много любителей грейпфрута среди тех, кто следит за своим питанием и фигурой. И они делают правильный выбор — этот фрукт относится к низкокалорийным.

35 ккал содержится в 100 граммах грейпфрута

Также в грейпфруте содержатся:

0,7 г белка;



0,2 г жира;



6,5 г углеводов;



1,8 г клетчатки.

Терапевт Яна Шмелева рекомендует есть грейпфрут после обеда в количестве нескольких долек.

Чем может быть вреден грейпфрут

Помимо полезных свойств, у грейпфрута есть серьезные противопоказания:

Болезни ЖКТ. Врачи не рекомендуют употреблять грейпфрут людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, гастритами, язвами, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и другими проблемами с желудком.



Врачи не рекомендуют употреблять грейпфрут людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, гастритами, язвами, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и другими проблемами с желудком. Проблемы с зубами. Высокое содержание кислоты в грейпфруте способно повредить эмаль и усугубить проблемы с зубами. Не забывайте полоскать рот или чистить зубы после употребления фрукта.



Высокое содержание кислоты в грейпфруте способно повредить эмаль и усугубить проблемы с зубами. Не забывайте полоскать рот или чистить зубы после употребления фрукта. Аллергия. Если вы страдаете аллергией на пыльцу деревьев или траву, высок риск, что и цитрусовые вызовут у вас аллергию.



Если вы страдаете аллергией на пыльцу деревьев или траву, высок риск, что и цитрусовые вызовут у вас аллергию. Прием медикаментов. Грейпфрут противопоказан при приеме антибиотиков, антикоагулянтов, иммунодепрессантов, антигистаминных препаратов и гормональных средств, а также противовирусных, противокашлевых, противозачаточных, а также ряда других.

«Грейпфрут способен блокировать фермент, который помогает организму расщеплять химические вещества. В результате снижается эффективность лекарств и повышается риск возникновения побочных действий. Поэтому запивать лекарства грейпфрутовым соком точно не стоит. Обязательно уточните у лечащего врача, сочетается ли этот фрукт с препаратами, которые вы принимаете», — предупредила Яна Шмелева.

Как выбрать грейпфрут

Выбирая грейпфрут, важно придерживаться определенных правил:

Цвет. Обращайте внимание на цвет кожуры: яркий оттенок говорит о том, что плод содержит много бета-каротина.



Обращайте внимание на цвет кожуры: яркий оттенок говорит о том, что плод содержит много бета-каротина. Вес. Взвесьте плод на ладони. Он должен быть тяжелым и мягким.



Взвесьте плод на ладони. Он должен быть тяжелым и мягким. Аромат. У зрелого грейпфрута ярко выраженный аромат.

Лучше всего хранить грейпфрут в холодильнике — не более 10 дней. При комнатной температуре срок хранения сокращается до 4 суток.

В каких блюдах можно использовать грейпфрут

Грейпфрут отлично сочетается с овощными салатами. Например, вкусный и беспроигрышный вариант — сочетание зеленого салата, креветок, авокадо и грейпфрута. Нарежьте ингредиенты и заправьте оливковым маслом.

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«Дружит» грейпфрут и с творогом. Попробуйте объединить этот фрукт с манго, творогом, зернами граната и обжаренными на сухой сковороде зернами тыквенных семечек. Получится вкусно!

Так как сок грейпфрута очень кислый, его можно комбинировать с соком моркови и яблока.