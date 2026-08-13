Открытки на Медовый Спас – 2026: 50+ красивых картинок и добрых поздравлений

Красивые открытки
Отправьте яркую картинку «С Медовым Спасом!» своему родственнику, другу или знакомому. Для этого сохраните понравившееся изображение на телефон, планшет или компьютер и прикрепите к сообщению в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике всем друзьям, поделитесь открыткой в социальных сетях.
Открытки с пожеланиями
Пара теплых фраз поднимет настроение в праздник. Если в голову ничего не приходит, отправьте одну из картинок ниже и добавьте, что хотели бы пожелать близкому человеку.
Смешные и прикольные открытки
Картинка с милой и смешной пчелкой скажет все за вас. Если хотите, чтобы ваша открытка точно вызвала улыбку, добавьте к ней пару шутливых строк.
Открытки «С добрым утром!»
Отправлять открытки с пожеланиями доброго утра и хорошего дня — традиция, которую заложили и успешно продолжают наши бабушки. Ответьте им приятной открыткой и теплым пожеланием!
Открытки с православными мотивами
Медовый Спас — это еще и церковный праздник: начало Успенского поста и праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Креста Господня. Открытка с иконой или храмом поможет передать это особое, светлое настроение.
Поздравления и пожелания родным
* С Медовым Спасом, родные! Спасибо за ваше тепло, любовь и заботу. Пусть в нашем доме всегда будет уютно и спокойно!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю вам крепкого здоровья, душевного покоя и Божьего благословения. Спасибо, что вы всегда рядом и делаете мою жизнь светлее!
* С Медовым Спасом, мои родные! Пусть жизнь будет щедрой на радость, здоровье и добрые вести, а наша семья остается такой же крепкой и дружной!
* В этот светлый праздник хочу поблагодарить вас за любовь, понимание и поддержку. Пусть Медовый Спас принесет в наш дом благополучие, мир и достаток!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть рядом всегда будут самые любимые люди, а остальное приложится!
* С Медовым Спасом, родные! Спасибо за все добро, которым вы окружили меня с детства. Желаю вам долгих счастливых лет, спокойствия в душе и как можно больше поводов улыбаться!
* Пусть Медовый Спас наполнит наш дом ароматом меда, теплом семейных встреч и счастливыми разговорами. Желаю вам здоровья и благодарю за то, что вы у меня есть!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть вложенные силы приносят плоды, добро возвращается сторицей, а каждый новый день приносит радость!
* С Медовым Спасом, родные! Спасибо за вашу любовь! Пусть горести обходят наш дом стороной, а жизнь будет богатой на счастливые моменты!
* Пусть этот светлый праздник принесет вам здоровье, душевную гармонию и надежду на лучшее. Спасибо за вашу бесконечную любовь и тепло! С Медовым Спасом!
Поздравления и пожелания друзьям
* С Медовым Спасом! Спасибо за нашу дружбу! Пусть жизнь будет сладкой не только сегодня, а хорошие люди и счастливые события буквально липнут к тебе, как мед!
* Поздравляю с Медовым Спасом, друг! Желаю медового настроения, крепкого здоровья и побольше незабываемых моментов!
* С Медовым Спасом! Пусть в жизни будет поменьше горечи и побольше сладости! Пусть рядом остаются верные друзья, а каждый день приносит что-нибудь хорошее!
* Поздравляю с праздником! Пусть Медовый Спас принесет душевный покой, достаток и любовь! Помни: все добро, которым ты делишься с окружающими, обязательно возвращается!
* С Медовым Спасом! Спасибо, что с тобой можно разделить и веселые дни, и непростые времена. Желаю здоровья, любви и только счастья впереди!
* Пусть жизнь будет щедрой, как августовский урожай, теплой, как летнее солнце, и сладкой, как свежий мед. С Медовым Спасом!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы любовь была взаимной, дружба — крепкой, здоровье — богатырским, а неприятности оказывались лишь маленькой ложкой дегтя!
