Термальные источники Тюмени: стоит ли ехать и как выбрать лучшую локацию для отдыха Горячие термальные источники Тюмени: какие считаются лучшими, список популярных мест для отдыха

Тюменские термальные источники с минеральной водой работают круглый год, но именно в холодное время традиционно выходят на пик популярности. На этот необычный сибирский курорт россияне едут целыми семьями: чтобы отдохнуть, развлечься и оздоровиться. Какими целебными свойствами обладают горячие источники с минеральной водой в Тюмени, кому такие купания показаны и противопоказаны и где лучше отдохнуть, — в материале «Газеты.Ru».

Как появились горячие источники в Тюмени

Много миллионов лет назад климат в регионе, где сейчас находится Тюменская область, был прямо противоположным современному — жаркий и влажный, а на месте Западно-Сибирской равнины было море. Согласно научным данным, на западе оно достигало Екатеринбурга, а на востоке граничило с Томской и Новосибирской областями. Со временем вследствие изменений климата и движения земной коры облик местности полностью изменился. Однако кое-что из водного прошлого в Тюмени осталось.

Современная Западная Сибирь представляет собой один из крупнейших в мире артезианских бассейнов подземных вод. Термальные и минеральные воды в Томской области залегают на большой глубине и выходят на поверхность в виде горячих источников.

Обнаружили горячие источники в регионе случайно, в период активной разработки газовых и нефтяных месторождений в 50-х годах XX века. Во время испытания одной из скважин, которую пробурила бригада мастера Ивана Коденко, из-под земли ударил фонтан горячей воды.

Геологи законсервировали скважину, а пробы воды отправили в лабораторию на анализ. Выяснилось, что жидкость в источнике уникальная — с целебными свойствами. Именно на базе этой первой скважины в 1957 году была создана первая в Тюменской области водолечебница.

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Термальная столица России

Горячий источник — это гейзер, бьющий из-под земли. Поднимаясь сквозь земную толщу наверх, вода обогащается микроэлементами и минералами. Тюменские источники отличаются углекислым составом воды, они богаты солями хлорида натрия, йодидом, бромидом и другими ценными элементами.

В своем исследовании «Лечебные минеральные воды юга Тюменской области» доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Елена Фаридовна Туровинина вместе с коллегами отмечает, что термальные минеральные воды юга Тюменской области имеют уникальный сбалансированный состав, который позволяет действовать на организм комплексно и в щадящем режиме.

В частности она выделяет провинцию бромных и йодобромных вод в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске, а также провинцию минеральных вод, действие которых определяется ионным составом и общей минерализацией, в Тараскуле.

В 2020 году Ростуризм официально присвоил Тюмени статус термальной столицы России.

Топ популярных термальных источников Тюменской области

С каждым годом популярность Тюмени как курортного направления стабильно растет. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора TEZ TOUR, особенно привлекателен этот регион для туристов в холодное время года.

«В этом году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество туристов TEZ TOUR, выбравших данное направление для отдыха, увеличилось на 10%», — пояснили эксперты туроператора.

Всего в регионе около 20 горячих источников — как в самой Тюмени, так и в области. Они разнятся степенью минерализации, доказанным оздоравливающим эффектом и уровнем инфраструктуры.

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В Ассоциации туроператоров России выделяют несколько наиболее популярных горячих источников:

Термальный курорт «ЛетоЛето». Открылся в Тюменской области в 2020 году. Он включает четырехзвездочный отель, ресторан, аква-зону и аквапарк. Главная особенность — горячий источник на свежем воздухе, а еще русская дровяная баня, сауна, хаммам, ледяная чаша. Есть здесь и дорожка Кнейпа: каскад мини-бассейнов с водой контрастной температуры. Курорт расположен в 10 минутах езды от центра города.

«Волна». Горячий источник «Волна» расположен в черте города, на Мысу. В стоимость единого билета входит четыре часа отдыха с посещением бассейна, сауны (обычной и инфракрасной), хаммама, соляной и ледяной комнат. На территории также расположены кафе и гостиница, где можно заказать массаж и другие SPA-процедуры.

«Аван». Этот комплекс расположен за городом, в поселке Каменка. Он предлагает три бассейна на выбор: прямоугольный с двумя душами Шарко, круглый с гидромассажем и детский с водопадом и гейзером. Также есть баня-хаммам на минеральной воде и кедровые бочки. Юные посетители оценят уличную площадку и сквош-корт.

«Тюменский». Этот термальный источник расположен в поселке Яр. Он предлагает гостям бассейн с природной минеральной водой, бесплатную стоянку, кафе, беседки с мангалами, домики для отдыха и студию массажа. Вода поступает из скважины глубиной более 2500 м и наполняет два открытых бассейна: один горячее, второй — прохладнее. Из-за высокого содержания бора, брома и йода вода окрашена в желтоватый цвет и специфически пахнет.

