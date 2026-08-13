Открытки на Медовый Спас – 2026: 50+ красивых картинок и добрых поздравлений

Открытки и поздравления с Медовым Спасом: картинки «С добрым утром», в церковном стиле и пожелания

14 августа россияне отмечают Медовый Спас — народно-христианский праздник, открывающий череду августовских Спасов. В этот день церковь вспоминает события IX века в Константинополе, когда часть Креста Господня приносили в храм Святой Софии, чтобы исцелить прихожан от болезней. В народной традиции праздник ассоциируется с началом сбора урожая меда и его освящением. Поздравьте всех друзей и знакомых с «вкусным» праздником — для этого нужны лишь красочная открытка и доброе пожелание.

Красивые открытки

Отправьте яркую картинку «С Медовым Спасом!» своему родственнику, другу или знакомому. Для этого сохраните понравившееся изображение на телефон, планшет или компьютер и прикрепите к сообщению в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике всем друзьям, поделитесь открыткой в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с пожеланиями

Пара теплых фраз поднимет настроение в праздник. Если в голову ничего не приходит, отправьте одну из картинок ниже и добавьте, что хотели бы пожелать близкому человеку.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Смешные и прикольные открытки

Картинка с милой и смешной пчелкой скажет все за вас. Если хотите, чтобы ваша открытка точно вызвала улыбку, добавьте к ней пару шутливых строк.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки «С добрым утром!»

Отправлять открытки с пожеланиями доброго утра и хорошего дня — традиция, которую заложили и успешно продолжают наши бабушки. Ответьте им приятной открыткой и теплым пожеланием!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки с православными мотивами

Медовый Спас — это еще и церковный праздник: начало Успенского поста и праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Креста Господня. Открытка с иконой или храмом поможет передать это особое, светлое настроение.

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления и пожелания родным

* С Медовым Спасом, родные! Спасибо за ваше тепло, любовь и заботу. Пусть в нашем доме всегда будет уютно и спокойно!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю вам крепкого здоровья, душевного покоя и Божьего благословения. Спасибо, что вы всегда рядом и делаете мою жизнь светлее!

* С Медовым Спасом, мои родные! Пусть жизнь будет щедрой на радость, здоровье и добрые вести, а наша семья остается такой же крепкой и дружной!

* В этот светлый праздник хочу поблагодарить вас за любовь, понимание и поддержку. Пусть Медовый Спас принесет в наш дом благополучие, мир и достаток!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть рядом всегда будут самые любимые люди, а остальное приложится!

* С Медовым Спасом, родные! Спасибо за все добро, которым вы окружили меня с детства. Желаю вам долгих счастливых лет, спокойствия в душе и как можно больше поводов улыбаться!

* Пусть Медовый Спас наполнит наш дом ароматом меда, теплом семейных встреч и счастливыми разговорами. Желаю вам здоровья и благодарю за то, что вы у меня есть!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть вложенные силы приносят плоды, добро возвращается сторицей, а каждый новый день приносит радость!

* С Медовым Спасом, родные! Спасибо за вашу любовь! Пусть горести обходят наш дом стороной, а жизнь будет богатой на счастливые моменты!

* Пусть этот светлый праздник принесет вам здоровье, душевную гармонию и надежду на лучшее. Спасибо за вашу бесконечную любовь и тепло! С Медовым Спасом!

Поздравления и пожелания друзьям

* С Медовым Спасом! Спасибо за нашу дружбу! Пусть жизнь будет сладкой не только сегодня, а хорошие люди и счастливые события буквально липнут к тебе, как мед!

* Поздравляю с Медовым Спасом, друг! Желаю медового настроения, крепкого здоровья и побольше незабываемых моментов!

* С Медовым Спасом! Пусть в жизни будет поменьше горечи и побольше сладости! Пусть рядом остаются верные друзья, а каждый день приносит что-нибудь хорошее!

* Поздравляю с праздником! Пусть Медовый Спас принесет душевный покой, достаток и любовь! Помни: все добро, которым ты делишься с окружающими, обязательно возвращается!

* С Медовым Спасом! Спасибо, что с тобой можно разделить и веселые дни, и непростые времена. Желаю здоровья, любви и только счастья впереди!