* С Медовым Спасом! Пусть рядом будут люди, которые ценят и любят тебя. Желаю, чтобы впереди были только приятные перемены, а на душе всегда оставалось тепло!
* Пусть Медовый Спас подсластит жизнь приятными встречами, достатком, исполнением желаний и настоящей любовью. Спасибо за твою дружбу!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю жить с удовольствием, любить от души, смеяться почаще! Пусть теплые слова сегодня льются, как медовый нектар!
Поздравления и пожелания знакомым и коллегам
* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю крепкого здоровья, достатка и благополучия. Пусть труды приносят щедрые плоды, а жизнь радует приятными событиями!
* С Медовым Спасом! Пусть этот праздник принесет мир и спокойствие в душу! Пусть в делах сопутствуют удача и успех!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы работа приносила достойные результаты, дома ждали любимые люди, а вы слышали и читали только хорошие новости!
* С Медовым Спасом! Пусть любые начинания дают богатый урожай, а каждый день оставляет приятное послевкусие!
* Поздравляю с праздником! Пусть Медовый Спас принесет здоровье, благополучие и достаток. Желаю, чтобы вас окружали только добрые и преданные люди!
* С Медовым Спасом! Спасибо за приятное общение и совместную работу. Желаю успехов, новых возможностей и побольше «медовых» дней без ложки дегтя!
* Пусть в Медовый Спас в доме царят достаток и уют, в сердце — спокойствие, а в делах — порядок и уверенность в завтрашнем дне!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы все ваши старания были отмечены по достоинству, работа приносила удовлетворение, всегда находилось время для отдыха и любимых занятий!
* С Медовым Спасом! Пусть жизнь будет богата добрыми людьми, удачными решениями и приятными встречами. А каждый новый день приносит что-нибудь хорошее!
* Поздравляю с Медовым Спасом! Благодарю за сотрудничество и доброжелательность. Пусть впереди ждут благополучие, крепкое здоровье, успех и много светлых событий!
Медовый Спас: значение и традиции праздника
Медовый Спас — это народный праздник, который имеет фиксированную дату в календаре и отмечается 14 августа ежегодно. Он назван так в честь начала сбора урожая меда. У христиан Медовый Спас ассоциируется с началом Успенского поста.
Всего в августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный (19 августа) и Ореховый, или Хлебный (29 августа). Они названы в честь сезонных работ и сбора урожая. Однако «Спас» в названии происходит от слова «Спаситель» — одному из именований Иисуса Христа.
В православном календаре 14 августа празднуют Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник был установлен в Константинополе в IX веке. Каждый год часть Животворящего Креста выносили из домовой церкви императоров Византии и приносили в храм Святой Софии для освящения воды. Считалось, что вода приобретает целебные свойства и помогает людям излечиться от болезней. Верующие приходили в храм, прикладывались ко Кресту и пили освященную воду.
В народе первый Спас прозвали Медовым из-за распространившейся традиции. К середине августа пасечники начинали откачивать мед из сот и приносили созревший для освящения.
Также 14 августа Церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. Народное название «Маковей» связали и с памятью Маккавеев, и с созвучным словом «мак», который созревал к этому времени, его семена добавляли в праздничные булочки, лепешки. Некоторые считали первый Спас Мокрым, так как после службы крестные ходы направлялись к колодцам и родникам. Освященной там водой окропляли жилища.
В наше время в Медовый Спас главным событием остается богослужение. В храме совершают литургию, выносят крест для поклонения и проводят чин малого освящения воды и принесенного людьми меда. Часть меда раздают нуждающимся, а остальное — ставят на праздничный стол. Так как Медовый Спас неразрывно связан с началом Успенского поста, то и праздничное меню бывает довольно скромным. Обычно хозяйки готовят постные блины, а к чаю подают пряники и булочки с маком.