«Сосновый бор». В термальном комплексе недалеко от поселка Винзили есть два бассейна, один из которых защищен от ветра. К услугам гостей — кафе, русская баня на дровах, финская сауна, детские площадки, парк аттракционов, бильярд, зоопарк, мангальные зоны, гостиница, коттеджи и комнаты отдыха. Также можно заказать массаж. В стоимость билета входит посещение двух бассейнов и финской сауны.

«Советский». Комплекс расположен на 35-м километре Салаирского тракта. В нем есть озеро с термально-минеральной водой и бассейн, оснащенный 12 гидропушками, более 50 гидро-форсунками, водопадом, «грибком» для детей, гейзером, лейкой с 12 форсунками и отдельной детской зоной. Около бассейна расположено озеро с той же природной минеральной водой, что является отличной альтернативой горячему источнику в летнее время.

«Тайга». Это место с историей. Более 60 лет назад легендарные геологи Юрий Эрвье и Георгий Чиганов предложили организовать загородный комплекс для отдыха детей и работников геологии. В результате был построен лагерь «Юный Геолог», на месте которого в 2017 году появился современный эко-парк «Тайга». Сегодня здесь работает открытый минеральный источник и три русские бани на дровах, а также финская сауна с бассейном, небольшое кафе и гостиница.

«Верхний бор». Эта база отдыха популярна среди тюменцев и гостей города. На ее территории расположены горячие источники, магазин, бани, сауны, спа-центр, кафе, гостиницы, коттеджи, беседки, шатры, тир, пейнтбол, аттракционы и многое другое. Для любителей купания доступны два бассейна: в гостиничном комплексе — с джакузи и детской зоной, и в спа-отеле — из трех чаш. Одна из них — детская, а остальные две — с гидромассажными установками.

Польза термальных источников для здоровья

Термальные источники — это истинный дар природы, считает врач-терапевт участковый Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Она рассказала «Газете.Ru», что купание в тюменских термах может помочь человеку обрести здоровье и красоту.

«Термальные источники — это подземные воды с температурой более 20 градусов, которые выходят на поверхность. Целебные свойства термальных источников известны с давних времен. Воздействие термальных вод оказывает оздоровительный эффект на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, а также на состояние кожных покровов. Благодаря термальным источникам организм расслабляется, что в результате благотворно сказывается на нервной системе человека», — пояснила терапевт.

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Польза термальных источников Тюмени:

помогают справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: артриты, артрозы, остеохондроз, радикулит, межпозвоночные грыжи;



показаны при заболеваниях нервной системы: неврозы, стрессы, бессонница, повышенная утомляемость;



благотворно воздействуют на кожу, замедляют процессы старения;



оздоравливают женскую половую систему.

Врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доцент кафедры детских болезней Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что термальные источники отлично укрепляют иммунитет.

«У пациентов, которые регулярно купаются в термальных источниках, лучше работают натуральные киллеры, Т-лимфоциты и В-лимфоциты, и, как следствие, весь иммунитет работает в разы лучше. Если говорить о детях, минеральный состав воды горячих источников благотворно влияет на позвоночник и эффективно помогает при формировании осанки», — пояснил Бережанский.

Противопоказания к купанию в термальных источниках

эпилепсия (как отметил Бережанский, разница температуры может спровоцировать приступ);



онкология;



сахарный диабет;



инфекционные заболевания;



патологии сосудов и сердца;



бронхиальная астма;



гипертоническая болезнь 1-2 степени;



недавно перенесенные кровопотери;



нарушение работы почек.

Как отметила терапевт Омарова, противопоказаны термальные ванны и во время беременности, начиная со второго триместра. Для этого срока врач рекомендует использовать только теплые источники.

Кроме того, Бережанский настоятельно не советует брать в термальные источники детей младше трех лет.

«Только к трем годам у человека заканчивает формироваться иммунная и нервная система. Начиная с этого возраста можно смело брать с собой ребенка. При этом важно понимать, что дети должны находиться в источниках меньше, чем взрослые. Оптимально — до 10 минут. Больший период времени принесет дискомфорт нервной системе», — подчеркнул Бережанский.

Чем еще заняться в Тюмени

close Вид на город с колокольни Свято-троицкого мужского монастыря Сергей Бобылев/ТАСС

Организатор авторских туров в уникальные места «Экспедия Че», трэвел-фотограф Наталья Чебыкина, уже возила путешественников из разных регионов на горячие источники Тюмени. Она рекомендует комбинировать купания в термах с активным отдыхом. Благо, в Тюменской области есть чем заняться, особенно в зимний сезон.

«Есть возможность покататься на коньках, взять на прокат лыжи, санки, тюбинги, отправиться в организованные прогулки по лесу. Интересен и сам город. Если взять хорошего гида-экскурсовода, вы обязательно влюбитесь в Тюмень. Обязательно попробуйте в ресторанчиках аутентичную сибирскую кухню», — посоветовала она.

В пресс-службе TEZ TOUR напомнили, что Тюмень — один из старейших городов Сибири, основанный в 1586 году. Здесь много исторических зданий и памятников. Город окружен живописными природными ландшафтами, включая реки и леса, что делает его привлекательным для любителей активного отдыха.

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