* Пусть жизнь будет щедрой, как августовский урожай, теплой, как летнее солнце, и сладкой, как свежий мед. С Медовым Спасом!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы любовь была взаимной, дружба — крепкой, здоровье — богатырским, а неприятности оказывались лишь маленькой ложкой дегтя!

* С Медовым Спасом! Пусть рядом будут люди, которые ценят и любят тебя. Желаю, чтобы впереди были только приятные перемены, а на душе всегда оставалось тепло!

* Пусть Медовый Спас подсластит жизнь приятными встречами, достатком, исполнением желаний и настоящей любовью. Спасибо за твою дружбу!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю жить с удовольствием, любить от души, смеяться почаще! Пусть теплые слова сегодня льются, как медовый нектар!

Поздравления и пожелания знакомым и коллегам

* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю крепкого здоровья, достатка и благополучия. Пусть труды приносят щедрые плоды, а жизнь радует приятными событиями!

* С Медовым Спасом! Пусть этот праздник принесет мир и спокойствие в душу! Пусть в делах сопутствуют удача и успех!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы работа приносила достойные результаты, дома ждали любимые люди, а вы слышали и читали только хорошие новости!

* С Медовым Спасом! Пусть любые начинания дают богатый урожай, а каждый день оставляет приятное послевкусие!

* Поздравляю с праздником! Пусть Медовый Спас принесет здоровье, благополучие и достаток. Желаю, чтобы вас окружали только добрые и преданные люди!

* С Медовым Спасом! Спасибо за приятное общение и совместную работу. Желаю успехов, новых возможностей и побольше «медовых» дней без ложки дегтя!

* Пусть в Медовый Спас в доме царят достаток и уют, в сердце — спокойствие, а в делах — порядок и уверенность в завтрашнем дне!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы все ваши старания были отмечены по достоинству, работа приносила удовлетворение, всегда находилось время для отдыха и любимых занятий!

* С Медовым Спасом! Пусть жизнь будет богата добрыми людьми, удачными решениями и приятными встречами. А каждый новый день приносит что-нибудь хорошее!

* Поздравляю с Медовым Спасом! Благодарю за сотрудничество и доброжелательность. Пусть впереди ждут благополучие, крепкое здоровье, успех и много светлых событий!

Медовый Спас: значение и традиции праздника

Медовый Спас — это народный праздник, который имеет фиксированную дату в календаре и отмечается 14 августа ежегодно. Он назван так в честь начала сбора урожая меда. У христиан Медовый Спас ассоциируется с началом Успенского поста.

Всего в августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный (19 августа) и Ореховый, или Хлебный (29 августа). Они названы в честь сезонных работ и сбора урожая. Однако «Спас» в названии происходит от слова «Спаситель» — одному из именований Иисуса Христа.

В православном календаре 14 августа празднуют Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник был установлен в Константинополе в IX веке. Каждый год часть Животворящего Креста выносили из домовой церкви императоров Византии и приносили в храм Святой Софии для освящения воды. Считалось, что вода приобретает целебные свойства и помогает людям излечиться от болезней. Верующие приходили в храм, прикладывались ко Кресту и пили освященную воду.

В народе первый Спас прозвали Медовым из-за распространившейся традиции. К середине августа пасечники начинали откачивать мед из сот и приносили созревший для освящения.

Также 14 августа Церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. Народное название «Маковей» связали и с памятью Маккавеев, и с созвучным словом «мак», который созревал к этому времени, его семена добавляли в праздничные булочки, лепешки. Некоторые считали первый Спас Мокрым, так как после службы крестные ходы направлялись к колодцам и родникам. Освященной там водой окропляли жилища.

В наше время в Медовый Спас главным событием остается богослужение. В храме совершают литургию, выносят крест для поклонения и проводят чин малого освящения воды и принесенного людьми меда. Часть меда раздают нуждающимся, а остальное — ставят на праздничный стол. Так как Медовый Спас неразрывно связан с началом Успенского поста, то и праздничное меню бывает довольно скромным. Обычно хозяйки готовят постные блины, а к чаю подают пряники и булочки с маком.